Nasdaq 100 deckt frühe Verluste ab 📈

ūüö®Wall Street hebt Stimmung vor Trumps Rede um 22 Uhr deutsche Zeit Investoren kehren zu US-Aktien zur√ľck und machen einen anf√§nglichen Ausverkauf r√ľckg√§ngig, in Erwartung des ‚ÄěBefreiungstags‚Äú, an dem US-Pr√§sident Donald Trump eine v√∂llig neue US-Zollpolitik vorstellen und Z√∂lle auf eine unbestimmte Anzahl von L√§ndern und Waren ank√ľndigen wird. Trump sagte, er werde ‚Äěsehr nett‚Äú zu anderen L√§ndern sein. Gestern deutete die Sprecherin des Wei√üen Hauses, Leavitt, an, dass Trump ‚Äěernsthaft‚Äú dar√ľber nachdenkt, was auf den M√§rkten passiert.

Laut anonymen Quellen, die mit den Pl√§nen der US-Regierung vertraut sind, bereitet das B√ľro des US-Handelsbeauftragten eine dritte Option vor: einen pauschalen Zoll f√ľr eine ausgew√§hlte Gruppe von L√§ndern, der wahrscheinlich niedriger w√§re als die vorherige Option von 20 % Universalz√∂llen.

Finanzminister Scott Bessent warnte auch davor, dass die Zoll√§nderungen verhandelbar w√§ren, wodurch das Risiko extremer √Ąnderungen verringert w√ľrde.

Die Besch√§ftigungsver√§nderung auf dem US-Arbeitsmarkt im M√§rz lag laut ADP ebenfalls deutlich √ľber den Prognosen, was darauf hindeutet, dass die Bef√ľrchtungen einer US-Rezession verfr√ľht sein k√∂nnten. Die Ver√§nderung betrug 155.000 Arbeitspl√§tze gegen√ľber 120.000 prognostizierten Arbeitspl√§tzen. Auch die Industrieproduktion stieg st√§rker als erwartet, n√§mlich um 0,6 % gegen√ľber dem Vormonat gegen√ľber den erwarteten 0,5 %. All diese Elemente geben den M√§rkten Grund zu der Annahme, dass der ‚ÄěZollkrieg‚Äú und der ‚ÄěTag der Befreiung‚Äú Trumps Verhandlungsinstrument sind und keine neue Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen Bedingungen in den Vereinigten Staaten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq 100 (H1-Intervall) Chartanalyse Der Nasdaq 100 macht nach der Er√∂ffnung der US-Sitzung Verluste wieder wett und verliert derzeit weniger als 0,3 %, nachdem er nach dem ADP-Bericht um fast 1,3 % gefallen war. Betrachtet man fr√ľhere Kursreaktionen, so k√∂nnte sich der Bereich um 19.300 Punkte als wichtige Unterst√ľtzung f√ľr die Bullen erweisen. ¬† ¬† Im M30-Zeitrahmen haben wir derzeit einen erneuten Test der 200-Perioden-EMA (goldene Kurve). Dieser Bereich k√∂nnte kurzfristig ein wichtiger Widerstandspunkt sein. ¬† Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.