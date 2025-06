Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.715¬†Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief und konnte sich sukzessive weiter aufw√§rtsschieben. Gegen Mittag stellte sich zwar ein R√ľcksetzer ein, dieser wurde aber am Nachmittag zur√ľckgekauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellt sich Kaufdruck ein. Der Nasdaq lief im Rahmen dessen bis fast an die 22.000 Punkte-Marke, konnte dieses Level aber nicht halten. Es ging nachfolgend moderat abw√§rts.

 

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 21.761 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass er Index zun√§chst Probleme hatte, die¬†SMA200 (aktuell bei 21.796 Punkten) zu √ľberwinden. Es ging mehrmals an die SMA50, die als Support gut gehalten hat. Am Nachmittag konnte sich der Nasdaq im Rahmen einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung deutlich nach Norden absetzen, fiel aber im Rahmen des Fr√ľhhandels wieder unter die SMA20 (aktuell bei 21.880 Punkten).

Damit hat sich das Stundenchart eingetr√ľbt. Der Index hat im Fr√ľhhandel bereits auf der SMA200 aufgesetzt, die als Support gehalten hat. Die Bullen m√ľssen versuchen, den Nasdaq wieder √ľber diese Linie zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies und kann sich der Nasdaq per Stundenschluss auch von der SMA20 nach Norden l√∂sen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere Anlaufziele bei 22.050/75 Punkte und dann bei 22.230/55 Punkte gehen.

H√§lt die SMA200 im Rahmen von R√ľcksetzern nicht, so k√∂nnte die¬†SMA50 darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Sollte die SMA50 heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Geht es per Stundenschluss unter diese Durchschnittslinie, so w√ľrde sich das Stundenchart dann b√§risch eintr√ľben, wenn der Nasdaq im Rahmen von Schw√§che den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der 21.500/480 Punkte, bzw. der 21.300 Punkte fortsetzen k√∂nnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich zun√§chst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 21.792 Punkten) weiter aufw√§rtsschieben. R√ľcksetzer haben sich immer wieder an dieser Linie stabilisieren k√∂nnen. Es ist dem Index aber in den letzten Handelstagen und -wochen nicht gelungen, sich auch √ľberzeugend von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen. Die SMA20 hatte ihre Anziehungskraft. Hat dieser Support einmal nicht gehalten, so hat darunter die¬†SMA50 (aktuell bei 21.800 Punkten) eine weitere Unterst√ľtzung geboten. Zum Wochenschluss hin ging es unter diese beiden Durchschnittslinien. Im Chart ist erkennbar, dass der Index am Freitag der letzten Handelswoche zwar an diese beiden Linien zur√ľckgelaufen ist, hier aber abgewiesen wurde. Erst zu Wochenbeginn konnten dieser beiden Durchschnittslinien √ľberwunden werden. Diese Kursmuster lassen sich aus dem Chart gut herauslesen.

Das 4h Chart w√ľrde sich dann aufhellen, wenn es die Bullen schaffen, den Nasdaq z√ľgig weiter nach Norden schieben k√∂nnten. Hat der Index die Kraft, diese Kursmuster abzubilden, so k√∂nnten die √ľbergeordneten Anlaufziele erreicht werden, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese auch im Bereich der SMA20 / SMA50 stabilisieren und erholen. Wesentlich unter diese beiden Linien sollte es heute im Handel nicht mehr gehen, um die aktuelle Aufw√§rtsbewegung nicht in Frage zu stellen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.856 Punkten und damit 141 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.856 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.880/82, bei 21.903/05, bei 21.919/21, bei 21.935/37, bei 21.952/54, bei 21.969/71, bei 21.985/87, bzw. bei 22.005/07 Punkten laufen. √úber der 22.005/07 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.021/23, bei 21.038/40, bei 22.057/59, bei 22.075/77, bei 22.093/95, bei 22.112/14, bei 22.135/37, bei 22.154/56, bei 22.167/69, bei 22.181/83 und dann bei 22.204/06 Punkten erreichbar.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.856¬†Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.833/31, bei 21.814/12, bei 21.795/93, bei 21.778/76, bei 21.759/57, bei 21.740/38, bei 21.721/19, bei 21.699/97, bei¬†21.674/72, bei 21.653/51, bei 21.639/37, bei 21.620/18, bei 21.604/02 und dann bei 21.586/84 Punkten gehen. Unter der 21.586/84 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 21.572/70, bei 21.553/51, bei 21.536/34, bei¬†21.519/17, bei 21.499/97, bei 21.480/78, bei 21.458/56, bei 21.444/42, bei 21.425/23, bei 21.409/07, bei 21.388/86,¬†bei 21.370/68, bei 21.352/50 bzw. bei 21.338/36 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

21.880

21.977

22.027

22.248

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.800

21.795/92/61

21.583

21.385

21.288

21.174

20.928

20.689

20.453

20.364

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.971 Punkte / 22.114 Punkte bis 21.697 Punkte / 21.551 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!