Nasdaq 100 Index unter Druck – Tech-Selloff weitet sich aus

📉 Nasdaq 100 Index rutscht ab – Tech-Sektor unter Verkaufsdruck Der Nasdaq 100 Index gerät zum Wochenstart deutlich unter Druck. Nach einem zunächst gemischten Handelsbeginn hat sich die Schwäche ausgeweitet, die Futures verlieren rund 1,5 %. Einen klaren Einzelauslöser gibt es nicht – vielmehr ist es eine Kombination aus KI-Narrativ, Unternehmensmeldungen und makroökonomischen Faktoren, die den Technologiesektor belasten. Während Alphabet (GOOGL.US) als einziges Big-Tech-Unternehmen Stabilität zeigt, geraten zahlreiche Software- und IT-Werte unter Verkaufsdruck. Der Markt scheint sich zunehmend zu fragen, welche Unternehmen tatsächlich von Künstlicher Intelligenz profitieren – und welche möglicherweise durch sie verdrängt werden könnten. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 Drei Key Takeaways zum Nasdaq 100 Index Der Nasdaq 100 Index verliert an Dynamik, getrieben durch Unsicherheit im KI-Sektor und schwächere Unternehmensausblicke. Starke US-Daten dämpfen Zinssenkungshoffnungen, was Wachstumswerte zusätzlich belastet. Technisch bleibt die 200-Tage-EMA entscheidend – ein Bruch wichtiger Supports könnte eine größere Korrektur auslösen. 🤖 KI-Narrativ sorgt für Unsicherheit im Nasdaq 100 Index Ein zentrales Thema bleibt die Weiterentwicklung von KI-Modellen. Google plant die Veröffentlichung eines aktualisierten Gemini-3-Deep-Think-Modells. Ein erfolgreicher Launch könnte die zuletzt diskutierte „Anthropic-Effekt“-These verstärken. Diese besagt: Der Fokus verschiebt sich von „AI als Chance“ hin zu „AI als Disruptionsrisiko“.

Besonders SaaS- und Software-Modelle geraten unter Druck.

Investoren reagieren derzeit nach dem Motto: „Erst verkaufen, dann analysieren.“ Das belastet den Nasdaq 100 Index, der stark von Technologiewerten dominiert wird. 🏦 Cisco-Guidance und Zinsfantasie bremsen Momentum Zusätzlichen Druck erzeugte Cisco mit einem enttäuschenden Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Trotz solider Quartalszahlen lag die Prognose unter den Erwartungen. Das schwächt die Annahme, dass Hardware-Unternehmen automatisch KI-Gewinner sind. Auch Arista Networks steht vor Zahlen – hier zeigt sich bereits Nervosität im Vorfeld. Makroseitig wirken starke US-Arbeitsmarktdaten zweischneidig: Rezessionsängste nehmen ab.

Gleichzeitig sinkt die Wahrscheinlichkeit früher Zinssenkungen.

Der erste größere Lockerungsschritt der Fed könnte sich bis mindestens Mai verschieben. Für einen stark bewerteten Nasdaq 100 Index ist ein späterer Zinszyklus nicht unbedingt unterstützend. 📊 Technische Analyse: 200-Tage-EMA im Fokus Charttechnisch hat der Nasdaq 100 Index zuletzt Unterstützung an der 200-Tage-EMA gefunden. Wichtige Marken: 24.850 Punkte : Zentrale Unterstützungszone (Reaktionen im Dezember 2025 und Februar 2026).

24.350 Punkte: Mögliche nächste Zielzone bei verstärktem Verkaufsdruck. Ein nachhaltiger Bruch unter 24.850 könnte eine tiefere Korrektur einleiten und das kurzfristige Sentiment weiter eintrüben. Fazit: Nasdaq 100 Index zwischen KI-Euphorie und Bewertungsrealität Der Nasdaq 100 Index befindet sich aktuell in einer sensiblen Phase. Das Zusammenspiel aus KI-Narrativ, Bewertungsfragen, Zinsunsicherheit und potenziellen systematischen Verkäufen (CTA-Strategien) erzeugt Gegenwind. Kurzfristig bleibt die technische Unterstützungszone um 24.850 Punkte entscheidend. Mittelfristig dürfte die weitere Entwicklung stark davon abhängen, ob die KI-Investitionen der Tech-Konzerne tatsächlich nachhaltiges Wachstum generieren – oder ob der Markt seine Erwartungen anpasst. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

