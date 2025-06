Mit Blick auf den DAX ragte ein Einzeltitel am Dienstag negativ hervor: die Aktie des weltweit führende Anbieters von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, Fresenius Medical Care (Ticker: FME.DE). Die Aktie handelte zur Mittagszeit rund 5% im Minus. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Fresenius Medical Care Handelsideen 🔴 Fresenius Medical Care Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Fresenius Medical Care | WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Ticker: FME.DE Zusammenhängen dürfte das mit der Meldung, dass sich das Unternehmen neue Ziele hinsichtlich seiner Profitabilität gesetzt hat, strebt nun nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2030 eine operative Ergebnismarge im mittleren Zehnerprozentbereich an. Erreicht werden soll das auch mit zusätzlichen Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro, die innerhalb der nächsten zwei Jahre durch Verlängerung des aktuellen Sparkurses erreicht werden soll, was die Gesamteinsparungen auf über eine Milliarde Euro bis Ende 2027 bedeutet, resultierend in einer besseren operativen Marge. Was Aktionäre zudem freuen dürfte: die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms ebenfalls im Gegenwert einer Milliarde Euro ab H2 2025. Beim Blick auf die Aktie lohnt sich meiner Einschätzung nach trotz der heutigen Abschläge: die Rückeroberung der 200-Tagelinie und erfolgreiche Re-Test im April 2025hat die langfristige Abwärtsstruktur klar brechen können, die nun erfolgende Korrektur mit potenziellem Re-Test um 45 Euro könnte, sollten sich hier Käufer finden, in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einem erneuten Lauf bis in Gefilde um 55 Euro führen. Fresenius Medical Care Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.