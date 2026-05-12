Nasdaq 100 Prognose heute: Allzeithoch im Fokus | Nasdaq 100 Analyse 12.05.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.239 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag erneut in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Kaufinteresse ein. Der Nasdaq konnte ein neues Allzeithoch formatieren. Am Abend gaben die Notierungen im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder etwas nach.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Der Nasdaq 100 bleibt technisch bullisch, nachdem erneut ein Allzeithoch markiert wurde und der Index weiterhin oberhalb der wichtigen SMA20 notiert.

Die zentrale Unterstützungszone liegt bei 29.280 bis 29.131 Punkten. Solange diese Bereiche halten, bleiben weitere Kursanstiege in Richtung 29.515 Punkte und darüber möglich.

Ein Bruch unter die Marke von 28.990 Punkten könnte kurzfristig stärkere Gewinnmitnahmen auslösen und Rücksetzer bis in den Bereich von 28.708 Punkten nach sich ziehen.

Der Nasdaq 100 zeigte sich zum Wochenstart erneut robust und konnte im US-Handel ein weiteres Allzeithoch markieren. Nach einem zunächst impulslosen Handelsverlauf setzte mit Beginn des offiziellen Handels verstärkt Kaufinteresse ein. Im späten Handel kam es allerdings zu moderaten Gewinnmitnahmen, wodurch ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wurde.

Der Index notierte am Montagmorgen bei 29.239 Punkten und beendete den Handel bei 29.344 Punkten. Das Tageshoch lag bei 29.398 Punkten, das Tagestief bei 29.165 Punkten. Damit blieb die Handelsspanne mit 233 Punkten vergleichsweise eng.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notiert der Nasdaq weiterhin oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.280 Punkten verläuft. Der Index konnte sich im Handelsverlauf zwar weiter nach oben schieben, schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig von dieser kurzfristigen Durchschnittslinie zu lösen.

Besonders wichtig bleibt aus technischer Sicht die Stabilisierung oberhalb der SMA20. Solange die Bullen den Nasdaq 100 im Bereich dieser Unterstützung halten können, bestehen weiterhin Chancen auf neue Hochs. Im Zuge einer weiteren Aufwärtsbewegung rücken insbesondere die Bereiche um 29.495/515 Punkte sowie darüber die Zone um 29.755/775 Punkte in den Fokus.

Sollte der Kontakt zur SMA20 dagegen verloren gehen, könnte sich die laufende Konsolidierung ausweiten. In diesem Szenario wäre zunächst die SMA50 bei aktuell 29.131 Punkten die zentrale Unterstützung. Ein Stundenschluss unter dieser Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose

Kurzfristiges Chartbild: bullisch bis neutral

Wichtige Unterstützung: 29.280 Punkte (SMA20)

Nächste Unterstützungen: 29.131 und 28.998 Punkte

Oberseite: 29.495/515 Punkte und 29.755/775 Punkte

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Nasdaq 100 Analyse im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bleibt die technische Struktur klar positiv. Nachdem der Nasdaq die SMA200 bei aktuell 26.115 Punkten nachhaltig überwinden konnte, setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort. Rücksetzer an die SMA20 wurden in den vergangenen Handelstagen wiederholt gekauft.

Aktuell verläuft die SMA20 im 4h-Chart bei 28.998 Punkten und bleibt der entscheidende kurzfristige Trendfilter. Solange der Nasdaq 100 oberhalb dieser Marke notiert, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt.

Sollte es zu einer ausgeprägteren Korrektur kommen, könnte die SMA50 bei aktuell 28.306 Punkten als nächste größere Unterstützung fungieren.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose

Übergeordnetes Chartbild: bullisch

Entscheidende Unterstützung: 28.998 Punkte

Weitere Unterstützung: 28.306 Punkte

Trendstruktur weiterhin positiv

Nasdaq 100 Ausblick für heute

Der Nasdaq notiert am Dienstagmorgen bei 29.203 Punkten und damit leicht unter dem Niveau vom Vortag.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.203 Punkten stabilisieren, wären weitere Aufwärtsbewegungen in Richtung 29.274/276 Punkte sowie anschließend 29.347/349 Punkte möglich. Darüber könnten die Widerstände bei 29.395/397 Punkten und später 29.445/447 Punkten angelaufen werden.

Im erweiterten bullischen Szenario wären anschließend Kursziele bei:

29.515/517 Punkten

29.600/602 Punkten

29.668/670 Punkten

denkbar.

Bearishes Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 dagegen an der Stabilisierung oberhalb von 29.203 Punkten, könnten zunächst die Unterstützungen bei:

29.188/186 Punkten

29.150/148 Punkten

29.133/131 Punkten

unter Druck geraten.

Unterhalb von 28.990/988 Punkten würde sich das Chartbild kurzfristig weiter eintrüben. In diesem Fall könnten Rücksetzer bis 28.848/846 Punkte oder sogar 28.708/706 Punkte folgen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

29.274/276/280 Punkte

29.411 Punkte

29.858 Punkte

30.025 Punkte

Unterstützungen

29.131 Punkte

28.998 Punkte

28.811 Punkte

28.306 Punkte

28.204 Punkte

Fazit zur Nasdaq 100 Prognose

Die technische Ausgangslage im Nasdaq 100 bleibt trotz leichter Gewinnmitnahmen weiterhin konstruktiv. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, dominieren die Bullen das kurzfristige Marktgeschehen. Neue Rekordstände bleiben damit weiterhin ein realistisches Szenario.

Für den heutigen Handel rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten der Szenarien

Bullisches Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 29.349 bis 29.480 Punkte

Unterseite: 29.054 bis 28.863 Punkte

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten aus der xStation5

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bullisch. Solange der Index oberhalb der wichtigen Unterstützungszone um 29.131 bis 28.998 Punkte notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege und neue Rekordstände.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 29.411 Punkten sowie im Bereich von 29.495 bis 29.515 Punkten. Relevante Unterstützungen befinden sich bei 29.131 Punkten und 28.998 Punkten.

Warum steigt der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 profitiert weiterhin von der Stärke großer Technologiewerte, stabilen US-Konjunkturdaten und anhaltendem Kaufinteresse institutioneller Investoren. Zudem unterstützt die positive Marktstimmung die laufende Aufwärtsbewegung.

Ist der Nasdaq 100 überkauft?

Im kurzfristigen Zeitfenster wirkt der Nasdaq 100 technisch bereits ambitioniert bewertet. Dennoch zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse bislang keine klaren Umkehrsignale, solange die gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.

Welche Risiken bestehen aktuell für den Nasdaq 100?

Zu den wichtigsten Risiken zählen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordständen, steigende US-Renditen sowie mögliche negative Impulse durch Konjunktur- oder Inflationsdaten aus den USA.

Wie weit kann der Nasdaq 100 noch steigen?

Kann der Nasdaq 100 die Aufwärtsdynamik beibehalten, könnten mittelfristig die nächsten Kursziele bei 29.755 Punkten und später oberhalb der Marke von 30.000 Punkten liegen.