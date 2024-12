MicroStrategy und Palantir schließen sich bei jährlicher Umstrukturierung dem Nasdaq 100 an und markieren Meilenstein in Krypto und KI

In einer bedeutenden Umstrukturierung, die am vergangenen Freitag angekündigt wurde, wird der Nasdaq 100 Index drei leistungsstarke Technologieunternehmen aufnehmen und sich gleichzeitig von drei anderen verabschieden. Im Rampenlicht stehen zwei Technologie-Innovatoren: MicroStrategy Inc. (MSTR.US), das Softwareunternehmen, das zu einem bedeutenden Bitcoin-Investor geworden ist, und Palantir Technologies (PLTR.US), das KI-gesteuerte Datenanalyse-Kraftpaket. Zusammen mit Axon Enterprise (AXON.US) werden sie mit Wirkung zum 23. Dezember in den renommierten Index aufgenommen. Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 MicroStrategy WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: MSTR Palantir WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: PLTR Nasdaq WKN A2DPZU | ISIN: US05464C1018 | Ticker: AXON Die Aufnahme von MicroStrategy stellt einen Meilenstein für die Krypto-Welt dar, da die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr um 500 % gestiegen sind, was auf seine mutige Bitcoin-Strategie zurückzuführen ist. Unter der Führung von Michael Saylor hat sich das Unternehmen von einem traditionellen Softwareunternehmen zum größten Bitcoin-Inhaber mit einem Wert von etwa 44 Milliarden US-Dollar entwickelt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ebenso beeindruckend ist der Aufstieg von Palantir Technologies, dessen Aktienkurs in diesem Jahr um 343 % gestiegen ist. Das von Peter Thiel mitbegründete Unternehmen hat sich als führender Anbieter von KI-gestützten Datenanalyselösungen etabliert, die sowohl Regierungsbehörden als auch Privatunternehmen zur Verfügung stehen. Die Software des Unternehmens ist für Militäreinsätze des US-Militärs und alliierter Streitkräfte in der Ukraine und in Israel von entscheidender Bedeutung geworden. Axon Enterprise, der Hersteller von Tasern und Polizeikameras, vervollständigt das Trio der Neueinsteiger mit einem Anstieg der Aktien um 150 % seit Jahresbeginn, der auf seine innovativen KI-gestützten Softwarelösungen zurückzuführen ist.

Um diese Ergänzungen zu berücksichtigen, werden drei Unternehmen aus dem Index ausscheiden: der Impfstoffhersteller Moderna, der Serverhersteller Super Micro Computer und das Biotechnologieunternehmen Illumina. Die Neugewichtung wird voraussichtlich eine erhebliche Marktaktivität auslösen, wobei Bloomberg Intelligence ETF-bezogene Käufe in Höhe von mindestens 22 Milliarden US-Dollar für verschiedene Aktien schätzt. Die Änderungen spiegeln den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz im Technologiesektor wider, wobei MicroStrategy und Palantir als Paradebeispiele dafür dienen, wie sich traditionelle Technologieunternehmen in aufstrebenden Märkten weiterentwickeln und gedeihen können. Nasdaq 100 Tageschart Der Nasdaq-100-Index, der durch den US100-Kontrakt repräsentiert wird, wird auf einem Allzeithoch gehandelt. Das Hoch von Mitte November bei 21.255 dient den Bullen als anfängliche Unterstützungsstufe, während das Hoch von Mitte Juli bei 20.895, das eng mit dem 50-Tage-SMA bei 20.851 korreliert, zusätzliche Unterstützung bietet. Bei Bären sind die 100-Tage-SMA und die August-Hochs bei 19.917 wichtige Ziele, die als kritische Abwärtsschwellen dienen. Der RSI konsolidiert sich in der Nähe der überkauften Zone, was auf eine anhaltende Aufwärtsdynamik hindeutet. Der MACD verengt sich zwar, zeigt aber weiterhin eine bullische Divergenz, was die Stärke des vorherrschenden Aufwärtstrends unterstreicht. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

