Siemens Aktie fällt nach Zahlen deutlich

Der deutsche Industriekonzern Siemens hat seine Quartals- und Jahreszahlen veröffentlicht – und die Reaktion der Börse ist heftig. Trotz solider Jahresergebnisse enttäuschten insbesondere die Quartalszahlen und der Ausblick, was die Siemens Aktie um fast 10% einbrechen ließ. Im Folgenden findest du die wichtigsten Kennzahlen, Hintergründe sowie eine kompakte, SEO-optimierte Analyse für die Keywords „Aktien News“ und „Siemens Aktie“. ► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker: SIE.DE 🔑 Drei Key Takeaways 📉 Quartalszahlen enttäuschen: Siemens verfehlt die EPS-Erwartungen deutlich (2.08 vs. 2.55), was die Aktie stark belastet.

📈 Jahresergebnisse dagegen stark: Rekord-FCF von 10,8 Mrd. €, Jahresgewinn +16% – langfristig bleibt das Fundament stabil.

⚠️ Ausblick enttäuscht Anleger: EPS-Prognose 2026 liegt rund 7% unter Markt-Konsens – Währungsdruck belastet Prognosen. 🏭 Siemens veröffentlicht Zahlen – starke Jahresbilanz, schwaches Quartal 📊 Siemens meldete für das abgelaufene Quartal und Geschäftsjahr eine gemischte Entwicklung. 📊 Quartalszahlen (Q4) Umsatz: 21,4 Mrd. € → +6% YoY → leicht unter den Erwartungen

EPS: 2,08 € → deutlich unter Konsens von 2,55 €

Nettoergebnis: −13% im wichtigsten Segment verantwortlich für den EPS-Einbruch Die schwachen Quartalszahlen waren der Hauptgrund für den abrupten Kurssturz der Siemens Aktie. 📅 Jahreszahlen: Starke operative Entwicklung trotz Belastungen 💶 Langfristig zeigt Siemens jedoch beeindruckende Resultate: Jahresumsatz: 78,9 Mrd. €

Auftragseingang: 88,4 Mrd. €

Nettogewinn: +16% → 10,4 Mrd. € (trotz Altair- und Dotmatics-Übernahmen über 15 Mrd. € Gesamtkosten)

Rekord-Free-Cashflow: 10,8 Mrd. €

Auftragsbestand: 117 Mrd. € Fazit: Operativ läuft Siemens auf historisch hohem Niveau. 🔍 Segmentanalyse: Deutliche Unterschiede zwischen den Bereichen 🧩 🚀 Digital Industries +29% Wachstum – stärkster Treiber im Konzern. ⚡ Smart Infrastructure Zwar geringere Gewinne, aber beeindruckend:

👉 20 Quartale in Folge steigende operative Margen 🚆 Mobility −45% → klarer Problemfall im Portfolio. ⚠️ Der Ausblick enttäuscht: Warum die Siemens Aktie so stark reagiert 📉 Siemens prognostiziert für das neue Geschäftsjahr: EPS: 10,40–11,00 € → rund 7% unter Analystenerwartungen

Grund laut Management: ungünstige Währungseffekte CEO Roland Busch betonte im Earnings-Call die strategische Bedeutung des starken Free Cashflows und kündigte weitere Ausschüttungs- und Wachstumspläne in margenstarken Segmenten an. Trotzdem:

Der konservative Ausblick löste eine starke Marktenttäuschung aus. 🧾 Fazit: Siemens Aktie unter Druck – aber Fundament bleibt stark ⚙️ Die Reaktion der Börse fiel deutlich stärker aus als die Fundamentaldaten rechtfertigen. ✔ Die Quartalszahlen enttäuschen, ja.

✔ Der Ausblick ist konservativ, ja. Aber:

🔹 Das Jahresergebnis ist rekordstark

🔹 Der Cashflow außergewöhnlich hoch

🔹 Die Pipeline voll

Siemens Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

