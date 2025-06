Nasdaq 100: durchwachsener Wochenschluss nach der FED 🔴 Tägliche Prognose vom 20.06.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.851 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch. Es ging von hier aus zunächst moderat abwärts. Der Index konnte sich stabilisieren und bis zum Mittag wieder leicht aufwärtslaufen. Nachfolgend stellte sich jedoch Abgaben ein, die sich am Nachmittag weiter fortgesetzt haben. Der Nasdaq konnte sich erst am späten Nachmittag stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

‚Ėļ Nasdaq | WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 / US100cash

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA200 (aktuell bei 21.821 Punkten). Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass der Nasdaq im Handelsverlauf wieder an alle drei Durchschnittslinien, die gestern im Handel eng zusammen gelegen sind, gelaufen ist. Am Nachmittag wurde im Rahmen der Schw√§che alle drei Linien aufgegeben, der Nasdaq rutschte deutlich ab und konnte sich erst knapp unter dem Tagestief des Vortags stabilisieren. Von hier aus ging es im Rahmen des Fr√ľhhandels wieder dynamisch aufw√§rts an und √ľber alle drei Durchschnittslinien.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange der Index sich per Stundenschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 21.830 Punkten) / SMA200 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung unserer √ľbergeordneten Anlaufziele bei 22.150/65 Punkte bzw. bei 22.290/315 Punkte gehen.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der SMA20 /¬†SMA200 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Selbst wenn dieser Support nicht h√§lt, so k√∂nnte darunter die¬†SMA50 (aktuell bei 21.811 Punkten) noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wesentlich unter die SMA50 sollte es heute im Handel nicht mehr gehen, um die aktuelle Aufw√§rtsbewegung nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich zun√§chst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 21.804 Punkten) weiter aufw√§rtsschieben. R√ľcksetzer haben sich immer wieder an dieser Linie stabilisieren k√∂nnen. Es ist dem Index aber in den letzten Handelstagen und -wochen nicht gelungen, sich auch √ľberzeugend von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen. Die SMA20 hatte ihre Anziehungskraft. Hat dieser Support einmal nicht gehalten, so hat darunter die¬†SMA50 (aktuell bei 21.818 Punkten) eine weitere Unterst√ľtzung geboten. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche hin ging es unter diese beiden Durchschnittslinien. Im Chart ist erkennbar, dass der Index am Freitag der letzten Handelswoche zwar an diese beiden Linien zur√ľckgelaufen ist, hier aber abgewiesen wurde. In den letzten Handelstagen ging es im Dunstkreis dieser beiden Linien hin und her.

Das 4h Chart w√ľrde sich dann aufhellen, wenn es die Bullen schaffen, den Nasdaq √ľber die¬†SMA50¬†zu schieben und etablieren und nachfolgend z√ľgig weiter nach Norden zu schieben. Hat der Index die Kraft, diese Kursmuster abzubilden, so k√∂nnten die √ľbergeordneten Anlaufziele erreicht werden, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Gelingt dieser Move aber nicht und setzt sich der Index unter der SMA20 fest, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Index nachfolgend auch den Kontakt zu diesen Linien verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben, auch in dynamischer Form, in Richtung der SMA200 (aktuell bei 21.326 Punkten) ausweiten k√∂nnten.

√úbergeordnet kommt der Nasdaq seit Tagen nicht von der Stelle, die aktuellen Kerzen haben nicht das Potential bullisch interpretiert zu werden.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.922 Punkten und damit 71 Punkte √ľber dem Niveau¬†gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.922 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.935/37, bei 21.952/54, bei 21.969/71, bei 21.985/87, bei 22.005/07, bei 22.021/23 und dann bei 22.038/40 Punkten anlaufen. √úber der 22.038/40 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.057/59, bei 22.075/77, bei 22.093/95, bei 22.112/14, bei 22.135/37, bei 22.154/56, bei 22.171/73, bei 22.187/89, bei 22.205/07, bei 22.225/27, bei 22.243/45, bei 22.257/59, bei 22.275/77, bei 22.291/93 bzw. bei 22.309/11 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.922¬†Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.908/06, bei 21.893/91, bei 21.870/68, bei 21.845/43, bei 21.828/26, bei 21.810/08, bei 21.790/88, bei 21.771/69, bei 21.755/53, bei 21.742/40, bei¬†21.721/19, bei 21.699/97, bei¬†21.674/72, bei 21.653/51, bei 21.639/37 und dann bei 21.620/18 Punkten gehen. Unter der 21.620/18 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele, bei 21.604/02,¬†bei 21.586/84, bei 21.572/70, bei 21.553/51, bei 21.536/34, bei¬†21.519/17, bei 21.499/97, bei 21.480/78, bei 21.458/56, bei 21.444/42, bei 21.425/23, bei 21.409/07, bei 21.388/86 bzw. bei 21.370/68 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

21.977

22.027

22.248

22.395

22.411

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.830/26/21/11/04

21.677

21.538

21.318

21.283

21.174

20.928

20.724

20.656

20.364

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

22.077 Punkte / 22.259 Punkte bis 21.845 Punkte / 21.740 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

