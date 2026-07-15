Micron Aktie vor Kursexplosion? Vergleich mit Nvidia Aktie | Börse Aktuell

Die Micron Aktie gehört inzwischen zu den größten Gewinnern des KI-Booms. Während die Nvidia Aktie weiterhin als unangefochtener Marktführer im Bereich der KI-Beschleuniger gilt, entwickelt sich Micron zunehmend zum entscheidenden Profiteur der rasant steigenden Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM). Die Frage, die sich immer mehr Anleger stellen: Kann die Micron Aktie eines Tages sogar Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen? Die aktuelle Entwicklung zeigt zumindest, dass der Speicherchip-Hersteller zu den wichtigsten Infrastrukturunternehmen der KI-Revolution aufgestiegen ist.

► Micron WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker: MU (NASDAQ) ► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA

Micron Aktie profitiert massiv vom KI-Boom

Micron ist der größte Speicherchip-Hersteller der USA und hat sich in den vergangenen Quartalen zu einer der größten Erfolgsgeschichten an der Wall Street entwickelt. Das Unternehmen hat sich vom klassischen Halbleiterhersteller zu einem Technologiekonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Billionen US-Dollar entwickelt und zählt inzwischen zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt.

Dennoch bleibt die Nvidia Aktie mit einer Bewertung von rund 5 Billionen US-Dollar klarer Spitzenreiter. Damit Micron Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen könnte, müsste sich die Micron Aktie - bei unveränderter Nvidia-Bewertung - ungefähr verfünffachen. Da beide Unternehmen jedoch vom gleichen KI-Megatrend profitieren, erscheint ein solcher Führungswechsel kurzfristig wenig realistisch.

Nvidia Aktie und Micron Aktie profitieren von derselben KI-Welle

Sowohl Nvidia als auch Micron gehören zu den größten Gewinnern der künstlichen Intelligenz, bedienen jedoch unterschiedliche Bereiche der Wertschöpfungskette.

Hyperscaler wie Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet (Google) und Oracle investieren 2026 voraussichtlich rund 800 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. BlackRock erwartet sogar kumulierte Investitionen von mehr als 3 Billionen US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts.

Davon profitieren beide Unternehmen unmittelbar:

Nvidia liefert KI-GPUs, komplette Serversysteme, InfiniBand-Netzwerke und das CUDA-Software-Ökosystem.

Micron produziert DRAM-, NAND- und insbesondere HBM-Speicher, der für moderne KI-Beschleuniger unverzichtbar geworden ist.

Der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach beiden Produktgruppen auf Rekordniveau.

Vereinfacht gesagt liefert Nvidia das "Gehirn" eines KI-Servers, während Micron den Hochleistungsspeicher bereitstellt, der die enorme Rechenleistung überhaupt erst ermöglicht.

Nvidia bleibt Qualitätsführer - Micron überzeugt mit Dynamik

Die Nvidia Aktie gilt weiterhin als qualitativ hochwertigeres Investment. Das Unternehmen verfügt über einen enormen technologischen Vorsprung, außergewöhnlich hohe Margen und einen starken Wettbewerbsvorteil durch das CUDA-Ökosystem.

Micron ist dagegen weiterhin in einem traditionell zyklischeren Markt aktiv. Obwohl die KI-Nachfrage das Geschäftsmodell deutlich verbessert hat, hängen Umsatz und Gewinn nach wie vor stärker von Angebot, Nachfrage und den Speicherpreisen ab als von Software oder Netzwerkeffekten.

Beide Unternehmen teilen allerdings auch Risiken. Sollte sich das Wachstum der KI-Investitionen deutlich abschwächen, dürfte dies sowohl die Micron Aktie als auch die Nvidia Aktie belasten. Aktuell deutet jedoch nichts auf ein solches Szenario hin.