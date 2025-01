Nasdaq 100: Dynamisch abwärts unter die 21.900 Punkte-Marke 🔴tägliche Prognose vom 27.01.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 22.003 Punkten. Der Index bewegte sich bis zum Nachmittag in einer engen Box seitw√§rts, konnte sich aber √ľbergeordnet im Bereich der 22.000 Punkte-Marke festsetzen. Am Nachmittag wurde das Tageshoch mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert. Die Gewinne wurden direkt wieder mitgenommen. Der Nasdaq hat es zun√§chst geschafft, sich im Bereich der 22.000 / 21.975 Punkte-Marke festzusetzen, gab das Level am Abend aber auf. Es ging dynamisch abw√§rts unter die 21.900 Punkte-Marke, unter der sich der Index am Abend auch festgesetzt hat.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 21.757 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass sich der Index sich bis zum Nachmittag √ľber dieser Linie hat halten k√∂nnen. Es ist aber nicht gelungen, sich von der SMA20 zu l√∂sen und aufw√§rtszulaufen. Es ging am Abend im Zuge der Schw√§che unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 21.879 Punkten), unter der sich der Nasdaq im sp√§ten Handel auch festgesetzt hat. Im Rahmen des Fr√ľhhandels hat sich die Schw√§che weiter ausgedehnt. Der Index ist im Zuge dessen auch unter die SMA200 (aktuell bei 21.580 Punkten) gefallen.

Damit hat sich das Stundenchart b√§risch eingetr√ľbt. Solange der Index per Stundenschluss unter der¬†SMA200 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 21.220/200 Punkte und nachfolgend der Bereich bei 21.020/21.000 Punkten sein.

Sollten sich heute im Handel Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die SMA200 gehen. Im Stundenchart kann die Relevanz dieser Durchschnittslinie gut herausgelesen werden. Gelingt es den Bullen den Nasdaq per Stundenschluss wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben, so w√§re es wichtig, dass es direkt weiter aufw√§rts in Richtung der SMA20 geht. Stellt sich dieser Aufw√§rtsdruck nicht ein, so besteht die Gefahr eines Fehlausbruchs.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch 

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.877 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 21.575 Punkten) schieben. Nach dem √úberqueren dieser beiden Linien hat es etwas gedauert, bis sich Kaufdruck eingestellt hat. Letztendlich hat das Kaufinteresse, dass sich in den letzten Handelstagen eingestellt hat, den Nasdaq wieder zur√ľck an die 22.000 Punkte gebracht. Zum Wochenschluss hin hat der Index dynamisch unter die SMA20 zur√ľckgesetzt und ist auch unter dieser Durchschnittslinie aus dem Wochenhandel gegangen. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurden auch die SMA50 (aktuell bei 21.627 Punkten)¬†als auch die SMA200 aufgegeben.

Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetr√ľbt. Insbesondere die Bewegung unter die SMA200 hat das Potential einer b√§rischen Interpretation des Charts. Die Bullen m√ľssen verhindern, dass es weiter abw√§rts geht und versuchen, einen √ľberzeugenden Richtungswechsel abzubilden. Gelingt dies so k√∂nnte es wieder an und √ľber die SMA200 / SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen vergleichsweise eng zusammen, ein √úberwinden sollte mit Dynamik und mit Momentum abgebildet werden. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es wieder in Richtung der SMA20 gehen.

Kann sich der Index aber nicht √ľber diese beiden Durchschnittslinien schieben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.388 Punkten und damit 615 Punkte unter dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.388 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.402/04, bei 21.423/25, bei 21.437/39, bei 21.451/53, bei 21.470/72, bei 21.485/87, bei 21.501/03, bei 21.523/25, bei 21.540/42, bei 21.556/58, bei 21.572/74, bei 21.590/92, bei 21.608/10 und dann bei 21.627/29 Punkten zu erreichen. √úber der 21.627/29 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.642/44, bei 21.660/62, bei 21.677/79, bei 21.695/97, bei 21.711/13, bei 21.730/32, bei 21.747/49 bzw. bei 21.763/65 Punkten gehen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.388 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.367/65, bei 21.348/46, bei 21.330/28, bei 21.315/13, bei 21.298/96, bei 21.281/79, bei 21.265/63 und dann bei 21.246/44 Punkten gehen. Unter der 21.246/44 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.229/27, bei 21.214/12, bei 21.198/96, bei 21.179/77, bei 21.161/59, bei 21.145/43, bei 21.128/26, bei 21.113/11, bei 21.098/96, bei 21.080/78 bzw. bei 21.064/62 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

21.452

21.575/80

21.627

21.757

21.877/79

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.376

21.110

21.029

20.908

20.774

20.693

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.525 Punkte / 21.610 Punkte bis 21.263 Punkte / 21.145 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

