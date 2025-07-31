Microsoft Aktie hebt ab: Ein neuer Meilenstein für Anleger, die Aktien kaufen wollen📈

📌 Key Takeaways 🚀 Microsoft erzielt Rekordumsätze dank Azure und KI

Mit einem Umsatzwachstum von 18 % meldet Microsoft das stärkste Plus seit über drei Jahren. Das Cloud-Geschäft Azure wächst um 34 % – ein klares Zeichen für den anhaltenden KI-Trend.

💰 Beeindruckende Gewinnzahlen übertreffen Erwartungen

Der Gewinn pro Aktie liegt bei 3,65 USD (erwartet: 3,37 USD), der Umsatz bei 76,44 Mrd. USD (erwartet: 73,81 Mrd. USD). Auch die operative Marge übertrifft mit 46,6 % die Erwartungen der Analysten.

📊 Microsoft investiert aggressiv in Künstliche Intelligenz

Mit geplanten Kapitalausgaben von über 30 Mrd. USD im aktuellen Quartal und einem Jahresziel von über 120 Mrd. USD setzt Microsoft ein klares Zeichen für seine Zukunftsstrategie. 🧭 Einleitung Die Microsoft Aktie hat neue Allzeithochs erreicht und ein deutliches Signal an Anleger gesendet, die jetzt Aktien kaufen möchten. Das Unternehmen überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen, sondern auch mit einer klaren Führungsrolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Was bedeutet das für Investoren? Wie nachhaltig ist dieser Boom? In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Kennzahlen, Trends und eine Einschätzung zur Microsoft Aktie. ► Microsoft | WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT 📉 Microsoft Aktie mit neuen Allzeithochs – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? Nach der geldpolitischen Zurückhaltung der US-Notenbank FED setzte der Nasdaq 100 seine Rallye fort. Treiber war eindeutig Microsoft: Die Microsoft Aktie katapultierte sich aufgrund beeindruckender Quartalszahlen über eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen USD hinaus – ein Rekordwert, den bisher nur wenige Unternehmen erreicht haben. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Umsatzwachstum: +18 %

Azure-Umsatzwachstum: +34 %

Gewinn pro Aktie: 3,65 USD (vs. 3,37 USD erwartet)

Operative Marge: 46,6 % (vs. 45,7 % erwartet)

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Umsatzwachstum: +18 %

Azure-Umsatzwachstum: +34 %

Gewinn pro Aktie: 3,65 USD (vs. 3,37 USD erwartet)

Operative Marge: 46,6 % (vs. 45,7 % erwartet)

Prognostizierter Azure-Zuwachs: 37 % (vs. 33,7 % erwartet) Microsofts CFO Amy Hood hebt die Prognose für das nächste Quartal deutlich an – ein Signal, das auch für andere Tech-Aktien als Referenz dienen kann. 🧠 Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor der Microsoft Aktie Microsoft profitiert weiterhin vom globalen KI-Boom – gemeinsam mit Nvidia ist der Konzern führend bei der Entwicklung und dem Betrieb moderner KI-Lösungen. Besonders das Cloud-Geschäft Azure zeigt dabei enormes Potenzial. Gleichzeitig investiert Microsoft massiv in Infrastruktur: Mehr als 30 Mrd. USD fließen im laufenden Quartal in Rechenzentren, Hardware und neue KI-Modelle. Auf Jahresbasis könnten sich die Investitionen sogar auf über 120 Mrd. USD summieren – 36 % mehr als vom Markt erwartet. ⚠ ️ Vorsicht vor Übertreibung: Technisch überdehnter Modus? So beeindruckend die Zahlen auch sind – die Aktie ist in den letzten Monaten stark gelaufen. In Anbetracht der „technisch überdehnten" Lage und struktureller Engpässe bei der Rechenzentrumsinfrastruktur wäre für Anleger, die jetzt Aktien kaufen möchten, eventuell ein Rücksetzer die bessere Einstiegsmöglichkeit. ✅ Fazit: Microsoft Aktie bleibt ein KI-Leader mit Zukunft Die Microsoft Aktie bleibt eine der spannendsten Tech-Investments auf dem Markt – besonders für Anleger, die an das langfristige Potenzial von Künstlicher Intelligenz glauben und Aktien kaufen möchten. Zwar kann kurzfristige Vorsicht geboten sein, doch die fundamentale Stärke, Innovationskraft und Marktdominanz sprechen klar für Microsoft. Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.