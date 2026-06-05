Nasdaq 100 aktuell: KI-Aktien geraten unter Druck – Droht eine größere Korrektur? 📉

- Nasdaq 100 aktuell schwächer
- KI-Aktien unter Druck
- US-Arbeitsmarktbericht im Fokus
- Nasdaq 100 aktuell schwächer
- KI-Aktien unter Druck
- US-Arbeitsmarktbericht im Fokus
Der Nasdaq 100 steht zum Wochenschluss unter Druck. Nach einer beeindruckenden Rally der vergangenen Wochen nehmen Anleger zunehmend Gewinne bei KI- und Halbleiteraktien mit. Besonders die schwächeren Signale von Broadcom sorgen für neue Zweifel an den hohen Bewertungen im Technologiesektor.
Gleichzeitig richten sich die Blicke der Investoren auf den bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten könnten entscheidende Hinweise auf die weitere Geldpolitik der Federal Reserve liefern und damit die kurzfristige Entwicklung des Nasdaq 100 aktuell maßgeblich beeinflussen.
Die zentrale Frage lautet nun: Handelt es sich lediglich um eine gesunde Konsolidierung – oder steht der Technologieindex vor einer größeren Korrektur?
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- 📉 Nasdaq 100 aktuell schwächer: Futures verlieren mehr als 0,8 %.
- 🤖 KI-Aktien unter Druck: Anleger nehmen Gewinne nach der starken Rally mit.
- 🏦 US-Arbeitsmarktbericht im Fokus: NFP-Daten könnten neue Impulse liefern.
📊 Nasdaq 100 aktuell: Technologieaktien verlieren an Momentum
Der Nasdaq 100 zeigt erste Ermüdungserscheinungen nach der starken KI-Rally:
- 📉 Nasdaq-100-Futures verlieren mehr als 0,8 %
- 💻 Halbleiterwerte führen die Verluste an
- ⚠️ Investoren hinterfragen hohe Bewertungen
Besonders Unternehmen aus dem Bereich KI-Infrastruktur stehen aktuell unter Verkaufsdruck.
🤖 KI-Rally im Nasdaq 100 wird auf die Probe gestellt
Ein wichtiger Auslöser für die Schwäche war die Reaktion auf die Prognosen von Broadcom.
Die Anleger hatten noch höhere Erwartungen an das Wachstum im KI-Chipgeschäft:
- 📉 Broadcom enttäuscht mit Ausblick
- ⚠️ Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor
- 📊 Neubewertung von KI-Aktien
👉 Die Nachhaltigkeit des KI-Booms bleibt das dominierende Thema für den Nasdaq 100 aktuell.
🏦 US-Arbeitsmarktdaten könnten den Nasdaq 100 bewegen
Ein zentraler Faktor für die weitere Entwicklung:
- 📅 Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls (NFP)
- 💰 Auswirkungen auf die Zinserwartungen
- 🏦 Federal Reserve bleibt im Fokus
Starke Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartung untermauern, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben. Das wäre insbesondere für wachstumsstarke Technologieunternehmen eine Herausforderung.
📈 Renditen bleiben hoch
Die Kapitalmärkte beobachten weiterhin die Entwicklung am Anleihemarkt:
- 📊 Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei rund 4,47 %
- ⚠️ Höhere Finanzierungskosten für Unternehmen
- 📉 Druck auf Wachstumswerte
Steigende Renditen gelten traditionell als Belastungsfaktor für den Nasdaq 100.
🔍 Technische Analyse: Nasdaq 100 aktuell an kritischer Marke
Der Chart liefert erste Warnsignale:
📉 Bruch des EMA200
- Der US100 fällt erstmals seit fast zwei Wochen unter den EMA200.
- RSI und MACD haben deutlich an Dynamik verloren.
🎯 Wichtige Unterstützung
- Marke bei 29.750 Punkten im Fokus.
- Ein nachhaltiger Bruch könnte eine tiefere Korrektur auslösen.
👉 Noch handelt es sich technisch um eine mögliche 1:1-Korrektur innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends.
⚠️ Risiken für den Nasdaq 100
Anleger sollten aktuell folgende Faktoren beobachten:
- 📉 weitere Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien
- 🏦 länger hohe US-Zinsen
- 📊 schwächere Unternehmensausblicke
- 💰 steigende Anleiherenditen
Diese Faktoren könnten kurzfristig für höhere Volatilität sorgen.
🧾 Fazit: Nasdaq 100 aktuell zwischen Konsolidierung und Korrektur
Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich an einem entscheidenden Punkt. Nach der starken KI-Rally nehmen Anleger Gewinne mit und bewerten die hohen Erwartungen an den Technologiesektor neu.
Die kommenden US-Arbeitsmarktdaten sowie die weitere Entwicklung der Anleiherenditen dürften darüber entscheiden, ob der Nasdaq 100 seine Aufwärtsbewegung fortsetzen kann oder ob eine größere Korrektur bevorsteht.
Für Anleger bleibt die Marke von 29.750 Punkten ein wichtiger technischer Orientierungspunkt.
Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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