Während im Großteil Europas und auch in Deutschland die Börse am 01.05. geschlossen bleibt, wird in den USA gehandelt und der heutige Fokus wird ganz besonders auf Microsoft (Ticker: MSFT) liegen, jenem Unternehmen, das am Mittwochabend nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt hat. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Microsoft Handelsideen 🔴 Microsoft Prognose & Ausblick ► Microsoft WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT Vorbörslich handelt die Aktie mehr als 8% über seinem Schlusskurs von Mittwoch und es zeichnet sich eine Eröffnung oberhalb der 200-Tagelinie ab, resultierend aus einem scheinbar stark zu interpretierenden Quartalsbericht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Microsoft wies einen Gewinn pro Aktie von 3,46 USD gegenüber 3,22 USD erwartet aus und dies bei einem Umsatz von 70,07 Mrd. USD gegenüber 68,42 Mrd. USD erwartet. Haupttreiber war hier Microsofts Cloud-Geschäft Azure, ausgehend von welchem Microsoft zudem eine starke Prognose für das laufende Quartal abgab. Der Umsatz des Unternehmens mit Azure stieg um 33 %, wobei 16 Prozentpunkte des Wachstums auf KI entfielen. Erwartet hatte die Wall Street ein Wachstum von rund 30 %. Demnach rechnet Microsoft mit einem Umsatz zwischen 73,15 Mrd. und 74,25 Mrd. USD, deutlich über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten der Wall Street die mit einem Umsatz von 72,26 Mrd. USD gerechnet hatte. Microsoft geht zudem von einem Wachstum von Azure zwischen 34 und 35 % aus, ebenfalls deutlich über der Erwartung von 31,5 %. Ausgehend von den ebenfalls über der Erwartung liegenden Investitionen in die KI-Infrastruktur handeln auch Halbleiter wie bspw. Nvidia (Ticker: NVDA) vorbörslich mehr als 4 % zum Schlusskurs von Mittwoch fester, was auf den breiten Markt in Form des Nasdaq 100 ausstrahlt, der seinen Aufwärtstrend der jüngeren Vergangenheit folgend auf den scharfen Rücksetzer folgend auf den seitens der Trump-Administration vom Zaun gebrochenen Handelskrieg fortsetzen kann. Für die Aktie bin ich ausgehend von diesen starken Zahlen und dem starken Ausblick in Verbindung mit dem Gap zurück über die $400 Marke nun positiv. Im heutigen Handelsverlauf kann ich mir zur Eröffnung eventuell einen kurzen „Flush“ in Gefilde um $415 vorstellen, gegen welche Käufer in den Markt treten könnten. Kommt es dann zu einem Rücklauf und Halten über 430 USD, wäre in den kommenden Tagen wenigstens mit einem Test der Region um $450 zu rechnen. Microsoft Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

