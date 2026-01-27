- Nasdaq 100 Index wird von Big Tech getragen, besonders durch Chip- und Mega-Cap-Aktien.
Börse aktuell: Big Tech treibt den Nasdaq 100 Index vor Fed & Earnings 📈
Die Börse aktuell zeigt sich vor entscheidenden Ereignissen gut unterstützt. Vor der morgigen Fed-Entscheidung und den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Meta Platforms und Microsoft legen die Futures auf den Nasdaq 100 Index deutlich zu. Rückenwind kommt vor allem von den größten US-Technologiewerten sowie von einem spürbar schwächeren US-Dollar, der die Risikobereitschaft der Anleger erhöht.
► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100
Drei Key Takeaways – Börse aktuell im Überblick
-
Nasdaq 100 Index wird von Big Tech getragen, besonders durch Chip- und Mega-Cap-Aktien.
-
Fed-Entscheidung und Big-Tech-Earnings sind die entscheidenden kurzfristigen Katalysatoren.
-
Bewertungen sind erhöht, starke Gewinne sind nötig, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.
Nasdaq 100 Index im Fokus: Big Tech übernimmt die Führung 🏦
Die Kursgewinne im Nasdaq 100 Index werden klar von den Schwergewichten getragen. Nvidia, Apple, Amazon und Microsoft steigen jeweils um rund 2 %. Zusätzliche Dynamik kommt aus dem Halbleitersektor: Taiwan Semiconductor und ASML entwickeln sich sogar stärker als viele US-Tech-Giganten und verleihen dem Index zusätzlichen Auftrieb.
Diese Stärke überlagert die Schwäche einzelner Softwarewerte, etwa Oracle, das rund 4 % verliert. Insgesamt deutet die Marktstruktur auf eine Rotation zurück in Mega-Caps hin, nachdem die sogenannten „Magnificent Seven“ über Monate hinweg zu den schwächeren Segmenten der großen US-Indizes zählten.
Earnings-Saison erreicht den Höhepunkt ⚠️
Mit den anstehenden Zahlen von Meta und Microsoft erreicht die US-Berichtssaison faktisch ihren Höhepunkt. Bisherige Daten (FactSet, Stand 23. Januar) zeigen ein solides Bild:
-
75 % der berichtenden S&P-500-Unternehmen übertreffen die Gewinnerwartungen
-
Rund 70 % schlagen die Umsatzerwartungen
-
Aktuelles EPS-Wachstum liegt bei etwa 8 % YoY
Nach den Big-Tech-Berichten könnte dieses Gewinnwachstum deutlich anziehen – Schätzungen gehen von bis zu 15 % YoY aus. Damit würde das aktuelle Quartal das zehnte Quartal in Folge mit Gewinnwachstum markieren.
Bewertungsseitig notiert der S&P 500 bei rund 22x Gewinn, etwa 10 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt und knapp 15 % über dem 10-Jahres-Mittel. Für die Börse aktuell bleibt damit die Frage zentral, ob starke Ergebnisse diese Bewertungen weiter rechtfertigen können.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit: Börse aktuell blickt gespannt auf Fed und Tech-Giganten
Die Börse aktuell steht vor einem richtungsweisenden Moment. Der Nasdaq 100 Index profitiert klar von der Stärke der großen Technologiewerte und der positiven Dynamik im Halbleitersektor. Ob diese Bewegung nachhaltig ist, hängt nun maßgeblich von der Fed-Kommunikation sowie den Ergebnissen von Meta und Microsoft ab. Positive Überraschungen könnten dem Index neuen Schwung verleihen – Enttäuschungen hingegen die erhöhte Bewertung schnell in den Fokus rücken.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
