Nasdaq 100 Index steigt – Tech-Rally belebt die Börse aktuell

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Die Stimmung hellt sich deutlich auf, angeführt vom Technologiesektor

Nasdaq 100 Index bricht über die 100-Tage-EMA aus – ein wichtiges technisches Signal

Large-Cap-Techs wie Nvidia, Broadcom und Oracle treiben die Erholung breit abgestützt

📊 Börse aktuell: Nasdaq 100 Index dreht deutlich ins Plus 🚀 Zum Ende des europäischen Handelstages und in der zweiten Phase der Wall-Street-Session hellt sich die Stimmung an der Börse aktuell spürbar auf. Besonders der Nasdaq 100 Index zeigt Stärke und legt mehr als 1 % zu. Auch der S&P 500 (+0,7 %) und der Russell 2000 (+0,8 %) profitieren von der verbesserten Risikobereitschaft der Anleger. Treiber der Bewegung sind vor allem Large-Cap-Technologiewerte, die den Markt nach oben ziehen und das Sentiment klar drehen. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ✅ Drei Key Takeaways Börse aktuell: Die Stimmung hellt sich deutlich auf, angeführt vom Technologiesektor

Nasdaq 100 Index bricht über die 100-Tage-EMA aus – ein wichtiges technisches Signal

Large-Cap-Techs wie Nvidia, Broadcom und Oracle treiben die Erholung breit abgestützt 💻 Tech-Rally treibt den Nasdaq 100 Index Die heutige Erholung wird klar vom Technologiesektor dominiert: Oracle, Palantir und Applovin gewinnen zwischen +7 % und +15 %

Nvidia steigt um +3,5 %

Broadcom legt kräftige +5,4 % zu Diese breite Stärke innerhalb der Tech-Schwergewichte sorgt dafür, dass der Nasdaq 100 Index seine zuvor fragile Struktur deutlich verbessert. YouTube Börsen Wissen für Alle 📈 Technischer Blick: 100-Tage-EMA zurückerobert ✅ Aus technischer Sicht ist der heutige Tag besonders relevant: Der Nasdaq 100 konnte dynamisch über die 100-Tage-EMA (violette Linie) ausbrechen

Diese Zone fungierte zuvor mehrfach als zentrale Unterstützung und Widerstand

Je länger sich der Index oberhalb dieser Marke hält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends Der Stimmungsumschwung nach dem Wall-Street-Opening bestätigt damit die technische Relevanz dieses Ausbruchs. 🏁 Fazit: Nasdaq 100 sendet positives Signal für die Börse aktuell Der heutige Handelstag liefert ein klares Stimmungs- und Struktur-Update für die Börse aktuell. Die Stärke im Technologiesektor und der technische Ausbruch des Nasdaq 100 Index über die 100-Tage-EMA erhöhen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung. Entscheidend wird nun sein, ob der Index dieses Niveau in den kommenden Sessions verteidigen kann – gelingt das, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.