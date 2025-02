Nasdaq 100: Bis zum Handelsschluss leicht nachgegeben 🔴tägliche Prognose vom 25.02.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq gestern Morgen bei 21.785 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag √ľbergeordnet seitw√§rts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich weitere Schw√§che ein. Der Index sackte bis in den Bereich der 21.400 Punkte, konnte sich aber im Dunstkreis dieser Marke stabilisieren und nachfolgend erholen. Unser √ľbergeordnetes Anlaufziel auf der Unterseite bei 21.420/10 Punkte wurde praktisch perfekt abgearbeitet. Bis zum Abend ging es wieder an und √ľber die 21.600 Punkte zur√ľck.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der¬†SMA20 (aktuell bei 21.519 Punkten). Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass der Index sich bis zum Nachmittag seitw√§rts gelaufen ist. Am Nachmittag ging es mal kurz √ľber die¬†SMA20 und von hier aus wieder abw√§rts. Trotz der Entlastungsbewegung am Abend hat es der Nasdaq nicht geschafft, sich wieder √ľber die SMA20 zu schieben.¬†

Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich die R√ľcksetzer weiter fortsetzen. Auf der Unterseite k√∂nnten die 21.380/65 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 21.175/60 Punkte denkbare Anlaufziele sein.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der¬†SMA20 gehen. Selbst wenn die Bullen es schaffen, den Index √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben, so gilt es im Nachgang dessen auch noch die¬†SMA50 (aktuell bei 21.770 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 22.031 Punkten) und die SMA50 zu √ľberwinden, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Ob der Nasdaq heute die Kraft hat, sich bis an die¬†SMA20 zu schieben, bleibt abzuwarten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch 

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich, nach Schwierigkeiten, im Dunstkreis der¬†SMA20 (aktuell bei 21.839 Punkten) festsetzen. Es ging eine ganze Zeit lang an dieser Linie seitw√§rts weiter. Der R√ľcksetzer im Handelsverlauf konnte direkt wieder zur√ľckgekauft werden. Im Chart ist erkennbar, dass der Index mit Schwung √ľber die SMA20 laufen und sich dar√ľber etablieren konnte. Im weiteren Handel ging es im Zuge der Schw√§che wieder an und unter die SMA20. Die Stabilisierungsversuche sind im Chart sehr gut zu sehen; diese waren allerdings nicht erfolgreich. Es ging, nachfolgend an die SMA50 (aktuell bei 22.029 Punkten) und nach einer kleinen Entlastungbewegung am Freitagnachmittag er letzten Handelswoche dynamisch abw√§rts. Die Bewegung lief knapp √ľber der SMA200 (aktuell bei 21.658 Punkten) aus. Zu Wochenbeginn wurde diese Linie aufgegeben, der Nasdaq hat sich im Handel gestern unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

Damit hat sich auch das √ľbergeordnete Chartbild b√§risch eingetr√ľbt. Der Nasdaq muss es zeitnah versuchen zun√§chst wieder an die SMA200 zu laufen. Im Chart kann die Relevanz dieser Durchschnittslinie sehr gut herausgelesen werden. Kann sich der Nasdaq wieder √ľber die SMA200 etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild dann wieder aufhellen, wenn es gelingt sich von dieser Durchschnittslinie wieder rasch nach Norden zu schieben. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts an die¬†SMA20 gehen.

Gelingt diese Bewegung aber nicht, so k√∂nnte sich die Schw√§che weiter in Richtung des 23,6 % Retracement fortsetzen. Weitere denkbare Anlaufziele wurden in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.421 Punkten und damit 364 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.421 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.436/38, bei 21.452/54, bei 21.470/72, bei 21.488/90, bei 21.509/11, bei 21.527/29, bei 21.541/43, bei 21.556/58, bei 21.583/85, bei 21.601/03 und dann bei 21.615/18 Punkten erreichen. √úber der 21.615/18 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere Anlaufziele bei 21.630/32, bei 21.650/52, bei 21.667/69, bei 21.685/87, bei 21.703/05, bei 21.719/21, bei 21.735/37, bei 21.749/51, bei 21.765/67, bei 21.780/82, bei 21.799/801, bei 21.815/17, bei 21.835/37 bzw. bei 21.851/53 Punkten anlaufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.421 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.410/08, bei 21.392/90, bei 21.373/71, bei 21.355/53, bei 21.340/38, bei 21.325/23, bei 21.310/08, bei 21.291/89, bei 21.274/72, bei 21.255/53, bei 21.240/38, bei 21.228/26 und dann bei 21.205/03 Punkten laufen. Unter der 21.205/03 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.188/86, bei 21.167/65, bei 21.148/46, bei 21.135/33, bei 21.118/16, bei 21.105/03, bei 21.089/87, bei 21.070/68, bei 21.051/49, bei 21.036/34, bei 21.023/21 bzw. bei 21.009/07 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

21.519

21.648/58

21.770

21.810/39

22.031/29

22.228

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.391/65

21.211

21.175

21.048

20.935

20.858

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.558 Punkte / 21.721 Punkte bis 21.310 Punkte / 21.165 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: