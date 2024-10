Nasdaq 100: Ein schwerer Handelstag für den Index 🔴tägliche Prognose vom 16.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq RĂĽckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.628 Punkten. Es stellten sich am Vormittag, nach einem kleineren Rücksetzer, moderate Erholungsimpulse ein, die sich kontinuierlich bis zum Nachmittag fortgesetzt haben. Das Tageshoch wurde am Nachmittag mit Aufnahme des offiziellen Handels festgestellt. Es ging aber dann sehr dynamisch aufwärts. Es gelang dem Nasdaq sich erst im Bereich der 20.410/20.330 Punkte zu stabilisieren. Aber selbst am Abend stellte sich keine grundlegende Erholung ein, der Index gab vielmehr weiter nach. Es ging im Rahmen der Schwäche unter die 20.300 Punkte-Marke. Zum Handelsschluss konnte sich der Nasdaq wieder über diese Linie schieben.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 20.415 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zunächst unter die SMA20 gefallen ist, sich aber bis zum Nachmittag wieder über diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht festsetzen konnte. Es ging am Nachmittag mit Dynamik sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 20.504 Punkten), die im Zuge der Schwäche keinen nennenswerten Support geboten hat. Am Abend hat sich der Index verbindlich unter der SMA50 festgesetzt.

Mit diesem Move hat sich das Stundenchart eingetrübt. Um wieder eine Chance auf der Oberseite zu haben, muss der Index sich zunächst wieder über die SMA20 bzw. die SMA50 schieben und nachfolgend über der SMA50 festsetzen. Sollte diese Bewegung gelingen, so könnte es wieder aufwärts an das Wochenhoch gehen.

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 20.301 Punkten) gehen könnten. Wird dieser Durchschnittslinie im Handel heute angelaufen, so sollten der Index spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. Die Relevanz der SMA200 kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Wird diese Linie per Stundenschluss verbindlich als Support aufgegeben, so würde sich das Chartbild bärisch eintrüben; weitere Abgaben in Richtung des Monatstiefs wären nicht auszuschließen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat es in der letzten Handelswoche erst nach einigen Versuchen geschafft sich wieder über die SMA50 (aktuell bei 20.327 Punkten) zu schieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufwärts. Zum Wochenschluss hin wurde die SMA20 (aktuell bei 20.477 Punkten) im Zuge von Rücksetzern angelaufen. Dieser Support hat zunächst gut gehalten. Der Nasdaq konnte sich von dieser Durchschnittslinie wieder aufwärtsschieben. Die Aufwärtsbewegung wurde zu Wochenbeginn fortgesetzt, im Handel gestern wurde die SMA20 im Rahmen einer dynamischen Abwärtsbewegung aufgegeben. Es ging im Zuge der Schwäche im Rahmen des Frühhandels bis an die SMA50, die als Unterstützung gehalten hat.

Das 4h Chart hat sich mit der Abwärtsbewegung gestern eingetrübt. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnte. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der Index unter der SMA50 festsetzt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19.780 Punkten) wären denkbar und möglich.

Können die Bullen heute im Handel einen Richtungswechsel abbilden, so könnten sich Erholungen zunächst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob der Index auch die Kraft hat nicht nur über diese Linie zu laufen, sondern sich auch darüber zu etablieren.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose:  neutral

Nasdaq - Ausblick fĂĽr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.392 Punkten und damit 236 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 20.392 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 20.411/13, bei 20.428/30, bei 20.445/47, bei 20.460/62, bei 20.476/78, bei 20.490/92, bei 20.505/07, bei 20.519/21, bei 20.535/37 und dann bei 20.549/51 Punkten anlaufen. Über der 20.549/51 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.565/67, bei 20.581/83, bei 20.596/98, bei 20.611/13, bei 20.626/28, bei 20.641/43, bei 20.658/60, bei 20.674/76, bei 20.691/93, bei 20.711/13, bei 20.727/29 bzw. bei 20.741/43 zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 20.392 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 20.372/70, bei 20.355/53, bei 20.340/38, bei 20.326/24, bei 20.312/10, bei 20.288/86, bei 20.271/69, bei 20.255/53, bei 20.240/38 und dann bei 20.225/23 Punkten laufen. Unter der 20.225/23 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.209/07, bei 20.190/88, bei 20.178/76, bei 20.165/63, bei 20.149/47, bei 20.135/33, bei 20.120/18, bei 20.104/02, bei 20.088/86, bei 20.069/67 bzw. bei 20.052/50 Punkten erreichbar.

Nasdaq Widerstände

20.415/77

20.504

20.828

20.978

21.035

Nasdaq UnterstĂĽtzungen

20.327/01

20.228

20.148

20.054

19.780

19.666

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.Â

20.462 Punkte / 20.598 Punkte bis 20.288 Punkte / 20.133 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

