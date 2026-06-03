Brent Ölpreis steigt nach Angriffen | Börse Aktuell

- Brent Ölpreis profitiert von geopolitischer Eskalation
- Iran-USA-Konflikt bleibt Marktrisiko
- Technisches Bild bleibt bullish
- Brent Ölpreis profitiert von geopolitischer Eskalation
- Iran-USA-Konflikt bleibt Marktrisiko
- Technisches Bild bleibt bullish
Der Brent Ölpreis setzt seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es in der Nacht zu einer Reihe von Angriffen in der Region des Persischen Golfs gekommen ist. Die zunehmenden Sorgen über eine fragile Waffenruhe sorgen für Unsicherheit an den Rohstoffmärkten. Im Fokus der Anleger steht damit erneut die Frage, wie sich die geopolitischen Spannungen auf die Energieversorgung und die Börse Aktuell auswirken werden.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Gegen Mittag notiert der Brent Ölpreis bei rund 98 US-Dollar je Barrel und knüpft damit an die Kursgewinne des Vortages an. Edelmetalle wie Gold und Silber geben hingegen leicht nach.
Angriffe auf Kuwait und Bahrain verschärfen Lage
Nach Berichten aus der Region wurde der Flughafen von Kuwait angegriffen. Iranische Drohnen trafen das Hafengebiet, woraufhin der Flughafen den Flugbetrieb vorübergehend einstellte.
Neben zivilen Einrichtungen sollen auch ballistische Raketen in Richtung der Militärbasis Ali Al Salem abgefeuert worden sein. Nach Angaben von CENTCOM wurde die Bedrohung jedoch erfolgreich abgefangen.
Darüber hinaus meldeten Luftverteidigungssysteme Verletzungen des Luftraums von Bahrain durch iranische Flugobjekte.
Das iranische Außenministerium erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf US-Schläge gegen Einrichtungen auf der Insel Qeshm sowie auf einen Angriff auf einen iranischen Tanker im Persischen Golf. Zudem machte Teheran deutlich, dass auch Kuwait und Bahrain eine Mitverantwortung tragen würden.
Aussagen von Marco Rubio im Fokus der Märkte
Für die weitere Entwicklung des Brent Ölpreises und die Stimmung an der Börse Aktuell könnten auch die jüngsten Aussagen von US-Außenminister Marco Rubio von Bedeutung sein.
Rubio betonte, dass die Unterstützung terroristischer Organisationen durch den Iran weiterhin eine der roten Linien der US-Regierung sei. Gleichzeitig stellte er in Aussicht, dass der Iran mit einer Lockerung finanzieller Sanktionen rechnen könne - allerdings nur unter der Voraussetzung strenger und langfristiger Einschränkungen.
Zudem machte Rubio deutlich, dass eine Öffnung der Straße von Hormus nicht automatisch zu einer Aufhebung von Sanktionen führen werde. Eine mögliche Reaktion des Iran könne laut Rubio zudem mit einer Verzögerung von bis zu fünf Tagen erfolgen.
US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen werde. Darüber hinaus stellte er ein mögliches Treffen mit der iranischen Führung in Aussicht, ohne weitere Details zu nennen.
Börse Aktuell: Begrenzte Reaktion an den Aktienmärkten
Trotz der Eskalation bleibt die Reaktion an den Aktienmärkten bislang überschaubar. Aktien von Öl- und Rüstungsunternehmen bewegen sich weiterhin nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag.
Während die Börse Aktuell die geopolitischen Risiken bislang nur begrenzt einpreist, reagiert der Energiemarkt deutlich sensibler. Anleger beobachten insbesondere die Entwicklung im Persischen Golf sowie mögliche Auswirkungen auf die globale Ölversorgung.
Brent Ölpreis Analyse: Technische Lage bleibt konstruktiv
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Brent Ölpreis konnte sich wieder oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements etablieren und verteidigt damit die langfristige Aufwärtstrendlinie (mittlere rote Linie).
Aus technischer Sicht liegt das nächste Kursziel für die Käufer im Bereich von 104 US-Dollar je Barrel sowie am 23,6%-Fibonacci-Retracement. Um den Aufwärtstrend zu brechen, müssten die Verkäufer den Preis wieder nachhaltig unter die genannte Trendlinie drücken.
Die aktuelle technische Konstellation spricht damit weiterhin für ein konstruktives Bild beim Brent Ölpreis, solange die Unterstützung verteidigt werden kann.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
BÖRSE AKTUELL: Widersprüchliche Signale im Vorfeld wichtiger Daten (02.06.2026)
BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, SAP glänzt trotz Nahost-Konflikt (01.06.2026)
Robinhood Aktie bricht ein: Supreme Court schaltet Trump-Regierung ein
Ölpreis explodiert nach Abbruch der Iran-Gespräche
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.