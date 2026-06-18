Nasdaq 100 Index bricht aus: Chip-Rallye treibt die Börse Aktuell

Nasdaq 100 Index vor Allzeithoch: Mega-Chip-Rallye und Iran-Deal entfesseln die Börse Aktuell

Die Technologiebörse Nasdaq schickt sich an, ein neues historisches Kapitel zu schreiben. Angetrieben von einer immensen Entlastungswelle schießen die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 Index um fast 2,7 % nach oben und notieren nur noch hauchdünn unter dem jüngst markierten Allzeithoch bei rund 30.790 Punkten. Die Triebkraft hinter diesem gewaltigen Kurssprung an der Börse Aktuell ist eine tektonische Verschiebung der globalen Kapitalströme: Das überraschende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat die kriegsbedingten Risikoprämien schlagartig aus den Märkten gesaugt. Investoren lösen ihre defensiven Absicherungspositionen im Energiesektor auf und schichten die freiwerdenden Milliarden im großen Stil zurück in risikoreichere Wachstumstitel um.

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Rekordjagd läuft: Der Nasdaq 100 Index explodiert um 2,7 % und rückt bis auf wenige Zähler an sein Allzeithoch heran.

Tech-Hardware im Rausch: Chip- und Speicherhersteller wie Marvell (+11,4 %) und SanDisk (+10,4 %) dominieren die Börse Aktuell .

Geopolitischer Befreiungsschlag: Das historische Friedensabkommen lässt den Ölpreis einbrechen und befeuert die Risk-On-Stimmung.

Sektor-Analyse: Halbleiter-Schwergewichte stemmen den Index nach oben

Der Technologiesektor fungierte im heutigen Handelsverlauf als unangefochtener Alleinunterhalter an der Wall Street. Die Tech-Branche verbuchte ein furiose Zuwachs von 2,34 % und sicherte sich damit den Löwenanteil der gesamten Indexperformance. Getragen wurde diese Hardware-Rallye von den Halbleiter-Schwergewichten Broadcom (+4,14 %) und Nvidia (+1,94 %), welche ein minimales Minus bei Microsoft (-0,89 %) mühelos kompensieren konnten. Stabile sekundäre Unterstützung kam aus den Segmenten Kommunikationsdienstleistungen (+0,69 %) und zyklischer Konsum (+0,55 %), wo Amazon (+1,97 %) die Käufer anzog. Lokale Schwächen im Energiebereich (-2,30 %) und im Gesundheitswesen (-0,78 %) spielten an der Börse Aktuell folglich keine Rolle.

Tops & Flops: Chip- und Speichergiganten im Kaufrausch

Die Spitzengruppe des Nasdaq 100 Index war heute fest in der Hand der Hardware-Hersteller, während klassische Software- und IT-Dienstleister im Zuge einer Sektor-Rotation herbe Verluste hinnehmen mussten:

Gewinner (Tops) Kursplus Verlierer (Flops) Kursminus Marvell Technology +11,44 % Cognizant Technology -9,17 % SanDisk +10,41 % Strategy -4,55 % Intel +8,30 % Palantir Technologies -3,38 % Western Digital +8,22 % AppLovin -3,21 % KLA Corporation +7,77 % Datadog -3,12 %

Besonders beeindruckend präsentierte sich SanDisk, deren astronomische Performance seit Jahresbeginn die Marke von 812 % knackte. Auch Micron Technology (+7,62 %) und ARM Holdings (+5,86 %) unterstrichen den ungebrochenen Hardware-Boom. Am anderen Ende des Spektrums verbuchte Cognizant die tiefsten Abschläge und weitete die Jahresverluste auf dramatische -46,8 % aus, während Palantir trotz des Rücksetzers auf einem sportlichen KGV von 141 verharrt.

Nahen Osten deeskaliert und nimmt Druck von der Fed 📊

Die geopolitischen Spannungen haben sich drastisch entschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump und die iranische Führung den Zeitplan beschleunigt und am Mittwoch ein vorläufiges Friedensabkommen unterzeichnet haben. Das Abkommen, welches am Donnerstag formell in Kraft trat, ebnet den Weg für die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für die kommerzielle Schifffahrt und leitet den schrittweisen Abbau der Sanktionen gegen iranisches Rohöl ein.

Zwar wurden hochkomplexe Fragen wie das Nuklearprogramm von Teheran in ein 60-tägiges Verhandlungsfenster ausgelagert, doch der Kollaps der Öl-Risikoprämie war nicht aufzuhalten: Brent-Crude verlor rund 3 % und rutschte in Richtung 78 US-Dollar pro Barrel. Parallel dazu sorgte die US-Notenbankentscheidung für das Aufheben letzter Unsicherheiten, obgleich die erste Pressekonferenz des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh auffallend wortkarg ausfiel. Der US-Dollar-Index (USDIDX) profitierte dennoch von den falkenhaften Untertönen der Fed und kletterte auf den höchsten Stand seit Mai 2025, während der Rentenmarkt (TNOTE) ohne übermäßige Volatilität reagierte.

Fazit

Die Bullen haben den Nasdaq 100 Index fest im Griff und treiben die Kurse ungebremst in Richtung historischer Rekordmarken. Der fundamentale Dreiklang aus der diplomatischen Sensation im Nahen Osten, dem kollabierenden Ölpreis und dem unersättlichen KI-Infrastrukturhunger hat an der Börse Aktuell ein explosives Kursfeuerwerk gezündet. Dass die restriktiven Töne der US-Notenbank unter Kevin Warsh und der starke Dollar die Tech-Aktien nicht einbremsen können, untermauert die enorme relative Stärke des Halbleitersegments. Anleger sollten nun akribisch beobachten, ob der Index das Allzeithoch bei 30.790 Punkten per Tagesschlusskurs knackt – gelingt dieser Sprung, ist der Weg für eine Fortsetzung des übergeordneten Bullenmarktes komplett frei.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!