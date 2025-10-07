-
📉 Nasdaq 100 Analyse: Tech-Sektor unter Druck – Oracle sorgt für Turbulenzen
💬 Einleitung
Die US-Technologiebörse gerät unter Druck: Der Nasdaq 100 fiel heute um 0,5 %, zeitweise sogar um 1 % gegenüber dem Allzeithoch, das kurz vor Handelsbeginn erreicht wurde.
Grund für die Schwäche ist die wachsende Skepsis gegenüber dem KI-Sektor (Künstliche Intelligenz) – ausgelöst durch einen Kursrutsch bei Oracle.
Berichte über geringe Margen und mögliche Überbewertungen im KI-Bereich haben die Euphorie rund um den Sektor spürbar abgekühlt und zeigen, wie empfindlich die Rally auf Unternehmensmeldungen reagiert.
🔑 Key Takeaways
-
🧠 KI-Skepsis wächst: Oracle-Aktie fällt zeitweise um 5 % – Zweifel an der Profitabilität der Branche.
-
💸 Margendruck bei Oracle: Nur 14 % Bruttomarge im KI-Geschäft mit Nvidia-Servern.
-
📊 Nasdaq 100 an Schlüsselmarke: Unterstützung bei 25.000 Punkten entscheidend für kurzfristigen Trend.
🏦 Oracle im Fokus: Schwache Margen und Finanzierungsrisiken
Laut einem Bericht von The Information erzielt Oracle in seinem KI-Infrastrukturgeschäft lediglich eine Bruttomarge von 14 % auf rund 900 Mio. USD Umsatz (Zeitraum: Juni–August).
👉 Das liegt deutlich unter den branchenüblichen Werten und deutet auf operative Verluste von bis zu 100 Mio. USD bei bestimmten Verträgen mit Nvidia hin.
💡 Hauptursachen für die Margenschwäche:
-
Hohe Kosten für Nvidias Blackwell-Chips
-
Preisverfall durch Wettbewerb im Cloud- und Mietsegment
-
Steigende Energie- und Infrastrukturkosten
-
Wachsende Personalkosten
Trotz eines enormen Auftragsbestands von 455 Mrd. USD, darunter ein 300-Mrd.-USD-Deal mit OpenAI, zweifeln Analysten zunehmend an der Nachhaltigkeit von Oracles Wachstumsstrategie.
Das Unternehmen weist zudem negativen Free Cashflow aus, da hohe Investitionen in Rechenzentren das Schuldenwachstum beschleunigen.
🔄 Das Oracle–OpenAI–Nvidia-Dreieck
Analysten sprechen zunehmend von „Circular Financing“ – einem Kreislauf aus gegenseitiger Finanzierung, der an die Dotcom-Blase erinnert:
-
💰 Nvidia investiert in OpenAI (bis zu 100 Mrd. USD)
-
🤝 OpenAI kauft Cloud-Dienste von Oracle (300 Mrd. USD über fünf Jahre)
-
⚙️ Oracle mietet wiederum Chips von Nvidia
➡️ Gewinne fließen somit indirekt zurück zu Nvidia
🚨 Warnsignale an der Wall Street
-
OpenAIs Umsatz ist fünfmal kleiner als die jährliche Zahlungsverpflichtung gegenüber Oracle.
-
AMD bietet OpenAI 10 % Beteiligung im Austausch für Chipkauf-Zusagen.
-
Shortseller-Legende Jim Chanos warnt:
„Warum subventionieren Verkäufer die Käufer, wenn die Nachfrage angeblich unendlich ist?“
📊 Nasdaq 100 Technische Analyse
Der Nasdaq 100 testete heute die 25.000-Punkte-Marke, die mit den lokalen Hochs vom 22. bis 23. September korrespondiert.
Während Oracle einen Teil der Verluste wieder aufholte, bleibt die technische Lage angespannt.
🔍 Wichtige Chartmarken:
-
25.000 Punkte: Kurzfristige Unterstützung
-
24.600 Punkte: Potenzielle Zielzone bei tieferer Korrektur
-
38,2 % Fibonacci-Retracement: Kritische Zone, deren Bruch eine größere Korrektur einleiten könnte
Sollte der Nasdaq 100 unter 25.000 Punkte fallen, wäre eine Trendkorrektur Richtung 24.600 Punkte möglich – dem Niveau der letzten Konsolidierung im September.
🧠 Fazit: Nasdaq 100 Analyse & Börse aktuell
Die heutige Bewegung zeigt, wie anfällig der KI-getriebene Markt für Gewinnwarnungen und Bewertungssorgen ist.
Während der Nasdaq 100 weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend bleibt, wächst die Sorge, dass die KI-Rally auf wackligen Fundamenten steht.
Oracle dient dabei als Warnsignal: Steigende Schulden, geringe Margen und potenzielle Überbewertungen könnten den Tech-Sektor kurzfristig belasten.
Langfristig bleibt die Börse USA jedoch von strukturellem Wachstum in KI- und Cloud-Technologien geprägt – vorausgesetzt, die Gewinner des Booms können echte Gewinne liefern.
Nasdaq 100 Index Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
