Die Aktie von PDD Holdings (Ticker: PDD) gehörte am Dienstag mit einem Kursminus von mehr als 13% zu einem der größten Verlierer an der Wall Street, folgend auf einen schwachen Quartalsbericht vor Eröffnung des Handels, wobei die Muttergesellschaft von Temu einen Umsatzeinbruch und Gewinnrückgang von mehr als 50% vermeldete. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 PDD Handelsideen 🔴 PDD Prognose & Ausblick ► PDD | WKN: A2JRK6 | ISIN: US7223041028 | Ticker: PDD PDD wies für das abgelaufene Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 11,41 Yuan pro ADR aus und das bei einem Umsatz von 95,67 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 13,28 Milliarden US-Dollar), jeweils deutlich unter der Erwartung der Wall Street, die mit einem bereinigten Gewinn von 18,89 Yuan pro ADR bei einem Umsatz von 103,06 Milliarden Yuan gerechnet hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der bereinigte Gewinn sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 %, der Umsatz stieg um 10% und verlangsamte sich aber weiter gegenüber den 24%, 44%, 86% und 131% Wachstum, die PDD in den vier vorangegangenen Quartalen verzeichnet hatte. Das Management verkündete, Investitionen seinerseits hochzufahren, um Händler und Verbraucher angesichts der aktuellen Unsicherheit, vor allem durch die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Importzölle, unter die Arme zu greifen. Mit Blick auf die Aktie wäre ich zunächst zurückhaltend: seit rund einem Jahr etabliert sich eine Range zwischen rund 160 USD auf der Oberseite und im Bereich um rund 90 USD auf der Unterseite, allerdings mit klar abzeichnenden, fallenden Tiefs. Ausgehend hiervon scheint es durchaus wahrscheinlich, dass es, sollte es zu einem Fall und Halten unter $100 kommen, zu einer Attacke, eventuell sogar zu einem Bruch unter die wichtige Unterstützungsregion um 90 US-Dollar kommt. PDD Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs.

