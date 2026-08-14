Nasdaq 100 Prognose aktuell (14.08.2026): Ausblick & Chartanalyse

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.798 Punkten. Der Index lief übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der Nasdaq dynamisch und mit Momentum erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 30.000 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq am Abend hat festsetzen können. Er ging auch über dieser Marke aus dem Tageshandel.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Bullischer Trend intakt: Der Index hat die Marke von 30.000 Punkten dynamisch übersprungen und notiert heute Morgen bei 30.098 Punkten. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart stehen die Zeichen klar auf bullisch .

Der Index hat die Marke von 30.000 Punkten dynamisch übersprungen und notiert heute Morgen bei 30.098 Punkten. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart stehen die Zeichen klar auf . Zentrale Trendlinien als Support: Die SMA20 im 1h-Chart (30.048 Punkte) und im 4h-Chart (29.816 Punkte) dienen als Schlüsselunterstützungen. Solange der Nasdaq über diesen Marken bleibt, setzt sich die Aufwärtsbewegung fort.

Die und im dienen als Schlüsselunterstützungen. Solange der Nasdaq über diesen Marken bleibt, setzt sich die Aufwärtsbewegung fort. Erwartete Tagesrange & Tendenzen: Die Analyse rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für das Bull-Szenario (45 % Bear). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.221 / 30.368 Punkten auf der Oberseite und 29.932 / 29.802 Punkten auf der Unterseite.

Der Index notierte gestern Morgen bei 29.798 Punkten und bewegte sich übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsbox. Mit Beginn des offiziellen US-Handels konnte sich der Nasdaq dynamisch und mit starkem Momentum erholen. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung stieg der Index über die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten, etablierte sich am Abend darüber und ging schließlich auch oberhalb dieser Marke aus dem Tageshandel.

Performance & Kennzahlen im Überblick (13.08. vs. 12.08.)

Kennzahl 13.08. (Ist) 12.08. Erwartet (Range 13.08.) Tageshoch (TH) 30.186 29.909 29.200 Tagestief (TT) 29.728 29.609 29.638 Tagesschluss 30.107 29.765 – Tagesrange 458 Punkte 300 Punkte –

Hinweis: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Chartcheck & technische Nasdaq 100 Prognose

1. Betrachtung im 1h-Chart (Kurzfristig)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 30.048 Punkten). Nachdem der Index dort zunächst seitwärts lief, konnte er sich am Nachmittag dynamisch nach oben lösen und über der Linie etablieren. Damit hat sich das Stundenchart deutlich bullisch aufgehellt.

Bullisches Szenario: Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Unser übergeordnetes Ziel bei 30.190/30.215 Punkten wurde gestern exakt getroffen. Darüber liegen die nächsten Anlaufziele bei 30.405/30.420 sowie 30.655/30.675 Punkten .

Rücksetzer: Erste Korrekturen könnten sich bereits an der SMA20 stabilisieren. Fällt dieser Support, bietet die SMA50 (aktuell bei 29.868 Punkten) weiteren Halt. Wesentlich darunter sollte der Kurs nicht fallen, um das bullische Setup nicht zu gefährden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Prognose: Bullisch

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2. Betrachtung im 4h-Chart (Übergeordnet)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Überwinden der SMA200 (aktuell bei 29.187 Punkten) konnte sich der Index bei Schwächephasen stets im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.816 Punkten) fangen. Gestern setzte die Lunte der Mittagskerze exakt auf dieser Unterstützung auf, bevor die Dynamik erneut nach oben drehte.

Bullisches Szenario: Auch auf dieser Zeitebene bleibt das Bild bullisch. Halten die Bullen den Kurs über der SMA20, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung der im 1h-Chart genannten Zielzonen sehr wahrscheinlich.

Rücksetzer: Fällt die SMA20, bietet die darunterliegende SMA50 (aktuell bei 29.673 Punkten) eine weitere Auffanglinie. Eine schnelle Erholung direkt an der SMA20 ist aus Bullensicht jedoch zu bevorzugen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Prognose: Bullisch

Ausblick & Handels-Setups für heute (14.08.2026)

Der Nasdaq 100 notiert aktuell heute Morgen bei 30.098 Punkten und damit 291 Punkte über dem Niveau des Vortags.

📈 Long-Setup

Kann sich der Index über der Marke von 30.089 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:

Erste Zielzone: 30.110/12 | 30.130/32 | 30.155/57 | 30.174/76 | 30.198/200 | 30.219/21 | 30.237/39 | 30.255/57 | 30.279/81 Punkte

Erweiterte Zielzone (über 30.281): 30.302/04 | 30.323/25 | 30.345/47 | 30.366/68 | 30.385/87 | 30.404/06 | 30.425/27 | 30.445/47 | 30.464/66 | 30.483/85 | 30.509/11 | 30.535/37 | 30.554/56 Punkte

📉 Short-Setup

Prallt der Nasdaq an der Marke von 30.089 Punkten ab, droht ein Rücksetzer an folgende Unterstützungszonen:

Erste Zielzone: 30.067/65 | 30.041/39 | 30.028/26 | 30.003/01 | 29.979/77 | 29.957/55 | 29.934/32 | 29.910/08 | 29.889/87 | 29.868/66 | 29.847/45 | 29.821/19 | 29.804/02 | 29.781/79 | 29.760/58 Punkte

Erweiterte Zielzone (unter 29.758): 29.735/33 | 29.709/07 | 29.685/83 | 29.664/62 | 29.640/38 | 29.615/13 | 29.595/93 | 29.578/76 | 29.558/56 | 29.536/34 | 29.518/16 Punkte

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Widerstände (Resistances) Unterstützungen (Supports) 30.121 Punkte 30.048 Punkte 30.397 Punkte 29.868 / 29.816 Punkte 30.554 Punkte 29.672 / 29.603 Punkte 30.783 Punkte 29.418 Punkte – 29.247 / 29.186 Punkte – 28.999 / 28.776 Punkte

(Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.)

Erwartete Marktwahrscheinlichkeiten für heute

Für den heutigen Handelstag rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt (Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

🟢 Bull-Szenario: 55 %

55 % 🔴 Bear-Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange: 30.221 / 30.368 Punkte auf der Oberseite bis 29.932 / 29.802 Punkte auf der Unterseite.

ONLINE-BROKER WAHL 2026