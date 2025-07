Nasdaq 100: Moderat bullische Dynamik 🔴 Tägliche Prognose vom 23.07.2025

Unsere Prognose & Tageseinsch√§tzung zum Nasdaq Nasdaq R√ľckblick: Der Nasdaq notierte gestern Morgen¬†bei 23.314¬†Punkten. Der Index gab am Morgen nach, konnte sich aber am Vormittag stabilisieren und wieder erholen. Die Verluste waren am Nachmittag ausgeglichen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es zun√§chst einmal dynamisch nach S√ľden. Den Bullen gelang es, den Index zu stabilisieren und nachfolgend wieder aufw√§rtszuschieben, wobei die Dynamik moderat gewesen ist.¬† Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Nasdaq | WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 / US100cash Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart:¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA50 (aktuell bei 23.288 Punkten). Der Index rutschte am Vormittag unter diese Linie, konnte sich im Dunstkreis derer aber festsetzen. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq wieder an die SMA20 (aktuell bei 23.237 Punkten) schieben, wurde hier am Nachmittag abgewiesen. Es ging mit Dynamik abw√§rts. Im Rahmen dieser Bewegung wurde die SMA200 (aktuell bei 23.122 Punkten) fast erreicht. Die Bullen konnten den Nasdaq knapp √ľber dieser Linie drehen und wieder aufw√§rtsschieben. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es aufw√§rts an die SMA20, wo der Index h√§ngengeblieben ist. Die Bullen stehen heute vor der Aufgabe, den Index nicht nur √ľber die SMA20, sondern auch √ľber die SMA50 zu schieben und zu etablieren. Gelingt der Move √ľber die SMA50, so w√ľrde sich das Stundenchart dann aufhellen, wenn es der Nasdaq es schafft, sich nachfolgend direkt weiter an das Tageshoch von gestern zu schieben. Bullisch w√ľrde es erst wieder werden, wenn der Nasdaq sich per Stundenschluss √ľber dieser Marke festgesetzt hat. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen.¬†Dar√ľber w√§ren unsere n√§chsten √ľbergeordneten Anlaufziele¬†bei 23.440/55 Punkten und dann bei 23.610/25 Punkten erreichbar. Sollten den Bullen die Kraft f√ľr eine Aufw√§rtsbewegung fehlen, so k√∂nnte es zun√§chst abw√§rts in Richtung der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie heute angelaufen, so sollten der Nasdaq sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um die Optionen auf der Oberseite aufrecht zu erhalten. Im Stundenchart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut herausgelesen werden. Einsch√§tzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral¬† Betrachtung im 4h Chart: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq hat sich in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 23.274 Punkten) aufw√§rtsschieben k√∂nnen. Es ging zwar unter die SMA20, der Index hat aber den Kontakt halten und nachfolgend wieder √ľber diese Durchschnittslinie laufen k√∂nnen. Im weiteren Handelsverlauf wurde diese Linie wieder aufgegeben, konnte aber wieder zur√ľckerobert werden. Nachdem sich der Index zun√§chst von dieser Linie nach Norden hat entfernen k√∂nnen, gaben die Notierungen zum Wochenschluss wieder moderat nach, der Nasdaq ist aber √ľber der SMA20 aus dem Wochenhandel gegangen. Aus dem Chart kann auch gut herausgelesen werden, dass die¬†SMA50 (aktuell bei 23.137 Punkten) den Nasdaq bei Unterschreiten der SMA20 immer gut supported hat, so auch im Handel gestern. Von hier aus ging es wieder in Richtung der SMA20. Um wieder Perspektiven auf das Allzeithoch, bzw. neue Hochs zu haben, muss sich der Nasdaq √ľber der SMA20 festsetzen und nach M√∂glichkeit dynamisch aufw√§rtsschieben. Je dynamischer die Bewegung abgebildet werden kann, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden, desto wahrscheinlicher k√∂nnte es zu neuen Hochs gehen.¬† Wird die SMA50 im Zuge erneuter Schw√§che angelaufen, so w√§re diese Bewegung als kritisch zu interpretieren, wenn der Nasdaq unter diese Durchschnittslinie f√§llt und nachfolgend den Kontakt verliert. Dies k√∂nnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter ausdehnen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 22.845 Punkte bzw. die 22.590 Punkte sein. Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch / neutral Nasdaq - Ausblick f√ľr heute: Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.250 Punkten und damit 64 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen. Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 23.250 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.251/53, bei 23.269/71, bei 23.285/87, bei 23.307/09, bei 23.328/30, bei 23.346/48, bei 23.362/64, bei 23.381/83, bei 23.394/96, bei 23.411/13, bei 23.425/27, bei 23.443/45 und dann bei 23.462/64 Punkten erreichen. √úber der 23.424/26 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.441/43, bei 23.458/60, bei 23.476/78, bei 23.491/93, bei 23.509/11, bei 23.525/27 bzw. bei 23.542/44 Punkten zu finden. Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 23.250 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.222/20, bei 23.204/02, bei 23.186/84, bei 23.168/66, bei 23.149/47, bei 23.130/28, bei 23.115/13, bei 23.098/96, bei 23.081/79, bei 23.055/53, bei 23.029/27 und dann¬†bei 23.009/07 Punkten gehen. Unter der 23.009/07 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 22.987/85, bei 22.969/67, bei 22.953/51, bei 22.936/34, bei 22.919/17, bei 22.897/95, bei 22.877/75, bei 22.860/58,¬†bei 22.845/43, bei¬†22.829/27, bei 22.813/15, bei 22.800/798, bei¬†22.783/81 bzw. bei 22.765/63 Punkten erreichen. Nasdaq Widerst√§nde 23.274/88

23.347

23.423

23.615

23.859

24.048 Nasdaq Unterst√ľtzungen 23.237

23.137/22

23.095

22.996

22.892

22.516

22.473 Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40 % *bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.  23.309 Punkte / 23.441 Punkte bis 23.128 Punkte / 23.007 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.     SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.