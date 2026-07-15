Micron Aktie vor Kursexplosion? Vergleich mit Nvidia Aktie | Börse Aktuell

- Micron profitiert massiv vom KI-Boom
- Bewertung spricht für Potenzial
- Langfristige Chancen bleiben hoch
- Micron profitiert massiv vom KI-Boom
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- Langfristige Chancen bleiben hoch
Die Micron Aktie gehört inzwischen zu den größten Gewinnern des KI-Booms. Während die Nvidia Aktie weiterhin als unangefochtener Marktführer im Bereich der KI-Beschleuniger gilt, entwickelt sich Micron zunehmend zum entscheidenden Profiteur der rasant steigenden Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM). Die Frage, die sich immer mehr Anleger stellen: Kann die Micron Aktie eines Tages sogar Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen? Die aktuelle Entwicklung zeigt zumindest, dass der Speicherchip-Hersteller zu den wichtigsten Infrastrukturunternehmen der KI-Revolution aufgestiegen ist.
► Micron WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker: MU (NASDAQ) ► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA
Micron Aktie profitiert massiv vom KI-Boom
Micron ist der größte Speicherchip-Hersteller der USA und hat sich in den vergangenen Quartalen zu einer der größten Erfolgsgeschichten an der Wall Street entwickelt. Das Unternehmen hat sich vom klassischen Halbleiterhersteller zu einem Technologiekonzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Billionen US-Dollar entwickelt und zählt inzwischen zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt.
Dennoch bleibt die Nvidia Aktie mit einer Bewertung von rund 5 Billionen US-Dollar klarer Spitzenreiter. Damit Micron Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen könnte, müsste sich die Micron Aktie - bei unveränderter Nvidia-Bewertung - ungefähr verfünffachen. Da beide Unternehmen jedoch vom gleichen KI-Megatrend profitieren, erscheint ein solcher Führungswechsel kurzfristig wenig realistisch.
Nvidia Aktie und Micron Aktie profitieren von derselben KI-Welle
Sowohl Nvidia als auch Micron gehören zu den größten Gewinnern der künstlichen Intelligenz, bedienen jedoch unterschiedliche Bereiche der Wertschöpfungskette.
Hyperscaler wie Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet (Google) und Oracle investieren 2026 voraussichtlich rund 800 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. BlackRock erwartet sogar kumulierte Investitionen von mehr als 3 Billionen US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts.
Davon profitieren beide Unternehmen unmittelbar:
- Nvidia liefert KI-GPUs, komplette Serversysteme, InfiniBand-Netzwerke und das CUDA-Software-Ökosystem.
- Micron produziert DRAM-, NAND- und insbesondere HBM-Speicher, der für moderne KI-Beschleuniger unverzichtbar geworden ist.
- Der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach beiden Produktgruppen auf Rekordniveau.
Vereinfacht gesagt liefert Nvidia das "Gehirn" eines KI-Servers, während Micron den Hochleistungsspeicher bereitstellt, der die enorme Rechenleistung überhaupt erst ermöglicht.
Nvidia bleibt Qualitätsführer - Micron überzeugt mit Dynamik
Die Nvidia Aktie gilt weiterhin als qualitativ hochwertigeres Investment. Das Unternehmen verfügt über einen enormen technologischen Vorsprung, außergewöhnlich hohe Margen und einen starken Wettbewerbsvorteil durch das CUDA-Ökosystem.
Micron ist dagegen weiterhin in einem traditionell zyklischeren Markt aktiv. Obwohl die KI-Nachfrage das Geschäftsmodell deutlich verbessert hat, hängen Umsatz und Gewinn nach wie vor stärker von Angebot, Nachfrage und den Speicherpreisen ab als von Software oder Netzwerkeffekten.
Beide Unternehmen teilen allerdings auch Risiken. Sollte sich das Wachstum der KI-Investitionen deutlich abschwächen, dürfte dies sowohl die Micron Aktie als auch die Nvidia Aktie belasten. Aktuell deutet jedoch nichts auf ein solches Szenario hin.
Quelle: XTB Research
Quartalszahlen zeigen außergewöhnliches Wachstum
Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen den beeindruckenden Aufschwung von Micron.
Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen:
- Umsatzwachstum von rund 350% im Jahresvergleich auf etwa 41,5 Milliarden US-Dollar.
- Der GAAP-Nettogewinn stieg von 330 Millionen US-Dollar auf 28,24 Milliarden US-Dollar.
- Rekordmargen dank der starken Nachfrage nach HBM-Speichern.
Diese außergewöhnlichen Wachstumsraten erklären, warum zahlreiche Analysten der Micron Aktie weiteres Potenzial zutrauen.
Morgan Stanley sieht enormes Potenzial für die Micron Aktie
Besonders optimistisch zeigt sich Morgan Stanley. Die Investmentbank erwartet für Micron zwischen 2026 und 2027 eine beispiellose Gewinnentwicklung.
