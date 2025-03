Nasdaq 100: Am Abend wieder erholt 🔴 Tägliche Prognose vom 28.03.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.112 Punkten. Der Nasdaq gab am Morgen zun√§chst nach, konnte sich rasch stabilisieren und wieder moderat erholen. Es im weiteren Handelsverlauf gegen Mittag wieder etwas abw√§rts. Das Tagestief wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag formatiert. Von hier aus ging es dynamisch und mit Momentum bis fast an die 20.200 Punkte. Gro√üe Teile der Bewegung wurden nachfolgend wieder abverkauft; es ging wieder abw√§rts, wobei sich der Index √ľber dem Tagestief stabilisieren und am Abend wieder erholen und √ľber die 20.000 Punkte-Marke laufen konnte, es aber nicht geschafft hat, einen Tagesschluss √ľber dieser Marke zu formatieren.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 20.010 Punkten) notiert hat. Es mehrmals an diese Linie, der Index hat es aber erst am Nachmittag geschafft, sich √ľber die SMA20 zu schieben. Es ist aber nicht gelungen, sich auch √ľber dieser Linie festzusetzen. Die R√ľcksetzer sind wieder unter die SMA20 gelaufen, unter der sich der Nasdaq am Abend auch festgesetzt hat. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurde auch die SMA200 (aktuell bei 20.006 Punkten) aufgegeben.¬†

Damit hat sich das Stundenchart weiter eingetr√ľbt. Die Bullen sollten unbedingt daf√ľr Sorge tragen, dass sich der Index im Dunstkreis der¬†SMA200 festsetzt. Gelingt dies, so k√∂nnten die Bullen versuchen, den DAX wieder √ľber die SMA200 bzw. √ľber die SMA20 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Dies w√§re aber zun√§chst nur die halbe Miete. Es gilt auch den Nasdaq rasch von diesen beiden Durchschnittslinien aufw√§rts an die SMA50 (aktuell bei 20.138 Punkten) zu bringen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es der Nasdaq es schafft, sich per Stundenschluss √ľber der SMA50 zu etablieren. Ob sich diese Bewegung heute einstellt, bleibt abzuwarten.¬†

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich der Index per Stundenschluss unter diesen beiden Linien fest, so könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der 19.590/75 Punkte, bzw. der 19.400/38 Punkte ausdehnen könnten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich in den letzten Handelstagen zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 20.215 Punkten) schieben, nachdem die vorangegangen Versuche alle fehlgeschlagen sind. Der erste Versuch sich nachfolgend √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.026 Punkten) zu schieben scheiterte aber. Erst nach einem erneuten R√ľcksetzer gelang der Move √ľber diese Linie. Der Index hat es dann geschafft sich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Im weiteren Handelsverlauf ist es gelungen sich auch √ľberzeugend von dieser Linie nach Norden zu l√∂sen. Im weiteren Handelsverlauf ist der Index wieder unter die SMA20 gefallen und hat sich auch darunter etabliert. Es ging gestern im Handel an die SMA50, an der sich der Nasdaq stabilisieren, aber bisher nicht wesentlich erholen konnte. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es unter diese Durchschnittslinie.

Damit hat sich das Stundenchart wieder eingetr√ľbt. Der Nasdaq muss versuchen sich im Bereich der SMA50 festzusetzen. Gelingt dies, so gilt es √ľber diese Linie zu laufen. Ideal w√§re es, wenn die Aufw√§rtsbewegung direkt weiter aufw√§rts in Richtung der SMA20 gehen w√ľrde.¬†Das Chartbild w√ľrde sich dann wieder aufhellen, wenn die Bullen es schaffen den Index zur√ľck √ľber die¬†SMA20 zu schieben und √ľber dieser Linie festzusetzen. Gelingt der Move, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 20.692 Punkten) gehen k√∂nnte.¬†

Sollte sich der Nasdaq unter der¬†SMA50 etablieren, so f√§rbt sich das Chartbild verbindlich rot ein. Das w√§re insbesondere dann der Fall, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral / b√§risch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.923 Punkten und damit 189 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 19.923 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.938/40, bei 19.959/61, bei 19.983/85, bei 20.005/07, bei 20.020/22, bei 20.037/39, bei 20.055/57, bei 20.076/78, bei 20.91/93, bei 20.112/14, bei 20.133/35, bei 20.149/51, bei 20.167/70, bei 20.188/90 und dann bei 20.202/04 Punkten anlaufen. √úber der 20.202/04 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.219/21, bei 20.235/37, bei 20.252/54, bei 20.270/72, bei 20.295/97, bei 20.311/13, bei 20.328/30 bzw. bei 20.347/49 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 19.923 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.916/14, bei 19.896/94,¬†bei 19.882/80, bei 19.865/63, bei 19.848/46, bei 19.829/27, bei 19.811/09 und dann bei 19.792/90 Punkten erreichen. Unter der 19.792/90 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.777/75, bei 19.758/56, bei 19.742/40, bei 19.724/22, bei 19.707/05, bei 19.690/88, bei 19.675/73, bei 19.659/57, bei 19.642/40, bei 19.621/19 bzw. bei 19.601/599 Punkten gehen.

Nasdaq Widerstände

20.006/10/26

20.138

20.216

20.489

20.511/85

20.692

20.936/88

Nasdaq Unterst√ľtzungen

19.868

19.760

19.615

19.498

19.245

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.057 Punkte / 20.190 Punkte bis 19.827 Punkte / 19.705 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

