Brent Ölpreis steigt nach Angriffen | Börse Aktuell

Der Brent Ölpreis setzt seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es in der Nacht zu einer Reihe von Angriffen in der Region des Persischen Golfs gekommen ist. Die zunehmenden Sorgen über eine fragile Waffenruhe sorgen für Unsicherheit an den Rohstoffmärkten. Im Fokus der Anleger steht damit erneut die Frage, wie sich die geopolitischen Spannungen auf die Energieversorgung und die Börse Aktuell auswirken werden.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Gegen Mittag notiert der Brent Ölpreis bei rund 98 US-Dollar je Barrel und knüpft damit an die Kursgewinne des Vortages an. Edelmetalle wie Gold und Silber geben hingegen leicht nach.

Angriffe auf Kuwait und Bahrain verschärfen Lage

Nach Berichten aus der Region wurde der Flughafen von Kuwait angegriffen. Iranische Drohnen trafen das Hafengebiet, woraufhin der Flughafen den Flugbetrieb vorübergehend einstellte.

Neben zivilen Einrichtungen sollen auch ballistische Raketen in Richtung der Militärbasis Ali Al Salem abgefeuert worden sein. Nach Angaben von CENTCOM wurde die Bedrohung jedoch erfolgreich abgefangen.

Darüber hinaus meldeten Luftverteidigungssysteme Verletzungen des Luftraums von Bahrain durch iranische Flugobjekte.

Das iranische Außenministerium erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf US-Schläge gegen Einrichtungen auf der Insel Qeshm sowie auf einen Angriff auf einen iranischen Tanker im Persischen Golf. Zudem machte Teheran deutlich, dass auch Kuwait und Bahrain eine Mitverantwortung tragen würden.

Aussagen von Marco Rubio im Fokus der Märkte

Für die weitere Entwicklung des Brent Ölpreises und die Stimmung an der Börse Aktuell könnten auch die jüngsten Aussagen von US-Außenminister Marco Rubio von Bedeutung sein.

Rubio betonte, dass die Unterstützung terroristischer Organisationen durch den Iran weiterhin eine der roten Linien der US-Regierung sei. Gleichzeitig stellte er in Aussicht, dass der Iran mit einer Lockerung finanzieller Sanktionen rechnen könne - allerdings nur unter der Voraussetzung strenger und langfristiger Einschränkungen.

Zudem machte Rubio deutlich, dass eine Öffnung der Straße von Hormus nicht automatisch zu einer Aufhebung von Sanktionen führen werde. Eine mögliche Reaktion des Iran könne laut Rubio zudem mit einer Verzögerung von bis zu fünf Tagen erfolgen.

US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen werde. Darüber hinaus stellte er ein mögliches Treffen mit der iranischen Führung in Aussicht, ohne weitere Details zu nennen.

Börse Aktuell: Begrenzte Reaktion an den Aktienmärkten

Trotz der Eskalation bleibt die Reaktion an den Aktienmärkten bislang überschaubar. Aktien von Öl- und Rüstungsunternehmen bewegen sich weiterhin nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag.

Während die Börse Aktuell die geopolitischen Risiken bislang nur begrenzt einpreist, reagiert der Energiemarkt deutlich sensibler. Anleger beobachten insbesondere die Entwicklung im Persischen Golf sowie mögliche Auswirkungen auf die globale Ölversorgung.

Brent Ölpreis Analyse: Technische Lage bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Brent Ölpreis konnte sich wieder oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements etablieren und verteidigt damit die langfristige Aufwärtstrendlinie (mittlere rote Linie).

Aus technischer Sicht liegt das nächste Kursziel für die Käufer im Bereich von 104 US-Dollar je Barrel sowie am 23,6%-Fibonacci-Retracement. Um den Aufwärtstrend zu brechen, müssten die Verkäufer den Preis wieder nachhaltig unter die genannte Trendlinie drücken.

Die aktuelle technische Konstellation spricht damit weiterhin für ein konstruktives Bild beim Brent Ölpreis, solange die Unterstützung verteidigt werden kann.

SO SEHEN SIEGER AUS!