DAX Verlierer: Heidelberger Materials Aktie bricht deutlich ein

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (15.05.2026) lediglich zehn Aktien im Plus, während 30 Werte Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte dabei die Heidelberger Materials Aktie, die mit einem Minus von 6,17 Prozent den schwächsten Handelstag im deutschen Leitindex absolvierte. Ebenfalls deutlich unter Druck standen Siemens mit einem Abschlag von 4,50 Prozent sowie MTU mit einem Minus von 4,37 Prozent.

Heidelberger Materials Aktie mit größtem Tagesverlust

Die Heidelberger Materials Aktie (HEI) verlor zum Xetra-Handelsschluss 6,17 Prozent und belegte damit den letzten Platz unter den DAX Verlierern. Der starke Rücksetzer belastete das Chartbild zusätzlich und verschlechterte die kurzfristigen Perspektiven deutlich.

Heidelberger Materials Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Im Tageschart wird sichtbar, dass die Heidelberger Materials Aktie zur Jahresmitte 2025 zunächst konsolidierte. Anfang Oktober konnte der Bereich um 185 EUR als Ausgangspunkt für eine neue Aufwärtsbewegung genutzt werden. In der Folge markierte die Aktie immer neue Hochs.

Das Hoch Ende Januar wurde anschließend jedoch deutlich abverkauft. Gewinnmitnahmen sorgten für eine kräftige Korrekturbewegung. Zwar kam es im weiteren Verlauf immer wieder zu technischen Gegenbewegungen, diese hatten jedoch keinen nachhaltigen Charakter. Erst im Bereich von 160 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren.

Seit Mitte März setzte eine Erholung ein, die den Kurs zurück bis in den Bereich von 180 EUR führte. Dort kam es erneut zu Gewinnmitnahmen. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer unter die Marke von 170 EUR gelang es dem Papier zwar per GAP-Up nochmals bis an die 200-EUR-Marke anzusteigen, zuletzt dominierte jedoch wieder die Verkaufsseite.

Die lange rote Tageskerze vom Freitag hat die Heidelberger Materials Aktie erneut in den Bereich von 170 EUR gedrückt.

Tageschart bleibt bärisch

Das Tageschart der Heidelberger Materials Aktie ist aktuell klar bärisch zu interpretieren. Solange der Kurs per Tagesschluss unter der SMA50 verläuft, die aktuell bei 180,74 EUR notiert, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen.

Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite liegen bei:

159,50 EUR

151,00 EUR

Sollte der starke Abverkauf vom Freitag nicht bestätigt werden, könnte sich zunächst eine technische Gegenbewegung einstellen. In diesem Szenario wäre zunächst ein Gap-Close bei 179,65 EUR denkbar. Darüber könnte die SMA50 erneut in den Fokus rücken.

Gerade im Bereich dieser Durchschnittslinie dürfte die Kursentwicklung eng beobachtet werden. Die SMA50 fungierte zuletzt mehrfach als Unterstützung und könnte nun zu einem markanten Widerstand werden.

4-Stunden-Chart: Weitere Schwäche möglich

Auch im 4h-Chart bleibt die Lage der Heidelberger Materials Aktie angeschlagen. Nach dem Tief im März gelang zunächst ein Anstieg über die SMA20 sowie die SMA50. Die Erholung führte den Kurs bis an die SMA200 bei aktuell 185,38 EUR.

Bereits im April und erneut im Mai scheiterte die Aktie jedoch mehrfach daran, sich nachhaltig über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Daraus entwickelte sich erneut Verkaufsdruck.

Im Zuge der jüngsten Schwäche fiel die Aktie wieder unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte zurück. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild nochmals eingetrübt.

Solange die Heidelberger Materials Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursrückgänge erhöht.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Heidelberger Materials Aktie

Widerstände

176,86 EUR

179,65 EUR (Gap)

180,74 EUR

181,69 EUR

182,34 EUR

185,29 EUR

185,38 EUR

186,10 EUR

186,75 EUR

201,48 EUR

Unterstützungen

166,70 EUR (Gap)

165,10 EUR

159,65 EUR

154,45 EUR (Gap)

Fazit: Heidelberger Materials Aktie bleibt einer der schwächsten DAX Werte

Die Heidelberger Materials Aktie zählt aktuell zu den schwächsten Titeln im DAX. Der deutliche Kursverlust vom Freitag verschlechtert das Chartbild sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster weiter.

Solange keine nachhaltige Rückeroberung der SMA50 und später der SMA200 gelingt, bleiben die Risiken auf der Unterseite dominant. Damit dürfte die Heidelberger Materials Aktie vorerst weiter im Fokus der DAX Verlierer bleiben.

Quelle: Daten und Charts aus xStation5 | Kursdaten per Xetra-Schluss

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