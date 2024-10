Nasdaq 100: Kein Entkommen vor der Seitwärtsbewegung 🔴tägliche Prognose vom 09.09.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 18.877 Punkten. Die Notierungen br√∂ckelten am Morgen und am Vormittag am Freitag zun√§chst weiter ab. Erst gegen Mittag konnte sich der Nasdaq stabilisieren und wieder leicht erholen. Am Nachmittag ging es dann in einer Impulsbewegung an das Tageshoch, das nachfolgend aber gleich wieder abverkauft wurde. Bis zum Abend stellte sich erneut breite Schw√§che ein. Es gelang dem Index zwar sich zu stabilisieren, f√ľr eine gr√∂√üere Erholungsbewegung hat es dann aber nicht mehr gereicht.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (aktuell bei 18.563 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index am Nachmittag in einer Aufw√§rtsbewegung √ľber die SMA20 bis an die SMA50 (aktuell bei 18.769 Punkten) laufen konnte. Der Nasdaq wurde an dieser Durchschnittslinie wieder nach S√ľden abgewiesen. Es ging im weiteren Handelsverlauf deutlich unter die SMA20, unter der sich der Nasdaq dann etabliert hat.

Damit bleibt das Stundenchart bärisch zu interpretieren. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben unsere Anlaufziele bei 18.280/65 Punkte und darunter die 18.050/35 Punkte zu erreichen.

Gelingt es den Bullen aber auf der anderen Seite den Index per Stundenschluss wieder √ľber die¬†SMA20 und nachfolgend auch √ľber die SMA50 zu schieben und vor allem im Nachgang dessen auch √ľber der SMA50 zu etablieren, so w√ľrde sich das Stundenchart etwas entspannen. Geht es √ľber diese SMA50, so sollte sich der Index nachfolgend direkt weiter aufw√§rtsschieben und einen veritablen Abstand zu dieser Durchschnittslinie abbilden. Stellt sich dieses Szenario ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Bewegungen weiter in Richtung der¬†SMA200 (aktuell bei 19.239 Punkten) ausdehnen k√∂nnten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich zwar √ľber die SMA200 (aktuell bei 19.159 Punkten) schieben, ist aber nicht wirklich weitergekommen. Es ging im weiteren Handelsverlauf in den letzten Handelstagen sukzessive abw√§rts. Im Rahmen der R√ľcksetzer wurden sowohl die SMA20 (aktuell bei 18.821 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 19.207 Punkten) aufgegeben. Es ging im weiteren Handelsverlauf auch unter die SMA200, die beim letzten R√ľcksetzer keinen wirklichen Support geleistet hat. Im Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq zun√§chst in einer engen Box seitw√§rts gelaufen ist und Ende der letzten Handelswoche seine Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen hat.

Damit hat sich das Chartbild b√§risch eingetr√ľbt. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt.

K√∂nnten die Bullen einen Richtungswechsel abbilden, so k√∂nnten Aufw√§rtsimpulse bis in den Bereich der SMA20 bzw. der SMA200 laufen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten. Vorstellbar ist, dass die Bewegung im Bereich dieser Linie wieder auslaufen k√∂nnte. Das Problem f√ľr den Nasdaq ist, dass die¬†SMA20 aktuell der¬†SMA200 notiert, die¬†SMA50 knapp dar√ľber. Selbst wenn die Bullen es schaffen, die SMA20 zu √ľberwinden, w√§ren die SMA200 als auch die SMA50 in unseren Augen weit h√§rtere Barrieren, die √ľberwunden werden m√ľssten. Auf Basis der aktuellen Kursmuster w√§re dies Bewegung √ľber die¬†SMA200 / SMA50 f√ľr uns im Augenblick eine Nebenvariante.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†b√§risch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 18.554 Punkten und damit 323 Punkte unter dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 18.554 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.579/81, bei 18.596/98, bei 18.613/15, bei 18.628/30, bei 18.644/46, bei 18.659/61, bei 18.675/77, bei 18.690/62, bei 18.701/03, bei 18.717/19, bei 18.733/35 und dann bei 18.748/50 Punkten anlaufen. √úber der 18.748/50 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.765/67, bei 18.778/80, bei 18.793/95, bei 18.809/11, bei 18.826/28, bei 18.841/43, bei 18.855/57, bei 18.869/71 bzw. bei 18.885/87 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 18.554 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.535/33, bei 18.520/18, bei 18.506/04, bei 18.490/88, bei 18.473/71, bei 18.455/43, bei 18.441/39, bei 18.423/21, bei 18.405/03, bei 18.389/87, bei 18.374/72 und dann bei 18.356/54 Punkten gehen. Unter der 18.356/54 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.340/38, bei 18.324/22, bei 18.409/07, bei 18.394/92, bei 18.379/77, bei 18.365/63 bzw. bei 18.350/48 Punkten anlaufen.

 

Nasdaq Widerstände

18.563

18.769

18.821

18.949

19.159

19.207

19.375

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

18.514

18.411

18.387

18.250

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.661 Punkte / 18.811 Punkte bis 18.443 Punkte / 18.372 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

