Nasdaq 100 Prognose heute: Bullisches Szenario trotz Rücksetzer - Nasdaq 100 Analyse 22.04.2026

- Trend bleibt bullisch
- Zentrale Entscheidungsmarke bei 26.716 Punkten
- Seitwärts- bis Aufwärtstendenz erwartet
- Trend bleibt bullisch
- Zentrale Entscheidungsmarke bei 26.716 Punkten
- Seitwärts- bis Aufwärtstendenz erwartet
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.706 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag zunächst moderat aufwärtsschieben und ein neues, allerdings außerbörsliches, Allzeithoch formatieren. Am Nachmittag setzte sich Schwäche durch. Der Index setzte bis zum Abend zurück, konnte sich im späten Handel wieder etwas erholen, gab die Gewinne zum Handelsschluss aber wieder ab.
Im Rahmen des Frühhandels gelang es dem Nasdaq eine Erholung abzubilden.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Trend bleibt bullisch: Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, ist die Aufwärtsstruktur intakt und höhere Kursziele bleiben wahrscheinlich.
- Zentrale Entscheidungsmarke bei 26.716 Punkten: Oberhalb davon dominieren Long-Szenarien, darunter steigt das Risiko für kurzfristige Rücksetzer.
- Seitwärts- bis Aufwärtstendenz erwartet: Mit einer leicht bullischen Gewichtung (55 %) bleibt das Basisszenario für heute eine stabile bis moderat steigende Entwicklung.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 26.706 Punkten in den Handel. Im Tagesverlauf konnte der Index zunächst zulegen und ein neues, wenn auch außerbörsliches, Allzeithoch markieren. Im weiteren Verlauf dominierte jedoch Schwäche, sodass der Nasdaq 100 bis zum Abend zurücksetzte. Eine späte Erholung wurde zum Handelsschluss wieder abgegeben.
Im Frühhandel zeigt sich heute erneut eine Stabilisierung.
Wichtige Daten vom Vortag:
- Tageshoch: 26.781 Punkte
- Tagestief: 26.433 Punkte
- Tagesschluss: 26.521 Punkte
- Handelsspanne: 348 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 fiel im gestrigen Handel unter die SMA20 (26.656 Punkte) sowie die SMA50 (26.639 Punkte), konnte sich jedoch im späteren Verlauf wieder stabilisieren und notiert aktuell erneut oberhalb dieser Durchschnittslinien.
Technische Bewertung:
- Oberhalb der SMA20 bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv
- Stabilisierung über den gleitenden Durchschnitten spricht für weitere Aufwärtsimpulse
Bullische Ziele:
- 26.890 bis 26.910 Punkte
- 27.090 bis 27.110 Punkte
Risiken:
- Bruch der SMA50 könnte Abgaben in Richtung SMA200 (25.957 Punkte) auslösen
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt der Nasdaq 100 klar im Aufwärtstrend. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 konnte der Index deutlich zulegen.
Mehrere Rücksetzer an die SMA20 (aktuell 26.621 Punkte) wurden erfolgreich gekauft, was die Relevanz dieser Unterstützung unterstreicht.
Technische Kernaussagen:
- Trend bleibt intakt, solange die SMA20 hält
- Rücksetzer werden aktuell als Kaufgelegenheiten genutzt
Mögliche Szenarien:
- Stabilisierung über SMA20: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung
- Bruch der SMA20: Korrektur in Richtung SMA50 (26.049 Punkte)
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute (22.04.2026)
Aktueller Stand am Morgen: 26.716 Punkte
Bullisches Szenario (Long)
Kann sich der Nasdaq 100 über 26.716 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:
- 26.732 bis 26.780 Punkte
- 26.801 bis 26.844 Punkte
- 26.861 bis 26.913 Punkte
Darüber hinaus:
- 26.931 bis 26.986 Punkte
- 27.009 bis 27.056 Punkte
- 27.076 bis 27.145 Punkte
Bärisches Szenario (Short)
Scheitert der Index an der 26.716-Punkte-Marke, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 26.693 bis 26.631 Punkte
- 26.610 bis 26.567 Punkte
- 26.542 bis 26.495 Punkte
Weitere Abgaben möglich bis:
- 26.470 bis 26.393 Punkte
Darunter:
- 26.372 bis 26.308 Punkte
- 26.284 bis 26.118 Punkte
Wichtige Nasdaq 100 Marken
Widerstände:
- 26.781 Punkte
- 26.895 Punkte
- 27.025 bis 27.049 Punkte
- 27.265 bis 27.298 Punkte
Unterstützungen:
- 26.656 bis 26.621 Punkte
- 26.545 Punkte
- 26.433 Punkte
- 26.224 Punkte
- 26.049 Punkte
- 25.957 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Prognose
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein weiterhin bullisches Gesamtbild. Kurzfristige Rücksetzer bleiben möglich, solange wichtige Unterstützungen getestet werden. Entscheidend ist die Stabilität über der SMA20.
Markterwartung für heute:
- Seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 26.780 bis 26.885 Punkte
- Unterseite: 26.427 bis 26.282 Punkte
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?
Die Nasdaq 100 Prognose ist leicht bullisch. Es wird eine seitwärts bis moderat aufwärts gerichtete Bewegung erwartet, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse (55 %).
Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse besonders wichtig?
Die zentrale Marke liegt bei 26.716 Punkten. Darüber dominieren Aufwärtsimpulse. Wichtige Widerstände liegen bei 26.781 und 26.895 Punkten, während Unterstützungen bei 26.656 und 26.433 Punkten verlaufen.
Ist der Nasdaq 100 aktuell im Aufwärtstrend?
Ja, die Nasdaq 100 Analyse zeigt ein bullisches Gesamtbild. Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt.
Was passiert, wenn der Nasdaq 100 unter die SMA20 fällt?
Ein Bruch der SMA20 könnte kurzfristige Schwäche auslösen. In diesem Fall rücken tiefere Unterstützungen wie die SMA50 bei rund 26.049 Punkten in den Fokus.
Welche Kursziele sind laut Nasdaq 100 Prognose möglich?
Auf der Oberseite sind kurzfristig Ziele bis 26.900 Punkte und darüber bis über 27.000 Punkte möglich, sofern die Aufwärtsdynamik anhält.
Wie groß ist die erwartete Handelsspanne heute?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.427 und 26.885 Punkten.
Eignet sich die aktuelle Nasdaq 100 Analyse für kurzfristiges Trading?
Ja, die Analyse liefert konkrete Unterstützungen und Widerstände sowie klare Long- und Short-Szenarien, die sich für kurzfristige Handelsstrategien nutzen lassen.
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