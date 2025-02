Nasdaq 100: Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzt Kaufdruck ein 🔴tägliche Prognose vom 11.02.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.694 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief. Es ging zun√§chst in einer engeren Box seitw√§rts weiter. Gegen Mittag zogen die Notierungen etwas an, allerdings setzte erst mit Aufnahme des offiziellen Handels Kaufdruck ein. Dieser f√ľhrte den Index bis fast an die 21.900 Punkte-Marke. Im Rahmen des Fr√ľhhandels gaben die Notierungen wieder nach.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 21.806 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index am Vormittag an und √ľber die SMA20 laufen konnte. Es ging bis zum Nachmittag aufw√§rts. Dem Nasdaq gelang es im Zuge der Erholungsbewegung auch sich √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.772 Punkten) zu schieben und festzusetzen. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es wieder zur√ľck an diese beiden Linien.

Die Bullen m√ľssen versuchen den Index wieder √ľber die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Nachfolgend gilt es den Nasdaq per Stundenschluss rasch von dieser Linie zu l√∂sen. Gelingt dies, so k√∂nnte es aufw√§rts an die 22.000 Punkte und nachfolgend an die 22.150/80 Punkte gehen.

Geht es im Zuge von Schw√§che wieder unter die SMA50, so k√∂nnte sich der Nasdaq noch an der SMA200 (aktuell bei 21.632 Punkten) stabilisieren. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn sich der Nasdaq unter der SMA200 festsetzt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben in¬†Richtung der¬†21.240 Punkte bzw. an die 21.110 Punkte einstellen k√∂nnten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich, nach Schwierigkeiten, √ľber alle drei Durchschnittslinien schieben und dar√ľber festsetzen. Es ging bis zum Ende der letzten Handelswoche aufw√§rts, wenn auch nur in moderaten Impulsen. Am Freitag der letzten Handelswoche kam es zu einem dynamischen R√ľcksetzer, der unter die SMA20 (aktuell bei 21.782 Punkten) bis an die SMA50 (aktuell bei 21.645 Punkten) ging. Der Index konnte sich zu Wochenbeginn aber wieder √ľber alle drei Durchschnittslinien schieben, im Rahmen des Fr√ľhhandels wurde die SMA20 angelaufen und unterschritten.

Wesentlich wird sein, dass es die Bullen schaffen, den Nasdaq wieder √ľber der¬†SMA20 festzusetzen. Kann dies abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Etabliert sich der Index aber unter der SMA20, so k√∂nnte der Nasdaq sich noch im Bereich der SMA50, sp√§testens an der SMA200 (aktuell bei 21.543 Punkten) stabilisieren und erholen. Ein Unterschreiten der SMA200 w√ľrde b√§risch zu interpretieren sein.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.771 Punkten und damit 77 Punkte √ľber dem Niveau am gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.771 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.789/91, bei 21.808/10, bei 21.827/29, bei 21.845/47, bei 21.862/64, bei 21.887/89, bei 21.909/11 und dann bei 21.928/30 Punkten anlaufen. √úber der 21.928/30 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.945/47, bei 21.961/63, bei 21.977/79, bei 21.996/98, bei 22.012/14, bei 22.031/33, bei 22.049/51, bei 22.065/67, bei 20.081/83, bei 22.099/101, bei 22.119/21 bzw. bei 22.135/37 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.771 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.758/56, bei 21.740/38, bei 21.724/22, bei 21.705/03, bei 21.686/84, bei 21.670/68, bei 21.651/49, bei 21.635/33 und dann bei 21.619/17 Punkten laufen. Unter der 21.619/17 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.602/600, bei 21.583/81, bei 21.569/67, bei 21.552/50, bei 21.537/35, bei 21.521/19, bei 21.499/97 bzw. bei 21.477/75 Punkten erreichen.

 

Nasdaq Widerstände

21.772/82

21.806

21.995

22.152

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.656/45/32

21.563/43

21.478

21.335

21.244

21.112

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.845 Punkte / 21.977 Punkte bis 21.622 Punkte / 21.535 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: