MicroStrategy gewinnt vorbörslich mehr als 5,3 %, da Bitcoin in die Höhe schießt

MicroStrategy baute seine Gewinne aus und stieg im vorbörslichen Handel um 5 %, da sich Bitcoin einem wichtigen Widerstand nähert. Die positive Stimmung wird durch Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs gestützt, wobei die Daten vom Freitag Nettozuflüsse in Höhe von 253 Millionen US-Dollar ausweisen, was dem Niveau vom vergangenen Montag entspricht. ETFs halten nun Bitcoin im Wert von 18,4 Milliarden US-Dollar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Die Preisentwicklung von Bitcoin zeigt eine bullische Divergenz sowohl beim MACD als auch beim RSI, wobei der MACD ein Kaufsignal ausgibt und der RSI über 55 steigt. Der wichtigste Widerstand für Bitcoin liegt beim 78,6 % Fibonacci-Retracement, und wenn dieser durchbrochen wird, könnte ein erneuter Test des Allzeithochs von 69.900 $ folgen. Für Bären muss der Widerstand halten, und das 61,8 % Fibonacci-Retracement-Niveau sollte als wichtiger Punkt dienen, um eine Divergenz einzuleiten. Quelle: xStation Der Anstieg von MicroStrategy vor dem Börsengang ist eng mit der Aufwärtsdynamik von Bitcoin verbunden, aber die einzigartige Position des Unternehmens verstärkt seine Gewinne. Als Inhaber von Unternehmens-Bitcoins bietet MicroStrategy Investoren eine Hebelwirkung auf die Kursbewegungen der Kryptowährung. Dieser „Bitcoin-Proxy“-Status hat dazu geführt, dass MicroStrategy mit einem erheblichen Aufschlag auf seine Bitcoin-Bestände gehandelt wird, was Faktoren wie das Vertrauen der Anleger in die Umsetzung durch CEO Michael Saylor, das Potenzial für zukünftige Bitcoin-Akquisitionen und die Zugänglichkeit der Aktie für institutionelle Anleger widerspiegelt, die möglicherweise Beschränkungen für direkte Investitionen in Kryptowährungen unterliegen. Die jüngsten Kursgewinne der Aktie übertreffen die Entwicklung von Bitcoin und unterstreichen das Hebelrisiko, das MicroStrategy in Bezug auf Preisbewegungen bei Kryptowährungen eingeht. Dieser verstärkte Effekt wird durch die erhebliche Prämie des Nettoinventarwerts (NAV) weiter verdeutlicht. Diese Prämie umfasst mehrere Schlüsselfaktoren, für die Investoren bereit sind zu zahlen: Management-Expertise: Es besteht großes Vertrauen in Michael Saylor und die Fähigkeit seines Teams, ihre Bitcoin-Strategie effektiv umzusetzen. Finanztechnik: Die ausgeklügelte Nutzung von Wandelanleihen und anderen Instrumenten zur Finanzierung von Bitcoin-Käufen durch MicroStrategy schafft einen Mehrwert, der über den bloßen Besitz hinausgeht. Zukünftige Wertschöpfung: Investoren gehen davon aus, dass MicroStrategy seine Bitcoin-gestützte Bilanz für eine zusätzliche Wertschöpfung nutzen wird, möglicherweise durch strategische Akquisitionen oder die Expansion in Blockchain-bezogene Bereiche. Zugänglichkeit: Die Aktie bietet eine bequemere und liquidere Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, insbesondere für institutionelle Anleger, die bei direkten Investitionen in Kryptowährungen regulatorischen Beschränkungen unterliegen.

Da sich Bitcoin wichtigen Widerstandsmarken nähert und die Zuflüsse von ETF weiterhin robust sind, profitiert die Aktie von MicroStrategy sowohl von der Wertsteigerung ihrer Bitcoin-Vermögenswerte als auch von der positiven Marktbewertung der auf Kryptowährungen ausgerichteten Strategie des Unternehmens. Diese Prämie berücksichtigt jedoch auch die damit verbundenen Risiken, einschließlich regulatorischer Herausforderungen und der Notwendigkeit, die Bitcoin-Strategie mit dem Kerngeschäft in Einklang zu bringen. Während sich der Markt für Kryptowährungen weiterentwickelt, kann der NAV-Aufschlag von MicroStrategy je nach Umsetzung durch das Unternehmen und der breiteren Marktwahrnehmung seines innovativen Ansatzes bei Bitcoin-Investitionen schwanken. Da die MicroStrategy-Aktie weiter steigt, könnte die nächste wichtige Marke das Allzeithoch bei 333 $ sein. Die aktuelle Unterstützung für Bullen liegt beim vorherigen Hoch von 199,9 $, was für die Oszillatoren als entscheidende Unterstützung für eine Abkühlung dienen könnte. Auf dem Wochenchart haben sowohl MACD als auch RSI kürzlich einen potenziellen Kauf signalisiert. Auf dem Tageschart nähern sich beide Indikatoren jedoch dem überkauften Bereich. Vorsicht ist geboten, da ein Rückgang angesichts der schnellen Preisbewegung gesund sein könnte. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

