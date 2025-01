Nasdaq 100: Notierungen geben nach Tageshoch nach 🔴tägliche Prognose vom 06.01.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 21.237 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag √ľbergeordnet seitw√§rts. Es gelang dem Nasdaq sich am Nachmittag aufw√§rtszuschieben. Die Dynamik nahm mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nicht ab, sondern verst√§rkte sich im Handelsverlauf. Nachdem das Tageshoch im sp√§teren Handel formatiert worden war, gaben die Notierungen nachfolgend wieder etwas nach. Den Bullen gelang es aber einen Wochenschluss √ľber der 21.500 Punkte-Marke zu formatieren.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen¬†knapp √ľber der SMA20 (aktuell bei 21.445 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq sich erst am Nachmittag dynamisch √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.345 Punkten) schieben und festsetzen konnte.

Damit hat sich das Stundenchart etwas aufgehellt. Solange der DAX per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange besteht die Chance, dass es im Zuge weiterer Erholungen an die SMA200 (aktuell bei 21.591 Punkten) gehen k√∂nnte. Im Dezember war diese Linie zuletzt eine gute Unterst√ľtzung; denkbar ist, dass der Index aktuell Probleme haben k√∂nnte √ľber diese Linie zu laufen, bzw. mehrere Anl√§ufe f√ľr ein √úberwinden ben√∂tigt. Gelingt die Bewegung aber, so w√§re es weiterhin zwingend, dass es direkt weiter aufw√§rts in Richtung der 21.800 Punkte geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nasdaq wieder an und √ľber die 22.000 Punkte laufen k√∂nnte.

Gelingt der Move √ľber die SMA200 aber nicht, so k√∂nnten R√ľcksetzer wieder an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart dann wieder, wenn sich der Nasdaq unter der SMA50 festsetzt. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der 21.000 Punkte fortsetzen k√∂nnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq ist im Zuge der letzten R√ľcksetzer unter die SMA200 (aktuell bei 21.350 Punkten) gefallen und hatte zun√§chst Probleme, sich wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Die Bewegung gelang erst Ende der letzten Handelswoche. Der Index konnte sich im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung √ľber die SMA200 als auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.361 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen.

Solange es die Bullen schaffen, den Index √ľber der SMA20 / SMA200 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an und √ľber die¬†SMA50 (aktuell bei 21.603 Punkten) gehen. Entspannen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es der Index es schafft, sich √ľber der¬†SMA50 festzusetzen. Gelingt es dem Index sich auch z√ľgig in Richtung Norden zu schieben, so w√ľrde sich das Chart bullisch aufhellen. Es k√∂nnte dann wieder in Richtung der 22.000 Punkte gehen.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA20 / SMA200 einstellen. An der SMA200 konnte sich der Index beim letzten R√ľcksetzer stabilisieren und erholen k√∂nnen. Die Relevanz der SMA200 l√§sst sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Chartbild einf√§rben, wenn der Index unter diese Linie rutscht und sich darunter festsetzt.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.549 Punkten und damit 312 Punkte √ľber dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.549 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.555/57, bei 21.570/72, bei 21.586/88, bei 21.598/600, bei 21.614/16, bei 21.631/33, bei 21.647/49, bei 21.662/64 und dann bei 21.675/77 Punkten anlaufen. √úber der 21.675/77 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.691/93, bei 21.709/11, bei 21.721/23, bei 21.736/38, bei 21.751/53, bei 21.766/68, bei 21.781/83 und dann bei 21.797/99 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.549 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.527/25, bei 21.509/07, bei 21.490/88, bei 21.475/73, bei 21.460/58, bei 21.444/42, bei 21.429/27, bei 21.415/13, bei 21.404/02, bei 21.393/91 und dann bei 21.378/76 Punkten gehen. Unter der 21.378/76 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.365/63, bei 21.349/47, bei 31.333/31, bei 31.316/14, bei 21.303/01, bei 21.288/86, bei 21.274/72, bei 21.260/58 bei 21.240/38, bei 21.224/22, bei 21.205/03, bei 21.188/86 bzw. bei 21.169/67 Punkten erreichen.

 

Nasdaq Widerstände

21.591

21.603/15

21.725/38

21.948

22.035/77

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.445

21.361/50/35

21.152

20.947

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.664 Punkte / 21.783 Punkte bis 21.488 Punkte / 21.413 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

 

 

