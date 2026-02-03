Nasdaq 100 Index fällt deutlich – Tech-Aktien unter massivem Verkaufsdruck

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq 100 Index leidet unter breitem Verkaufsdruck im Technologie- und Softwaresektor

📉 Nasdaq 100 Index unter Druck: Tech-Sektor erlebt deutliche Verkaufswelle Der Nasdaq 100 Index steht heute klar im Zeichen einer kräftigen Korrektur. Die Futures sind auf rund 25.370 Punkte gefallen und verlieren damit fast 2 % im Tagesverlauf. Auslöser ist eine beschleunigte Verkaufswelle im US-Technologiesektor, die längst nicht mehr nur einzelne Big-Tech-Titel betrifft, sondern zunehmend den gesamten IT- und Softwarebereich erfasst. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 🔑 Drei Key Takeaways zum Nasdaq 100 Index Der Nasdaq 100 Index leidet unter breitem Verkaufsdruck im Technologie- und Softwaresektor

Systematische Verkäufe deuten auf institutionelle Gewinnmitnahmen hin

Geopolitische Risiken und steigende Ölpreise belasten die Zinssenkungsfantasie 📊 Breite Schwäche im Nasdaq 100 Index Besonders stark unter Druck stehen Schwergewichte wie Nvidia und Microsoft, die jeweils mehr als 3 % verlieren. Doch die Schwäche ist deutlich breiter angelegt: Auch klassische Software- und IT-Aktien geraten unter systematischen Verkaufsdruck, was auf Gewinnmitnahmen institutioneller Investoren oder den Abbau größerer Positionen hindeutet. Zu den größten Verlierern zählen unter anderem: Broadcom (-6 %)

Intuit, ServiceNow, Salesforce, NetApp (teils deutliche Verluste)

Micron Technology (-5 %) Damit greift die Abwärtsbewegung von Software zunehmend auf Halbleiter- und Speicherwerte über – ein Warnsignal für die kurzfristige Stabilität des Nasdaq 100 Index. 🌍 Geopolitik verstärkt den Abwärtsdruck Zusätzliche Unsicherheit kam durch geopolitische Meldungen auf: Berichte über den Abschuss einer iranischen Shahed-Drohne durch einen F-35-Jet in der Nähe der USS Abraham Lincoln haben die Märkte verunsichert. Die Sorge vor steigenden Ölpreisen wächst – und damit auch die Befürchtung, dass Hoffnungen auf Zinssenkungen der Fed später im Jahr gedämpft werden könnten. Steigende Energiepreise gelten als potenzieller Inflationsfaktor und treffen vor allem wachstumsstarke, zinssensitive Indizes wie den Nasdaq 100 Index. 🛢️ Defensive Sektoren zeigen relative Stärke Während der Technologiesektor schwächelt, halten sich andere Marktbereiche deutlich besser: Energie- und Rohstoffaktien

Banken

Rüstungs- und Verteidigungswerte

