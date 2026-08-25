Moderna Aktie nach 177 % Explosion: Bietet die Pipeline für Melanom & Lungenkrebs die Chance, Moderna Aktien zu kaufen?

Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna sorgt gemeinsam mit dem Pharmariesen Merck für einen historischen Moment in der Medizin und an der Börse. Eine wegweisende Phase-3-Studie zu einem experimentellen, personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Keytruda zeigte herausragende Ergebnisse bei der Behandlung des Melanoms (schwarzer Hautkrebs). Die Nachricht löste eine beispiellose Rallye aus: Die Moderna Aktie schoss um rund 177 % nach oben, während die Merck-Aktie um über 12 % zulegte. Für Investoren, die im Biotech- und Pharmabereich zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, rückt die Moderna Aktie durch den bewiesenen Wirksamkeitsnachweis der personalisierten mRNA-Technologie schlagartig wieder in den Fokus.

► Moderna WKN: A42D4F | ISIN: US60770K1079 | Ticker: MRNA.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Moderna Aktie

1. 🧪 Phase-3-Studienerfolg: Erstmals Wirksamkeit bei fortgeschrittenem Melanom belegt

Studienziele erreicht: In der Spätphasen-Studie mit über 1.100 Melanom-Patienten verlängerte die Kombination aus dem personalisierten mRNA-Impfstoff und Keytruda die rezidivfreie Überlebenszeit signifikant.

Senkung des Metastasenrisikos: Die Behandlung reduzierte das Risiko deutlich, dass sich der Krebs auf entfernte Körperteile ausbreitet.

Gute Verträglichkeit: Nebenwirkungen entsprachen üblichen Impfreaktionen und die Therapie wurde klinisch gut vertragen. Der personalisierte Ansatz zielt gezielt auf die individuellen Mutationen im Tumor jedes einzelnen Patienten ab.

2. 🚀 Kurssprung um 177 % & Vorbereitung der Zulassungsanträge

Marktreaktion: Da die Marktkapitalisierung von Moderna im Vergleich zu Merck (rund 333 Milliarden US-Dollar) mit knapp 25 Milliarden US-Dollar deutlich kleiner war, fiel der prozentuale Kurssprung mit etwa 177 % drastisch aus.

Gespräche mit Regulierern: In den kommenden Monaten planen Merck und Moderna Gespräche mit den Zulassungsbehörden über die Studienergebnisse und die Sicherheit der Behandlung aufzunehmen.

Paradigmenwechsel: CEO Stephane Bancel bezeichnete das Ergebnis als „großen Moment für die Medizin, einen großen Moment für die Patienten“, da der Wirksamkeitsnachweis einen Durchbruch für mRNA-Krebstherapien darstellt.

3. 🌐 Riesiges Potenzial: Erweiterung auf Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs

Breites Anwendungsfeld: Die Studienergebnisse beim Melanom dienen als Fundament für eine weit größere Plattform. Analysten sehen immenses Potenzial bei mehreren Krebsarten.

Laufende Studien: Merck und Moderna untersuchen den personalisierten Impfstoff bereits in weiteren Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Blasenkrebs und Nierenzellkarzinom.

Langfristige Pipeline: Das erfolgreiche Abschneiden der Phase 3 validiert die seit Jahrzehnten entwickelte mRNA-Plattform für die Onkologie und bietet Moderna eine starke Wachstumsperspektive abseits von Infektionskrankheiten.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🔍 Fazit: Jetzt die Moderna Aktie kaufen?

Moderna hat mit den aktuellen Studienergebnissen gezeigt, dass die mRNA-Technologie weit über COVID-19-Impfstoffe hinausreicht und das Potenzial besitzt, die Krebstherapie revolutionär zu verändern. Die erfolgreiche Phase-3-Studie beim Melanom sowie die Ausweitung auf volumenschwere Indikationen wie Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs verleihen dem Unternehmen eine fundamentale Phantasie.

Obwohl der Kurssturz der Vergangenheit durch den jüngsten 177 %-Sprung teilweise kompensiert wurde, belohnt der Markt die Validierung einer neuen Multibilliarden-Dollar-Therapieklasse. Für risikobewusste Anleger, die im Biotechnologiesektor auf bahnbrechende Innovationen setzen und zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, stellt die Moderna Aktie ein hochspannendes Investment mit enormem Plattformpotenzial dar.

Moderna Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

❓ FAQ zur Moderna Aktie

Warum ist die Moderna Aktie um rund 177 % gestiegen?

Der Auslöser war der erfolgreiche Abschluss einer Phase-3-Studie für einen personalisierten, mRNA-basierten Krebsimpfstoff in Kombination mit Mercks Immuntherapie Keytruda. Die Behandlung verlängerte bei Melanom-Patienten die Zeit ohne Wiederauftreten des Krebses signifikant und senkte das Metastasenrisiko.

Bei welchen Krebsarten wird der mRNA-Impfstoff getestet?

Neben dem Melanom untersuchen Merck und Moderna den Impfstoff in weiteren klinischen Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Blasenkrebs sowie dem Nierenzellkarzinom.

Sollte man jetzt die Moderna Aktie kaufen?

Der Wirksamkeitsnachweis der mRNA-Krebsplattform eröffnet Moderna gigantische Wachstumschancen abseits von Corona-Impfstoffen. Anleger, die chancenorientiert Biotech-Aktien kaufen möchten, finden bei der Moderna Aktie ein starkes Wertzuwachspotenzial vor, sollten jedoch die üblichen Biotech-Volatilitäten einkalkulieren.