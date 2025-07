MTU Aktie: Umsatzsteigerungen geplant 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.07.2025

AKTIE IM FOKUS: MTU MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN:  DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren Short Cut:¬† Der Konzern hat die Prognose f√ľr das laufende Jahr angesichts weiter robuster Nachfrage angehoben. Sowohl die Erwartung f√ľr den Umsatz als auch f√ľr den operativen Gewinn wurden angepasst.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten: aktueller Preis 385,00¬†EUR Marktkapitalisierung 20,71¬†Mrd.¬†EUR Umsatz 2024 7,41¬†Mrd.¬†EUR Eigenkapitalquote (2024) 27,08¬†% KGV 2025* 24,16 4 Wochen Performance + 10,82¬†% Bewertung leicht √ľberbewertet Div. Rendite 2025* ¬†0,75¬†% Branche Luft- und Raumfahrt * Prognose Parkettgefl√ľster: F√ľr das laufende Jahr rechnet MTU mit Ums√§tzen zwischen 8,6 und 8,8 Mrd. EUR. Bisher lag die Prognose bei 8,3 bis 8,5 Mrd. EUR. Das bereinigte EBIT soll im niedrigen bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegt, statt der bisher erwarteten mittleren Zehner-Prozentbereich. Hintergrund der Anpassung ist die weiterhin gute Nachfrage im Ersatzteilgesch√§ft und in der zivilen Instandhaltung als auch auf einem g√ľnstigeren Umsatzmix im zivilen Neugesch√§ft.¬† Bis 2030 will MTU den Umsatz auf 13 bis 14 Mrd. EUR steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 14,5 Prozent und 15,5 Prozent liegen. Im 1. Quartal 2025 hat der Konzern bereits √ľberraschend stark zugelegt. Nach vorl√§ufigen Zahlen konnte MTU einen Umsatz von 2,1 Mrd. EUR erwirtschaften und damit gut 25 Prozent mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Der operative Gewinn (bereinigte EBIT) lag mit 300 Mio. EUR sogar 38 Prozent √ľber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Damit √ľbertraf MTU die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten deutlich. Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Hoch Anfang August bei 278,80 EUR direkt wieder abverkauft wurde. Der Abgabedruck war aber √ľberschaubar. Nach einem kleineren R√ľcksetzer konnte die Aufw√§rtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up √ľber die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen gepr√§gt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zur√ľck, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut √ľberschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 300 EUR stabilisieren und erholen und Anfang M√§rz an ein neues Hoch (355,70 EUR) laufen. Nach einem dynamischen R√ľcksetzer konnte sich das Wertpapier deutlicher erholen. R√ľcksetzer, die sich in den letzten Handelswochen eingestellt haben, wurden vergleichsweise rasch zur√ľckgekauft. Es ging an immer neue Hochs. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Juni im Rahmen des R√ľcksetzers in Juni zwar unter die SMA20 (aktuell bei 372,26 EUR) zur√ľckgesetzt hat, sich aber rasch wieder √ľber diese Linie schieben konnte. Die letzte Schw√§che konnte sich bereits im Dunstkreis dieser Linie erholen.¬† Das Chartbild kann aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange es die Aktie per Tagesschluss schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an immer neue Hochs gehen. Denkbare √ľbergeordnete Anlaufziele k√∂nnten die 425,00 EUR bzw. die 460 EUR sein. R√ľcksetzer k√∂nnen als unkritisch interpretiert werden, solange es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis der¬†SMA20 zu erholen. Ein Unterschreiten dieser Linie auf Tagesschlussbasis w√§re erst dann problematisch, wenn es dynamisch an und unter diese Durchschnittslinie geht und die Aktie nachfolgend auch den Kontakt verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 354,53 EUR) darunter noch einen weiteren Support bieten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte das Wertpapier sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.¬† Einsch√§tzung Tageschart, Prognose:¬† bullisch √úbergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (n√§chste 12-18 Monate): Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der SMA20¬†halten kann, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA50 erholen. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitw√§rts / aufw√§rts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:¬† 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 % Betrachtung im 4h Chart: ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Die Aktie konnte sich nach dem deutlichen R√ľcksetzer im April rasch wieder erholen. Es ging zur√ľck an die SMA200 (aktuell bei 337,27 EUR). Nach einigen kleineren Problemen konnte sich das Papier √ľber diese Linie schieben. Im Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Ende Mai an der SMA20 (aktuell bei 379,33 EUR) aufw√§rtsschieben konnte. Halt diese Linie einmal nicht als Support gehalten, so hat darunter die SMA50 (aktuell bei 373,99 EUR) noch eine weitere Unterst√ľtzung geboten. Aktuell notiert der Anteilsschein √ľber der SMA20. Auch das 4h Chart kann bullisch interpretiert werden. Die R√ľcksetzer, die sich in den letzten Handelswochen eingestellt haben, unterst√ľtzen die bullische Interpretation des Charts. Das Wertpapier hat immer wieder Schwung geholt, um die Aufw√§rtsbewegung weiter fortzusetzen. Solange das Wertpapier √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte die Aktie zu immer neuen Hochs laufen.¬† R√ľcksetzer k√∂nnen sich sowohl an der SMA20 als auch an der SMA50 stabilisieren und erholen. Erste Fragezeichen k√∂nnten hier die aktuelle Aufw√§rtsbewegung gesetzt werden, sollte die Aktie dynamisch unter die SMA50 fallen und vor allem nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verlieren. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che bis in den Bereich der SMA200 fortsetzen k√∂nnte. Einsch√§tzung 4h Chart, Prognose: bullisch √úbergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (n√§chste drei Monate): Die aktuelle Aufw√§rtsbewegung k√∂nnte sich so lange fortsetzen, wie die Aktie √ľber der SMA20 notiert. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann wieder, wenn das Wertpapier unter die SMA50 f√§llt und sich darunter etabliert. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitw√§rts / aufw√§rts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:¬† 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 % Widerstände 395,00

450,00

510,00 Unterst√ľtzungen 380,83

380,39

379,33

373,99

372,26

354,33

