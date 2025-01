Nasdaq 100: Aufwärtsbewegungen von mangelnder Substanz 🔴tägliche Prognose vom 16.01.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.440 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zun√§chst weiter aufw√§rtsschieben und bei 20.565 Punkten das Tageshoch formatieren. Diese Bewegung wurde bis zum Nachmittag abverkauft. Am Nachmittag notierte der Nasdaq dort, wo er am Morgen bereits notierte. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Abgabedruck ein. Zwar gelang es den Bullen den Index immer wieder nach Norden zu schieben, die Bewegungen waren aber √ľberschaubar und von mangelnder Substanz gekennzeichnet. Am Abend ging es in moderaten Impulsen weiter in Richtung S√ľden.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA50 (aktuell bei 21.191 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Abstand zu dieser Linie, nach der Aufw√§rtsbewegung am Morgen immer geringer wurde. Am Nachmittag wurde diese Durchschnittslinie unterschritten, den Index hat bis zum Abend erneut die SMA200 (aktuell bei 21.275 Punkten), hat diese Durchschnittslinie im Fr√ľhhandel unterschritten, konnte sich aber nachfolgend wieder an und √ľber diese Durchschnittlinie schieben.

Die Bullen m√ľssen versuchen, den Druck aufrecht zu erhalten. Es gilt den Index im Handelsverlauf auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 20.339 Punkten) zu schieben und dann verbindlich festzusetzen. Je schneller sich der Nasdaq von dieser Linie l√∂sen kann, desto wahrscheinlicher, dass es wieder in Richtung der 21.650/750 Punkte bzw. √ľbergeordnet der 22.000 Punkte gehen k√∂nnte.

Gelingt die Bewegung aber nicht und setzen sich die B√§ren durch, so m√ľssten sie den Nasdaq per Stundenschluss wieder unter die SMA50 / SMA200 dr√ľcken und auch darunter festsetzen. Kann dies abgebildet werden, so gilt weiterhin, dass der Abgabedruck sich so weit erh√∂ht, dass der Index m√∂glichst z√ľgig in Richtung der 21.000 Punkte-Marke gedr√ľckt wird.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich nach einigen Problemen dynamisch √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.203 Punkten) schieben. Es ging mit Momentum √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.250 Punkten), wobei es der Index erst gestern Morgen geschafft hat auch die SMA200 (aktuell bei 21.478 Punkten) zu erreichen und zu √ľberwinden. Es gelang aber nicht, sich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Nachfolgend ging es wieder an die SMA50, die gestern Abend erreicht worden ist.

Damit hat sich das Chartbild wieder eingetr√ľbt. Es kommt jetzt darauf an, ob die Bullen die Kraft haben, den Nasdaq wieder an und √ľber die SMA200 zu schieben. Voraussetzung daf√ľr ist, dass sich der Nasdaq √ľber der SMA50 / SMA20 halten kann. Gelingt es den Nasdaq √ľber die SMA200 zu schieben, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Geht es im Zuge von Schw√§che wieder unter die SMA20 und etabliert sich der Nasdaq unter dieser Linie, so tr√ľbt sich das Chartbild b√§risch ein. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben w√ľrde mit dieser Bewegung steigen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.288 Punkten und damit 152 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.288 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.308/10, bei 21.327/29, bei 21.345/47, bei 21.363/65, bei 21.386/88, bei 21.404/06, bei 21.423/25, bei 21.439/41, bei 21.458/60, bei 21.473/75 und dann bei 21.491/93 Punkten anlaufen. √úber der 21.491/93 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.499/501,¬†bei 21.519/21, bei 21.537/39, bei 21.552/54, bei 21.569/71, bei 21.485/87, bei 21.497/99, bei 21.614/16, bei 21.631/33, bei 21.650/52, bei 21.667/69, bei 21.683/85 bzw. bei 21.702/04 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.288 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.275/73, bei 21.259/57, bei 21.244/42, bei 21.228/26, bei 21.215/13, bei 21.199/97, bei 21.179/77, bei 21.165/63, bei 21.149/47, bei 21.135/33 Punkten laufen. Unter der 21.135/37 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere Anlaufziele bei 21.115/13, bei 21.099/97, bei 21.078/76, bei 21.058/56, bei 21.040/38 bzw. bei 21.025/23 Punkten erreichen.

 

Nasdaq Widerstände

21.339

21.418/78

21.585

21.699

21.896

21.955

22.060

22.111

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.295/84/75/50/03

21.191

21.086

20.948

20.818

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.441 Punkte / 21.587 Punkte bis 21.177 Punkte / 21.058 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange

 

 

 

