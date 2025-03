Nasdaq 100: Index gab Teile der Gewinne wieder ab 🔴tägliche Prognose vom 18.02.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq gestern Morgen bei 19.576 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Morgen zun√§chst moderat erholen. Am Nachmittag nahm die Vola zun√§chst etwas zu, der Index gab am Nachmittag aber wieder etwas nach, schaffte aber eine Stabilisierung im Bereich der 19.630 Punkte. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung nahm der Kaufdruck am Abend zu. Es ging mit Dynamik aufw√§rts. Der Index konnte sich am Abend bis in den Bereich der 19.900 Punkte schieben, gab Teile der Gewinne nachfolgend aber wieder ab, konnte aber einen Tagesschluss √ľber der 19.800 Punkte-Marke formatieren.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass sich der Index gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 19.770 Punkten) notierte. Es ging am Morgen zun√§chst aufw√§rts. Dem Nasdaq ist es gelungen, sich von der SMA20 zu l√∂sen und aufw√§rtszulaufen. Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index zun√§chst an die SMA200 (aktuell bei 19.779 Punkten) laufen konnte, von dieser Linie aber abgewiesen worden ist. Erst nach einem erneuten R√ľcksetzer an die SMA20 konnte sich der Index am Abend mit Schwung √ľber die SMA200 schieben und dort nachfolgend auch etablieren, gab aber die SMA200 als auch die SMA20 im Rahmen des Fr√ľhhandels wieder auf.

Damit hat sich das Stundenchart eingetr√ľbt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Die SMA50 (aktuell bei 19.647 Punkten) k√∂nnte R√ľcksetzer zun√§chst stabilisieren. Gelingt im Bereich dieser Durchschnittslinie keine Erholung und rutscht der Nasdaq per Stundenschluss wieder unter diese Linie, so w√ľrde sich das Chartbild wieder b√§risch eintr√ľben, insbesondere dann, wenn sich der Index unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Weitere Abgaben in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche w√§ren denkbar und m√∂glich.

Die Bullen haben im Stundenchart das Problem, dass Sie den Nasdaq per Stundenschluss sowohl √ľber die SMA20 als auch √ľber die SMA200 schieben und nachfolgend festsetzen m√ľssen, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte die Bewegung √ľber diese beiden Linien gelingen, so gilt es den Nasdaq auch rasch von der SMA200 nach Norden zu l√∂sen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es zu einem weiteren Fehlausbruch kommen k√∂nnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch / neutral 

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq ist im Zuge von Schw√§che unter die SMA200 (aktuell bei 21.088 Punkten) gefallen und hat sich auch unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Erholungsbewegungen, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, fanden an der SMA20 (aktuell bei 19.608 Punkten) ihr Ende. Ende der letzten Handelswoche konnte sich der Nasdaq, nach einer weiteren Schw√§chephase stabilisieren und wieder aufw√§rtslaufen. Die SMA20 wurde im Zuge dessen mehrmals erreicht. Im Chart ist erkennbar, dass einige Stundenkerzen mit den Dochten, bzw. Teilen der Kerzenk√∂rper √ľber diese Durchschnittslinie gelaufen sind. Der Nasdaq hat es erst Ende der letzten Handelswoche, nach zahllosen Versuchen geschafft, sich √ľber die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Zu Wochenbeginn konnte die Bewegung √ľber die SMA50 (aktuell bei 19.707 Punkten) abgebildet werden.¬†

Sollten es die Bullen schaffen den Nasdaq √ľber der¬†SMA50 zu etablieren und nachfolgend weiter aufw√§rtszuschieben, so k√∂nnte es an das Anlaufziel gehen, das in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

Geht es wieder unter die SMA50, so k√∂nnten R√ľcksetzer sich im Bereich der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. Sollte die¬†SMA20 nicht als Support halten und der Nasdaq sich wieder unter dieser Durchschnittslinie festsetzen, so tr√ľbt sich das Chartbild wieder b√§risch ein. Der letzte Ausbruch w√§re als Fehlausbruch zu interpretieren.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch / neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.767 Punkten und damit 191 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 19.767 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.785/87, bei 19.809/11,¬†bei 19.827/29, bei 19.845/47, bei 19.861/63, bei 19.877/79 und dann bei 19.895/97 Punkten erreichen. √úber der 19.895/97 Punkte Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.912/14, bei 19.927/29, bei 19.944/46, bei 19.963/65, bei 19.985/87, bei 20.009/11, bei 20.024/26 bzw. bei 20.040/42 Punkten anlaufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 19.767 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.749/47, bei 19.728/26, bei 19.705/03, bei 19.687/85, bei 19.668/66, bei 19.648/46, bei 19.624/22, bei 19.606/04, bei 19.589/87, bei 19.575/73, bei 19.559/57, bei 19.542/40, bei 19.530/28, bei 19.513/11 und dann bei 19.494/92 Punkten gehen. Unter der 19.494/92 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.478/76, bei 19.460/58, bei 19.440/38, bei 19.424/22, bei 19.406/04, bei 19.387/85, bei 19.367/65 und dann bei 19.349/47 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

19.770/79

19.840/63

19.911/75

20.152/64

20.292

20.482

20.652

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

19.707

19.647/08

19.554

18.980

18.743

18.656

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

19.811 Punkte / 19.987 Punkte bis 19.622 Punkte / 19.458 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: