Nasdaq 100: Kann Tageshoch nicht halten 🔴tägliche Prognose vom 25.09.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq RĂĽckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.104 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Vormittag zunächst etwas erholen, gab die Gewinne aber nachfolgend wieder ab. Es ging im Zuge dessen wieder zurück in den Bereich der 20.100/80 Punkte. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zogen die Notierungen zunächst wieder etwas an; es stellte sich nachfolgend wieder Schwäche ein, die den Nasdaq zurück in den Bereich der 19.950 Punkte brachte. Der Rücksetzer wurde direkt wieder zurückgekauft. Bis zum Abend dominierte Kaufinteresse das Kursgeschehen. Nachdem das Tageshoch formatiert war bröckelten die Notierungen im späten Handel wieder ab.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 20.135 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index am Vormittag zunächst aufwärtslaufen konnte. Der Rücksetzer ging an und unter die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 20.106 Punkten). Die Bullen haben es geschafft den Nasdaq per Stundenschluss wieder über diese beiden Durchschnittslinien zu schieben. Es hat allerdings die Dynamik gefehlt. Im späteren Handel ging es wieder zurück an die SMA20.

An der Interpretation des Stundencharts hat sich nichts geändert. Die Bullen müssen den Index per Stundenschluss über der SMA20 etablieren. Gelingt dies, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 20.255/70 Punkte, die 20.385/95 Punkte und übergeordnet die 20.530/40 Punkte sein. Wesentlich wird aber sein, dass sich deutliches Kaufinteresse durchsetzt und der Index zügig an unser erstes übergeordnetes Anlaufziel läuft. Gestern im Handel wurde diese Forderung nicht umgesetzt. Die Bullen sollten es nicht darauf ankommen lassen, dass die Bären einen Konter setzen.

Gelingt dieser Move aber nicht und geht es per Stundenschluss im Zuge von Schwäche wieder unter die SMA50, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 19.754 Punkten) gehen könnten, wobei ein Unterschreiten der SMA50 schon kurzfristig einen bärischen Touch hätte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

Â

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich wieder problemlos über die SMA200 (aktuell bei 19.405 Punkten) schieben und sich über dieser Linie festsetzen. Es ging im Rahmen der folgenden Rücksetzer, und das ist im Chart auch gut zu erkennen, bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 20.082 Punkten). Im Dunstkreis dieser Linie konnte sich der Nasdaq erholen und zum Wochenschluss hin aufwärtslaufen.

Solange es der Nasdaq es schafft, sich per Stundenschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es im Rahmen von weiteren Erholungsbewegungen aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in den Stundenbetrachtung gewürdigt.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Gelingt es den Bullen aber nicht im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie einen Richtungswechsel abzubilden, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 19.787 Punkten) noch einen weiteren Support bieten.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose:  bullisch

Nasdaq - Ausblick fĂĽr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.098 Punkten und damit 4 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 20.098 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 20.105/07, bei 20.119/22, bei 20.134/36, bei 20.147/49, bei 20.160/62, bei 20.178/80 bzw. bei 20.193/95 Punkten anlaufen. Über der 20.193/95 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.212/14, bei 20.227/29, bei 20.242/44, bei 20.258/60, bei 20.273/75, bei 20.289/91 und dann bei 20.307/09 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 20.098 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 20.080/78, bei 20.065/63, bei 20.051/49, bei 20.040/38, bei 20.029/27, bei 20.016/14, bei 20.003/01, bei 19.986/84, bei 19.979/77, bei 19.965/63 und dann bei 19.950/48 Punkten gehen. Unter der 19.950/48 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 19.933/31, bei 19.917/15, bei 19.898/96, bei 19.883/81, bei 19.867/67, bei 19.851/49, bei 19.835/33, bei 19.819/17, bei 19.804/02, bei 19.789/87, bei 19.771/69, bei 19.755/53, bei 19.740/38, bei 19.725/23, bei 19.710/08 bzw. bei 19.698/96 Punkten zu finden.

Â

Nasdaq Widerstände

20.106/35

20.245

20.311

20.458

20.615

Â

Nasdaq UnterstĂĽtzungen

20.082

19.878

19.787/54

19.697/42

19.426/05

19.310

Â

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.Â

20.195 Punkte / 20.275 Punkte bis 19.963 Punkte / 19.881 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Â

Â

Â

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â

HANDELN beim TESTSIEGER: