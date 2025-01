Münchener Rück: Rekordjahr für den Nachsteuergewinn 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 23.01.2025

AKTIE IM FOKUS: Münchener Rück

WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Der Rückversicherungskonzern verzeichnete 2024 ein Rekordjahr was den Nachsteuergewinn angeht. Auch für das laufende Jahr ist der Vorstand optimistisch wieder Rekordzahlen vorlegen zu können, was den Nachsteuergewinn betrifft.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 518,80 EUR

Marktkapitalisierung 68,93 Mrd. EUR

Umsatz 2023 64,92 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 10,92 %

KGV 2024* 10,80 %

4 Wochen Performance - 4,08 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,48 %

Branche Versicherungen

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern konnte im letzten Jahr einen Gewinnanstieg auf über 5 Mrd. EUR vermelden - und das trotz herausfordernder globaler Rahmenbedingungen. Im Vorjahr hatte der Konzern noch einen Nachsteuergewinn von 4,6 Mrd. EUR ausgewiesen. Damit kann das Unternehmen auf das erfolgreichste Jahr der Geschichte zurückblicken. Der Vorstand zeigt sich auch optimistisch, dass das laufende Geschäftsjahr erneut mit einem Rekordgewinn abgeschlossen werden kann. Erwartet wird ein Anstieg des Gewinns auf 6 Mrd. EUR. Sowohl die Erträge aus dem Versicherungsgeschäft als auch das Kapitalanlageergebnis tragen zur Steigerung des Ergebnisses bei. Aber auch das anhaltende Wachstum in der Schaden-Unfall-Rückversicherung, als auch das starke Neugeschäft im Bereich der Lebens- Rückversicherung stimmen optimistisch. Auch die Tochter Ergo als Erstversicherungstochter trug zum positiven Gesamtbild bei.

Ein Schwerpunkt der kommenden Monate wird das neu vorgestellte Strategieprogramm sein, das auf drei Säulen fußt. Einer der drei Säulen ist der Bereich "Global Speciality Insurance", dass das weltweite Geschäft von Spezialsparten wie Transport, Cyber sowie Luft- und Raumfahrt umfasst. Gerade von diesen Segmenten verspricht sich der Vorstand nachhaltige Wachstums- und Ertragsimpulse.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie zu Jahresanfang 2024 kontinuierlich zulegen konnte, ging es ab Anfang April deutlicher abwärts. Das Papier setzte etwa 10 Prozent zurück, um nachfolgend ab Anfang Mai wieder zuzulegen. Die zwischenzeitlichen Verluste wurden ausgeglichen, das Wertpapier konnte sich in den Bereich der 450/465 EUR schieben und lief in dieser Box bis Ende Juni seitwärts weiter. Nachfolgend machte sich moderate Schwäche breit. Nach einem erneuten, vergleichsweise dynamischen Rücksetzer ging es ab Augst wieder deutlich aufwärts bis knapp an die 500 EUR-Marke. Das Hoch Anfang September wurde zwar abverkauft, es ging aber nach der Stabilisierung wieder kontinuierlich aufwärts. Das Wertpapier setzte Anfang Oktober erneut zurück, nur aber um noch einmal Luft zu holen, um ein neues Hoch (511,20 EUR) zu formatieren. Auch dieses Hoch wurde abverkauft. Nach einer längeren Konsolidierung konnte sich die Aktie erneut aufwärtsschieben und das Jahreshoch 2024 bei 525,80 EUR zu formatieren. Es folgten Gewinnmitnahmen, die bis Mitte Januar angehalten haben. Seitdem konnte sich das Papier wieder deutlich erholen und sich über der 500 EUR-Marke festsetzen.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die 20-Tage-Linie (aktuell bei 498,07 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 494,39 EUR) in den letzten Handelsmonaten ein guter Support waren. An diese Linien konnte sich die Aktie immer wieder stabilisieren und erholen. Selbst das Unterschreiten dieser beiden Durchschnittslinien im Oktober / November war nicht problematisch, da das Wertpapier den Kontakt zur 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie halten konnte. Der Rücksetzer im Dezember konnte sich erneut an der 20-Tage-Linie stabilisieren. Diese Linie hat die Basis für die Bewegung an das Jahreshoch 2024 gegeben. Die Rücksetzer die folgten, konnten sich erneut im Bereich diese beiden Linien stabilisieren und erholen.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 545 / 550 EUR und übergeordnet die 600 EUR sein.

Rücksetzer haben die Chance sich an der 20-Tage-Linie zu stabilisieren und zu erholen. Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so könnte darunter die 50-Tage-Linie noch einen weiteren Support bieten. Wesentlich unter die 50-Tage-Linie sollte es im Rahmen von Schwäche nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrecht zu erhalten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat jetzt die Chance weiter aufwärtszulaufen. Gelingt es sich per Tagesschluss über dem Hoch von Dezember festzusetzen, so könnte es direkt und im Zweifel auch dynamisch weiter aufwärts gehen. Um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen, sollten sich Rücksetzer im Bereich der 50-Tage-Linie stabilisieren und erholen. Ein Anlaufen der 200-Tage-Linie wäre, unter bullischen Überlegungen, als problematisch zu interpretieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, das sich der Rücksetzer Ende Oktober im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 490,99 EUR) / SMA20 (aktuell bei 503,60 EUR) stabilisieren konnte. Es ging zunächst seitwärts weiter, wobei die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 496,87 EUR) das Papier im November gestützt haben. Mitte November hat die Aktie dann Luft geholt und ist mit Schwung zurück über die SMA200 gelaufen. Es ging mehr oder weniger in einem Zug über die 500 EUR-Marke. Nach einem Rücksetzer unter die SMA20 / SMA50 konnte sich das Papier im Dezember dynamisch aufwärtsschieben und ein neues Hoch markieren. Der folgende Rücksetzer hatte einen vergleichsweisen dynamischen Charakter. Es ging an und unter die SMA200, die Aktie konnte sich aber im Bereich dieser Linie stabilisieren und in den letzten Handelstagen wieder aufwärts über alle drei Durchschnittslinien laufen.

Auch das 4h Chart hat sich mit der Bewegung wieder aufgehellt. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele haben in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden.

Rücksetzer bis an die SMA20 / SMA50 wären als unproblematisch zu definieren, solange es der Anteilsschein schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Gelingt dies aber nicht, könnte die SMA200 darunter noch einen Support bieten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich der Anteilsschein über der SMA20 halten, so könnte es weiter aufwärtsgehen. Sollte es im Rahmen von Schwäche unter die SMA200 gehen und die Aktie auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, so müsste der Fokus auf die Unterseite gelegt werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

526,60

550,00

582,65

600,50

Unterstützungen

511,58

504,87

503,60

502,40 (GAP)

499,41

498,07

496,87

494,39

490,99

486,50

460,80

444,80 (GAP)

401,80

365,00

