Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq gestern Morgen bei 20.559 Punkten. Bereits am Morgen bröckelten die Notierungen etwas ab, der Nasdaq hat es aber geschafft, sich übergeordnet seitwärts zu bewegen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es dynamisch abwärts. Erst am späten Nachmittag gelang die Stabilisierung. Es folgte dann eine Aufwärtsbewegung, die bis an und über die 22.700 Punkte-Marke zurück ging, allerdings wurden zum Handelsschluss wieder große Teile der Gewinne abgegeben.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 20.452 Punkten). Der Nasdaq gab zunächst weiter nach. Erst am Abend gelang die Gegenbewegung, die der Index wieder an die SMA20 zurückgeführt hat. Am Abend gelang dann der Move über diese Durchschnittslinie. Der Docht einer Stundenkerze am Abend erreichte die SMA50 (aktuell bei 20.622 Punkten).

Wesentlich wird jetzt sein, dass die Bullen den Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 festsetzen können. Gelingt dies, so wäre es wichtig, dass es direkt weiter aufwärts an die SMA50 gehen würde. Im Stundenchart ist erkennbar, dass die SMA50 in den letzten Handelswochen immer ein harter Widerstand gewesen ist. Das Chartbild würde sich somit aufhellen, wenn es der Index es schafft, sich über der SMA50 zu etablieren. Damit würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter aufwärts an das 23,6 % Retracement bzw. an die SMA200 (aktuell bei 21.191 Punkten) gehen könnte.

Das Chartbild würde sich wieder bärisch eintrüben, wenn der Nasdaq per Stundenschluss unter die SMA20 fällt und sich dort nachfolgend wieder festsetzen würde.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq ist im Zuge von Schwäche unter die SMA200 (aktuell bei 21.605 Punkten) gefallen und hat sich auch unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Erholungsbewegungen, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, fanden an der SMA20 (aktuell bei 20.641 Punkten) ihr Ende. Ende der letzten Handelswoche konnte sich der Nasdaq, nach einer weiteren Schwächephase stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Die SMA20 wurde im Zuge dessen erreicht. Im Chart ist erkennbar, dass einige Stundenkerzen mit den Dochten, bzw. Teilen der Kerzenkörper über diese Durchschnittslinie gelaufen sind. Der Nasdaq hat es aber nicht geschafft, sich auch über dieser Durchschnittslinie festzusetzen.

Es bleibt dabei: der Nasdaq muss zeitnah versuchen zunächst wieder an die SMA20 zu laufen. Etwas entspannen würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich der Nasdaq über die SMA20 etablieren und in Richtung der SMA50 (aktuell bei 21.099 Punkten) / SMA200 laufen kann. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut herausgelesen werden. Erschwerend kommt jetzt dazu, dass der Nasdaq über beide Durchschnittslinien laufen muss, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Die SMA50 hat kürzlich die SMA200 von unten durchschnitten, was eine bärische Interpretation des Charts stützt.

Solange der Nasdaq aber unter der SMA20 notiert, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die an das Tagestief des Vortags gehen könnte.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.548 Punkten und damit 11 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 20.548 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 20.565/67, bei 20.581/83, bei 20.601/03, bei 20.622/24, bei 20.639/41, bei 20.659/61, bei 20.680/82, bei 20.695/97, bei 20.711/13, bei 20.727/29, bei 20.738/40 und dann bei 20.757/59 Punkten zu erreichen. Über der 20.757/59 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.775/77, bei 20.791/93, bei 20.813/15, bei 20.829/31, bei 20.847/49, bei 20.865/67, bei 20.882/84, bei 20.897/99, bei 20.915/17, bei 20.933/35, bei 20.951/53 bzw. bei 20.971/73 Punkten erreichbar.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 20.548 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 20.538/36, bei 20.518/16, bei 20.499/97, bei 20.482/80, bei 20.465/63, bei 20.448/46, bei 20.430/28, bei 20.415/13, bei 20.399/97, bei 20.383/81, bei 20.375/73, bei 20.360/58, bei 20.345/43 und dann bei 20.330/28 Punkten gehen. Unter der 20.330/28 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.314/12, bei 20.298/96, bei 20.280/78, bei 20.263/61, bei 20.249/47, bei 20.235/33, bei 20.220/18, bei 20.205/03, bei 20.189/87, bei 20.169/67, bei 20.150/48, bei 20.136/34 bzw. bei 20.118/16 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

20.641/22

20.738

20.824

20.999

21.191

21.248

21.391

21.537/32

21.605

Nasdaq Unterstützungen

20.452/48

20.288

20.132

19.975

19.817

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

20.711 Punkte / 20.849 Punkte bis 20.446 Punkte / 20.328 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

