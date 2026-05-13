Nasdaq 100 Prognose heute: Nasdaq 100 Analyse mit Chancen auf neues Allzeithoch

- Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bullisch
- Ein Ausbruch über 29.398 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 29.499 Punkte und darüber hinaus freisetzen
- Fällt der Nasdaq dagegen unter 29.046 Punkte zurück, würde sich das Risiko einer größeren Konsolidierung in Richtung 28.863 Punkte erhöhen
- Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bullisch
- Ein Ausbruch über 29.398 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 29.499 Punkte und darüber hinaus freisetzen
- Fällt der Nasdaq dagegen unter 29.046 Punkte zurück, würde sich das Risiko einer größeren Konsolidierung in Richtung 28.863 Punkte erhöhen
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.203 Punkten. Bis zum Nachmittag bröckelten die Notierungen moderat ab. Mit Aufnahme des Handels am Nachmittag konnte sich der Index in einer Impulsbewegung über die 29.200 Punkte-Marke schieben, gab die Gewinne aber gleich wieder ab. Es ging bis zum Abend deutlich abwärts. Der Nasdaq schaffte es erst im Bereich der 28.660 Punkte die Laufrichtung zu ändern. Bis zum Handelsschluss konnte ein Großteil der Verluste wieder ausgeglichen werden.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bullisch, solange sich der Index über der SMA20 und SMA50 halten kann.
- Ein Ausbruch über 29.398 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 29.499 Punkte und darüber hinaus freisetzen.
- Fällt der Nasdaq dagegen unter 29.046 Punkte zurück, würde sich das Risiko einer größeren Konsolidierung in Richtung 28.863 Punkte erhöhen.
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt nach der jüngsten Stabilisierung leicht bullisch. Der Index konnte sich nach deutlichen Rücksetzern im gestrigen Handel wieder erholen und wichtige Unterstützungen verteidigen. Vor allem die Rückeroberung der SMA50 im Stundenchart spricht dafür, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle behalten könnten.
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 29.220 Punkten und damit leicht über dem Niveau des Vortages. Im Fokus der heutigen Nasdaq 100 Analyse stehen die SMA20 sowie die SMA50, die kurzfristig richtungsentscheidend bleiben dürften.
Rückblick auf den gestrigen Handel
Der Nasdaq startete gestern bei 29.203 Punkten in den Handel. Zunächst gaben die Notierungen moderat nach, bevor am Nachmittag eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Index konnte die Marke von 29.200 Punkten kurzfristig überwinden, fiel anschließend jedoch deutlich zurück.
Erst im Bereich von 28.660 Punkten stabilisierte sich der Markt wieder. Bis zum Handelsschluss gelang es dem Nasdaq allerdings, einen Großteil der Verluste aufzuholen.
Wichtige Kursdaten vom 12.05.2026
|Kursdaten
|Wert
|Tageshoch
|29.219 Punkte
|Tagestief
|28.663 Punkte
|Tagesschluss
|29.093 Punkte
|Tagesrange
|554 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart zeigte sich gestern erneut die hohe Relevanz der gleitenden Durchschnitte. Der Nasdaq fiel zunächst unter die SMA50 bei aktuell 29.172 Punkten zurück. Der anschließende Erholungsversuch scheiterte zunächst an der SMA20 sowie an der SMA50.
Am Abend konnte sich der Index jedoch erneut stabilisieren und im Frühhandel wieder über beide Durchschnittslinien ansteigen.
Bullisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 weiterhin über der SMA50 etablieren, dürfte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Im Rahmen der aktuellen Nasdaq 100 Prognose bleiben folgende Ziele auf der Oberseite relevant:
- 29.495 bis 29.515 Punkte
- 29.755 bis 29.775 Punkte
- mögliches neues Allzeithoch bei anhaltender Dynamik
Bärisches Szenario
Sollte der Nasdaq die SMA20 und SMA50 wieder unterschreiten, könnte sich das Chartbild kurzfristig eintrüben. Wichtige Unterstützungen liegen bei:
- 28.863 Punkten
- 28.780 bis 28.765 Punkten
- SMA50 im 4h-Chart bei 28.516 Punkten
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Nasdaq 100 Analyse im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Der Nasdaq konnte sich nach dem Ausbruch über die SMA200 nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren.
Die SMA20 im 4h-Chart verläuft aktuell bei 29.132 Punkten und fungierte in den vergangenen Handelstagen mehrfach als belastbare Unterstützung. Solange diese Marke verteidigt wird, bleibt die mittelfristige Nasdaq 100 Prognose bullisch.
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 könnte eine größere Konsolidierung einleiten. Darunter würde die SMA50 bei aktuell 28.516 Punkten als nächste relevante Unterstützung fungieren.
Nasdaq 100 Prognose für heute
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 29.220 Punkten behaupten, rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 29.274 bis 29.276 Punkte
- 29.310 bis 29.330 Punkte
- 29.398 Punkte
- 29.499 bis 29.517 Punkte
Darüber könnten mittelfristig auch Kurse oberhalb von 29.600 Punkten erreichbar werden.
Short-Szenario
Fällt der Nasdaq dagegen nachhaltig unter 29.220 Punkte zurück, wären folgende Unterstützungen relevant:
- 29.133 bis 29.115 Punkte
- 29.046 Punkte
- 28.990 bis 28.988 Punkte
- 28.863 Punkte
Unterhalb dieser Marken könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Widerstände
- 29.274 bis 29.280 Punkte
- 29.398 Punkte
- 29.411 Punkte
- 29.858 Punkte
- 30.025 Punkte
Unterstützungen
- 29.176 bis 29.132 Punkte
- 29.046 Punkte
- 28.811 Punkte
- 28.516 Punkte
- 28.414 Punkte
- 28.204 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Prognose
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse bleibt kurzfristig neutral bis bullisch. Entscheidend wird sein, ob sich der Index nachhaltig oberhalb der SMA20 und SMA50 behaupten kann. Solange dies gelingt, bleibt ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch wahrscheinlich.
Für den heutigen Handel rechnen wir mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 29.499 Punkten auf der Oberseite und 28.863 Punkten auf der Unterseite.
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei 55 %, während das bearishe Szenario mit 45 % bewertet wird.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bullisch. Solange der Index über der SMA20 und SMA50 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch.
Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse heute wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 29.398 Punkten sowie bei 29.499 Punkten. Relevante Unterstützungen befinden sich bei 29.046 Punkten und 28.863 Punkten.
Ist der Nasdaq 100 aktuell bullisch oder bärisch?
Das kurzfristige Chartbild wird derzeit neutral bis bullisch bewertet. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei 55 %.
Welche Rolle spielen SMA20 und SMA50 in der Nasdaq 100 Analyse?
Die SMA20 und SMA50 gelten aktuell als zentrale Unterstützungszonen. Solange der Nasdaq 100 oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte bleibt, spricht die technische Nasdaq 100 Analyse für weiter steigende Kurse.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq 100?
Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen 28.863 Punkten auf der Unterseite und 29.499 Punkten auf der Oberseite.
Was könnte den Nasdaq 100 weiter antreiben?
Ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Allzeithoch könnte neue Kaufdynamik auslösen und weiteres Potenzial in Richtung 29.600 Punkte eröffnen.
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