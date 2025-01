Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.942 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst moderat nach, konnte sich stabilisieren und lief nachfolgend bis zum Nachmittag seitwärts weiter. Es kam im weiteren Handelsverlauf zwar zu einer kleineren Aufwärtsbewegung, diese wurde zu Teilen am Abend wieder abverkauft. Kurz vor Handelsschluss gelang noch die Bewegung über die 22.000 Punkte, über die der Nasdaq auch aus dem Handel ging. Insgesamt hat sich der Nasdaq gestern in einer engen Range bewegt.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 21.972 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass sich der Index sich am Vormittag zunächst etwas zurückorientiert hat und an der SMA50 (aktuell bei 21.952 Punkten) in sehr kleinen Impulsen weiter aufwärtsgelaufen ist. Am Abend ging es im Zuge der kleinen Entlastungsbewegung wieder an und über die SMA20, der Index hat es aber nicht vermocht sich von der SMA20 nach Norden zu lösen.

Damit sich das Stundenchart wieder bullisch aufhellt müssen die Bullen den Nasdaq zügig weiter aufwärtsschieben. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder aufwärts an und über die 22.000 Punkte gehen. Je dynamischer dies abgebildet werden kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass es an das Allzeithoch geht. Über dieser Marke könnte der Nasdaq unsere übergeordneten Anlaufziele bei 22.345/75 Punkte und 22.590/610 Punkte anlaufen.

Wird die SMA20 per Stundenschluss aufgegeben, so könnten sich Rücksetzer an der SMA50 stabilisieren und erholen, vergleichbar mit den Kursmustern im Handel gestern als auch vorgestern. Geht es aber im Rahmen von Schwäche unter die SMA50, so würde sich das Chartbild eintrüben. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn der Nasdaq den Kontakt zur SMA50 verliert. Dies könnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 21.488 Punkten) einstellen könnten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich zunächst dynamisch über die SMA20 (aktuell bei 21.887 Punkten) direkt über die SMA50 (aktuell bei 21.548 Punkten) bis an die SMA200 (aktuell bei 21.568 Punkten) schieben. An dieser Durchschnittslinie lief die Bewegung zunächst aus. Der Rücksetzer ging unter die SMA50, erreicht die SMA20 aber nicht. Das lässt sich aus dem Chart gut herauslesen. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche hin stellte sich wieder Kaufdruck ein, der den Nasdaq an und über die SMA200 schob. Der Index konnte sich über dieser Durchschnittslinie festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf zwar mit einer dynamischen Impulsbewegung unter die SMA200 und die SMA20, der Rücksetzer wurde aber direkt wieder zurückgekauft.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Wesentlich wird aber sein, dass sich der Nasdaq über der SMA20 halten kann. Sollte sich dies einstellen, so könnte es im Rahmen weiterer Impulsbewegungen weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gewürdigt worden sind.

Sollte es im Rahmen von Rücksetzern wieder unter die SMA20 gehen, so würde sich das Chartbild eintrüben. Wird die SMA200 im Rahmen von Schwäche angelaufen, so wäre wichtig, dass sich der Nasdaq im Dunstkreis der SMA200 festsetzen kann. Geht der Kontakt aber im Rahmen von Schwäche verloren, so könnte es weiter abwärts an die SMA50 gehen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 22.003 Punkten und damit 61 Punkte über dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 22.003 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 22.027/29, bei 22.044/46, bei 22.063/65, bei 22.081/83, bei 22.097/99 und bei 22.111/13 Punkten anlaufen. Über der 22.111/13 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.150/52, bei 22.166/68, bei 22.180/82, bei 22.201/03, bei 22.219/21, bei 22.238/40, bei 22.256/58, bei 22.274/76, bei 22.290/92, bei 22.307/09 bzw. bei 22.324/26 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 22.003 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.991/89, bei 21.974/72, bei 21.954/52, bei 21.938/36, bei 21.919/17, bei 21.899/97, bei 21.881/79, bei 21.866/64, bei 21.850/48 und bei 21.838/36 Punkten laufen. Unter der 21.838/36 Punkte-Marke könnte der Nasdaq unsere nächsten Anlaufziele bei 21.823/21, bei 21.807/05, bei 21.794/92, bei 21.779/77, bei 21.763/61, bei 21.749/47, bei 21.730/28, bei 21.714/12 bzw. bei 21.698/96 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

22.060

22.111/54

22.310

Nasdaq Unterstützungen

21.972/52

21.887

21.715

21.568/48

21.488/71

21.370

21.110

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

22.099 Punkte / 22.220 Punkte bis 21.897 Punkte / 21.761 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

