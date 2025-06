CHART des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (17.06.2025)

Die Bank of Japan hat ihren Leitzins unverĂ€ndert bei 0,5 % belassen und den bestehenden Zeitplan fĂŒr die Reduzierung der AnleihekĂ€ufe bis MĂ€rz 2026 einstimmig beibehalten. KĂ€ufe japanischer Staatsanleihen Die BoJ kĂŒndigte außerdem eine neue Politik fĂŒr den Kauf von Staatsanleihen an. Ab April 2026 wird die Bank das Tempo der quantitativen Straffung (QT) verlangsamen, indem sie die vierteljĂ€hrlichen KĂ€ufe japanischer Staatsanleihen um 200 Mrd. Yen reduziert. Nach diesem Plan werden die monatlichen KĂ€ufe bis MĂ€rz 2027 auf rund 2 Billionen Yen zurĂŒckgehen. Die neue Strategie signalisiert eine PrĂ€ferenz fĂŒr Transparenz und StabilitĂ€t. Laut Gouverneur Kazuo Ueda sind diese Maßnahmen angesichts der sich abzeichnenden Risiken wie US-Zölle und Eskalation im Nahen Osten angemessen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Pressekonferenz Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung schlug Gouverneur Ueda einen vorsichtigen Ton an. Er warnte, dass „extrem hohe Unsicherheiten” im Zusammenhang mit der globalen Handelspolitik und der geopolitischen Lage sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Inflation belasten könnten. Ueda betonte, dass weitere Zinserhöhungen von „harten Daten” abhĂ€ngen wĂŒrden. Die Kerninflation dĂŒrfte nahe 2 % bleiben. Der Gouverneur versicherte außerdem eine „rasche Reaktion” im Falle eines Anstiegs der langfristigen Anleiherenditen und argumentierte, dass die Verlangsamung der QT darauf abziele, eine Destabilisierung der bereits volatilen MĂ€rkte fĂŒr Super-LanglĂ€ufer zu vermeiden. Marktreaktion Die Marktreaktion fiel verhalten aus. Die Renditen 10-jĂ€hriger japanischer Staatsanleihen stiegen leicht, wĂ€hrend der Yen stabil blieb, was die Erwartungen des Marktes widerspiegelte. Diese begrenzten Bewegungen zeigen, dass die Anleger die heutigen Entscheidungen eher als strategische Anpassung denn als Beginn einer neuen Richtung betrachten.  Quelle: xStation5 von XTB  GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

