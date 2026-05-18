DAX Gewinner: SAP Aktie mit starkem Tagesplus - Chartanalyse und Prognose

Die SAP Aktie (SAP) gehörte am Freitag zu den stärksten Werten im DAX. Mit einem Kursgewinn von 2,64 Prozent per Xetra-Schluss war die SAP Aktie der größte DAX Gewinner des Tages. Trotz der jüngsten Erholung bleibt das Chartbild aus technischer Sicht weiterhin angeschlagen.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

⚡ Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit einem Tagesplus von 2,64 Prozent der größte DAX Gewinner und rückte damit erneut in den Fokus der Anleger.

Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt das Chartbild der SAP Aktie im Tageschart und 4h-Chart weiterhin bärisch, solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der SAP Aktie sind die Marken bei 146 EUR bis 156 EUR - erst oberhalb der SMA50 und SMA200 könnte sich das technische Bild nachhaltig aufhellen.

SAP Aktie im Tageschart - Bärisches Chartbild dominiert weiterhin

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Die anschließende Schwächephase entwickelte sich dynamisch und führte die SAP Aktie bis Mitte September kontinuierlich nach unten. Auch die folgende Erholungsbewegung blieb ohne nachhaltige Dynamik.

Ab Ende Oktober setzte sich der Abwärtstrend fort, ehe Ende November eine Bodenbildung gelang. Der Anteilsschein konnte sich zunächst stabilisieren und im weiteren Verlauf sogar über die SMA50 schieben. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Die SAP Aktie scheiterte mehrfach an der SMA50, was erneut Verkaufsdruck auslöste.

Auch die Erholung Ende Februar brachte keine nachhaltige Trendwende. Nach dem Tief bei 148,62 EUR gelang zwar der kurzfristige Sprung über die SMA20, allerdings folgten direkt neue Gewinnmitnahmen. In den vergangenen Handelstagen setzte die Aktie erneut zurück und notiert weiterhin unter der SMA20.

Damit bleibt das Tageschart der SAP Aktie klar bärisch zu interpretieren. Solange kein stabiler Tagesschlusskurs über der SMA20 gelingt, könnte sich die Schwäche fortsetzen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 121,08 EUR sowie darunter bei 96,43 EUR.

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbilds müsste die SAP Aktie nicht nur die SMA20 zurückerobern, sondern sich anschließend auch oberhalb der SMA50 etablieren. Genau daran scheiterten bislang sämtliche Erholungsversuche in diesem Jahr.

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SAP Aktie im 4h-Chart - Entscheidung an den gleitenden Durchschnitten

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls ein weiterhin fragiles Bild. Zwar konnte sich die SAP Aktie zuletzt wieder in Richtung der SMA20 und SMA50 bewegen, doch bislang fehlt ein überzeugender Ausbruch nach oben.

Die SMA20 verläuft aktuell bei 143,56 EUR, die SMA50 bei 146,01 EUR. Sollte es der SAP Aktie gelingen, sich nachhaltig über die SMA50 zu schieben, könnte sich das kurzfristige Chartbild deutlich entspannen. Besonders positiv wäre ein direkter Anstieg in Richtung der SMA200 bei aktuell 156,36 EUR.

An der SMA200 dürfte sich jedoch entscheiden, ob die Erholung Bestand hat oder erneut Verkaufsdruck einsetzt. Anleger sollten die Kursreaktion an dieser Marke deshalb besonders aufmerksam verfolgen.

Scheitert die SAP Aktie hingegen erneut an den gleitenden Durchschnitten, könnte die Schwäche schnell wieder zunehmen. Ein Rückfall unter die SMA20 würde das Risiko erhöhen, dass das Jahrestief erneut getestet wird.

SAP Aktie: Widerstände und Unterstützungen im Überblick

Widerstände

146,01 EUR

146,40 EUR

147,33 EUR

150,74 EUR (GAP)

151,46 EUR

156,36 EUR

159,36 EUR

Unterstützungen

143,56 EUR

142,70 EUR

140,26 EUR

134,82 EUR

121,08 EUR

96,43 EUR

79,59 EUR

Prognose für die SAP Aktie

Die kurzfristige Tagesprognose für die SAP Aktie bleibt zunächst aufwärtsgerichtet. Dennoch bleibt der übergeordnete Trend sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart weiterhin bärisch. Entscheidend wird sein, ob die Aktie die wichtigen gleitenden Durchschnitte nachhaltig zurückerobern kann.

Als aktueller DAX Gewinner steht die SAP Aktie damit zwar kurzfristig im Fokus der Anleger, aus charttechnischer Sicht bleibt jedoch Vorsicht angebracht.

DER DEUTSCHE INDEX