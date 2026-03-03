DAX Prognose: DAX Aktuell unter Druck – 200-Tage-EMA im Fokus

- DAX Aktuell unter technischem Druck
- Steigende Gaspreise erhöhen Inflationsrisiken
- Geopolitik bleibt Schlüsselfaktor
- DAX Aktuell unter technischem Druck
- Steigende Gaspreise erhöhen Inflationsrisiken
- Geopolitik bleibt Schlüsselfaktor
Der DAX Aktuell verliert rund 3 % und testet damit eine entscheidende Unterstützung im übergeordneten Aufwärtstrend: die 200-Tage-EMA. Diese Zone hatte bereits im November 2025 stärkere Rücksetzer gestoppt und gilt aus technischer Sicht als Schlüsselmarke für die mittelfristige DAX Prognose.
► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40
Hauptauslöser für die aktuelle Schwäche ist der starke Anstieg der europäischen TTF-Gaspreise. Diese kletterten auf über 50 EUR je MWh und verzeichneten seit Wochenbeginn einen Zuwachs von mehr als 60 %. Hintergrund ist die Aussetzung von LNG-Lieferungen aus Katar nach Zwischenfällen in der Straße von Hormus.
Die europäischen Gasspeicher sind mit rund 30 % vergleichsweise niedrig gefüllt. Gleichzeitig haben zahlreiche LNG-Tanker ihre Fahrten gestoppt. Diese Kombination sorgt für wachsende Sorgen hinsichtlich steigender Energiekosten – insbesondere für stark importabhängige Volkswirtschaften wie Deutschland. Für die DAX Prognose bedeutet das kurzfristig erhöhte Unsicherheit.
Quelle: Bloomberg Financial LP
Steigende Energiepreise treiben Inflationssorgen
Am Markt wächst die Befürchtung, dass der Anstieg der Energiepreise in Europa die Verbraucherpreise deutlich nach oben treiben könnte. Ein höherer Inflationsdruck würde wiederum die Europäische Zentralbank unter Zugzwang setzen und Spekulationen über weitere Zinsschritte neu entfachen.
Aktuelle Vorabdaten zum VPI der Eurozone für Februar lagen über den Erwartungen:
-
Gesamt-VPI: 1,9 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,7 %, zuvor: 1,7 %)
-
Kern-VPI: 2,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,2 %, zuvor: 2,2 %)
-
VPI: +0,7 % im Monatsvergleich (Prognose: +0,5 %, zuvor: -0,6 %)
Die stärker als erwarteten Werte verschärfen die Inflationsrisiken zusätzlich. Für die DAX Prognose ist entscheidend, ob sich daraus nachhaltige Zinssorgen entwickeln oder ob der Markt von einem temporären Energiepreisschock ausgeht.
Zwar ist das Interesse an Wetten auf Zinserhöhungen gestiegen, doch Zins-Swaps und europäische Anleiherenditen signalisieren weiterhin, dass eine Anhebung um 25 Basispunkte bis Jahresende als eher unwahrscheinlich gilt.
Internationale Belastungsfaktoren verstärken den Druck auf den DAX
Auch in Asien zeigt sich ein ähnliches Bild: Der japanische Leitindex verliert über 4 %, während lokale Gaspreise noch stärker steigen als in Europa. Der JKM-LNG-Preis notiert bei über 13 USD/MMBtu und damit auf dem höchsten Stand seit Anfang 2025.
Sollte sich die Lage in der Straße von Hormus innerhalb der kommenden zwei Wochen nicht stabilisieren, könnte sich die Korrektur im DAX Aktuell weiter ausweiten. Eine anhaltende Energiekrise würde nicht nur die Inflationsrisiken erhöhen, sondern auch die wirtschaftliche Erholung im Euroraum gefährden.
Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit einer schnellen Gegenbewegung: Eine vollständige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus könnte die Gaspreise rasch entspannen und damit auch die kurzfristige DAX Prognose deutlich aufhellen.
Derzeit ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus sehr eingeschränkt. Mit Ausnahme einiger weniger Schiffe unter iranischer Flagge haben die meisten Tanker aus Ölförderländern in Zonen oder Häfen kurz vor der Meerenge Halt gemacht. Quelle: marinetraffic
Technische Analyse: 200-Tage-EMA entscheidet über die DAX Prognose
Charttechnisch testet der DAX Aktuell die 200-Tage-EMA (im Chart als goldene Kurve markiert). In der Vergangenheit fungierte diese Zone mehrfach als starke Nachfragezone, von der aus dynamische Erholungen starteten.
Für die kurzfristige DAX Prognose sind daher zwei Szenarien entscheidend:
-
Stabilisierung über der 200-Tage-EMA:
Möglichkeit einer technischen Gegenbewegung und Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.
-
Nachhaltiger Bruch der Unterstützung:
Ausweitung der Korrektur mit Potenzial für deutlich tiefere Kursniveaus.
Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der geopolitischen Lage sowie der Situation im Energiesektor ab.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
EZB-Protokoll: Die größten Auswirkungen der Euro-Stärke auf die Inflation stehen noch bevor 🇪🇺
BÖRSE AKTUELL: Indizes versuchen trotz steigender Ölpreise Aufschwung aufrechtzuerhalten🗽Broadcom-Aktien steigen stark an
Chart des Tages 🔴 EURUSD kämpft um Verteidigung wichtiger Unterstützung vor Veröffentlichung des EZB-Protokolls 💶 (05.03.26)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 ALUMINIUM (05.03.26)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.