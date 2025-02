Nasdaq 100: Dynamisch in Richtung Norden geschoben🔴tägliche Prognose vom 13.02.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.783 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitw√§rts. Es ging zun√§chst in den Bereich der 21.847 Punkte. Dieses Hoch wurde direkt wieder abverkauft. Es ging mit Dynamik und mit Momentum in Richtung S√ľden. Den Bullen ist es gelungen, den Index im Bereich der 21.510 Punkte zu stabilisieren und nachfolgend dynamisch in Richtung Norden zu schieben. Am Abend notierte der Nasdaq wieder im Bereich der 21.750/70 Punkte und konnte sich bis zum Handelsschluss wieder √ľber die 21.800 Punkte schieben.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der¬†SMA20 (aktuell bei 21.824 Punkten) notierte. Diese Durchschnittslinie konnte erst am Nachmittag wieder √ľberschritten werden. Im Rahmen der Erholung ging es am Abend an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.798 Punkten), √ľber der sich der Nasdaq dann auch festsetzen konnte. Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass sich der Index am Abend noch mehrmals an dieser Linie stabilisieren und im Rahmen des Fr√ľhhandels deutlich aufw√§rtslaufen konnte.¬†

Damit hat sich das Stundenchart bullisch aufgehellt. Solange es der Nasdaq per Stundenschluss schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es aufw√§rts an unsere Anlaufziele bei¬†22.150/180 Punkte und nachfolgend an die 22.395/410 Punkte gehen.

Geht es im Zuge von Schw√§che hingegen wieder unter die SMA20 / SMA50, so k√∂nnte sich der Nasdaq noch an der SMA200 (aktuell bei 21.668 Punkten) stabilisieren. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn sich der Nasdaq unter der SMA200 festsetzt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben in¬†Richtung der¬†21.240 Punkte bzw. an die 21.110 Punkte einstellen k√∂nnten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch 

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich, nach Schwierigkeiten, im Dunstkreis der¬†SMA20 (aktuell bei 21.796 Punkten) festsetzen. Es ging eine ganze Zeit lang im Dunstkreis dieser Linie seitw√§rts weiter. Der R√ľcksetzer im Handel gestern konnte direkt wieder zur√ľckgekauft werden. Im Chart ist erkennbar, dass der Index mit Schwung √ľber die SMA20 laufen und sich dar√ľber etablieren konnte.

Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange es der Index per Stundenschluss schafft sich √ľber dieser Durchschnittslinie zu halten, solange besteht die Perspektive, dass der Nasdaq an die Anlaufziele laufen k√∂nnte, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst an der SMA20 stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 21.686 Punkten) darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wird diese Linie angelaufen, so sollten der Index sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.889 Punkten und damit 106 Punkte √ľber dem Niveau am gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.889 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.907/09, bei 21.928/30, bei 21.945/47, bei 21.961/63, bei 21.977/79, bei 21.996/98, bei 22.012/14, bei 22.031/33, bei 22.049/51 und dann bei 22.065/67 Punkten erreichen. √úber der 22.065/67 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.081/83, bei 22.099/101, bei 22.119/21, bei 22.135/37, bei 22.151/53, bei 22.169/71, bei 22.187/89, bei 22.205/07, bei 22.224/26, bei 22.241/43 bzw. bei 22.258/60 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.889 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.872/70, bei 21.855/53, bei 22.840/38, bei 21.823/21, bei 21.810/08, bei 21.791/89, bei 21.773/71, bei 21.754/52, bei 21.738/36, bei 21.717/15 und dann bei 21.699/97 Punkten gehen. Unter der 21.699/97 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.676/74, bei 21.655/53, bei 21.638/36, bei 21.619/17, bei 21.602/600, bei 21.583/81, bei 21.569/67, bei 21.552/50, bei 21.537/35, bei 21.521/19, bei 21.499/97 bzw. bei 21.477/75 Punkten erreichen.

 

Nasdaq Widerstände

21.995

22.152

22.481

22.613

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.824

21.798/96

21.686/68

21.588/40

21.335

21.244

21.112

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

22.033 Punkte / 22.243 Punkte bis 21.752 Punkte / 21.636 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