Die Prognosen umfassen:
2026
- Umsatz: 172,9 Milliarden US-Dollar
- Operativer Gewinn: 140,7 Milliarden US-Dollar
- Operative Marge: 81,4%
2027
- Umsatz: 285,9 Milliarden US-Dollar
- Operativer Gewinn: 248,7 Milliarden US-Dollar
- Operative Marge: 87%
Nach Einschätzung der Analysten könnte Micron in diesen beiden Jahren insgesamt nahezu 400 Milliarden US-Dollar operativen Gewinn erwirtschaften. Grundlage dieser Annahmen ist die anhaltend hohe Nachfrage nach High Bandwidth Memory, das inzwischen zu den wichtigsten Engpässen im KI-Markt zählt.
HBM verändert die Speicherbranche nachhaltig
Morgan Stanley argumentiert, dass sich der aktuelle Speicherzyklus grundlegend von früheren Phasen unterscheidet. Während klassische Speicherzyklen stark konjunkturabhängig waren, wird die Nachfrage heute zunehmend durch den strukturellen Ausbau künstlicher Intelligenz bestimmt. Sollte die Knappheit bei HBM-Speichern über Jahre bestehen bleiben, könnte Micron künftig deutlich höher bewertet werden als klassische Speicherhersteller.
Dem stehen allerdings Risiken gegenüber:
- zunehmender Wettbewerb durch Samsung und SK Hynix,
- steigende Produktionskapazitäten,
- sinkende Speicherpreise,
- operative Risiken,
- eine mögliche Rückkehr des traditionellen Speicherzyklus.
Micron Aktie günstiger bewertet als Nvidia Aktie
Auch bei der Bewertung zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Während die Nvidia Aktie aktuell mit einem erwarteten KGV von rund 21 gehandelt wird, liegt die Micron Aktie lediglich bei etwa 13. Für ein Unternehmen mit der aktuellen Wachstumsdynamik erscheint diese Bewertung vergleichsweise moderat und könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen, sofern sich die Gewinnentwicklung fortsetzt.
Quelle: XTB Research
Micron Aktie entwickelt sich seit ChatGPT sogar besser als Nvidia
Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 hat sich die Micron Aktie außergewöhnlich entwickelt.
- Micron legte seitdem um mehr als das 18-Fache zu.
- Nvidia verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Kursanstieg um rund das 15-Fache.
Vor allem die zunehmende Knappheit moderner HBM-Speicher hat die Entwicklung der Micron Aktie zuletzt zusätzlich beschleunigt.
Quelle: XTB Research
Chartanalyse Micron Aktie
Aus technischer Sicht befindet sich die Micron Aktie nach einer Korrektur von knapp 20% wieder in einer interessanten Ausgangslage.
Wichtige Marken:
- Unterstützung an der EMA50 bestätigt.
- Erste Widerstandszone zwischen 1.050 und 1.100 US-Dollar.
- Allzeithoch im Bereich von 1.200 US-Dollar.
- Wichtige Unterstützung im Bereich um 900 US-Dollar.
- Die EMA200 verläuft derzeit bei rund 560 US-Dollar und markiert die langfristige Trendunterstützung.
Solange die Aktie oberhalb der kurzfristigen Unterstützungen notiert, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt.
Source: xStation5
Experten Fazit: Micron Aktie bleibt einer der spannendsten KI-Werte
Die Micron Aktie entwickelt sich immer stärker zu einem zentralen Gewinner der weltweiten KI-Infrastrukturinvestitionen. Während die Nvidia Aktie weiterhin den Markt für KI-Rechenleistung dominiert, profitiert Micron von der enormen Nachfrage nach modernem Hochleistungsspeicher.
Sollten sich die optimistischen Prognosen zum HBM-Markt bewahrheiten, könnte Micron seine Position unter den wertvollsten Technologieunternehmen der Welt weiter ausbauen. Dennoch bleibt das Unternehmen stärker von Speicherpreisen und dem Halbleiterzyklus abhängig als Nvidia. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Micron Aktie jedoch einer der interessantesten Werte im KI-Sektor.
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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FAQ zur Micron Aktie
Warum gilt die Micron Aktie als KI-Gewinner?
Micron produziert High Bandwidth Memory (HBM), das für moderne KI-Beschleuniger unverzichtbar ist. Der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach diesen Speicherlösungen erheblich an.
Kann die Micron Aktie Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen?
Theoretisch wäre dies möglich, praktisch erscheint es kurzfristig jedoch unwahrscheinlich. Beide Unternehmen profitieren vom gleichen KI-Trend und dürften parallel weiter wachsen.
Warum ist die Micron Aktie günstiger bewertet als die Nvidia Aktie?
Micron ist weiterhin stärker vom zyklischen Speichermarkt abhängig. Nvidia verfügt dagegen über einen größeren technologischen Vorsprung, höhere Margen und ein einzigartiges Software-Ökosystem.
Welche Risiken bestehen für die Micron Aktie?
Zu den wichtigsten Risiken zählen sinkende Speicherpreise, zunehmender Wettbewerb durch Samsung und SK Hynix sowie eine mögliche Abschwächung der Investitionen in KI-Infrastruktur.
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