DAX Gewinner: Scout24 Aktie führt Gewinnerliste an - Chartanalyse & Prognose

Das Wichtigste in Kürze Die Scout24 Aktie ist aktuell der stärkste der DAX Gewinner

ist aktuell der stärkste der DAX Gewinner Technisch hat sich das Chartbild aufgehellt, da wichtige Durchschnittslinien (SMA20 und SMA50) zurückerobert wurden

Trotz der Erholung bleibt das Gesamtbild fragil

Per Xetra-Schluss am 21.04.2026 konnten sich im DAX 12 Aktien im Plus behaupten, während 28 Werte mit Abschlägen schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Scout24 Aktie, die um 1,94 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten RWE mit +1,53 Prozent und Allianz mit +1,28 Prozent. ► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24 ⚡ Key Takeaways Die Scout24 Aktie ist aktuell der stärkste der DAX Gewinner mit einem Tagesplus von 1,94 Prozent und zeigt kurzfristig eine Erholungstendenz.

ist aktuell der stärkste der DAX Gewinner mit einem Tagesplus von 1,94 Prozent und zeigt kurzfristig eine Erholungstendenz. Technisch hat sich das Chartbild aufgehellt, da wichtige Durchschnittslinien (SMA20 und SMA50) zurückerobert wurden – entscheidend bleibt ein nachhaltiger Ausbruch über das Gap bei 79,95 EUR.

Trotz der Erholung bleibt das Gesamtbild fragil: Ohne Bestätigung über der SMA200 im 4h-Chart besteht weiterhin Rückschlagpotenzial bis in Richtung der Unterstützungszonen. Scout24 Aktie als stärkster DAX Gewinner Die Scout24 Aktie (G24) war damit der Top-Performer unter den DAX Gewinnern und verzeichnete den größten Tagesgewinn. Die Kursentwicklung zeigt zuletzt eine Stabilisierung nach einer längeren Schwächephase. Chartanalyse der Scout24 Aktie (Tageschart) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Scout24 Aktie konnte sich bis Mitte 2025 deutlich erholen. Das Hoch Anfang Juni wurde zwar abverkauft, die Korrektur fiel jedoch moderat aus. Ein erneuter Anlauf auf dieses Niveau gelang erst Ende Juli, wobei das Jahreshoch 2025 bei 122,70 EUR markiert wurde. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine ausgeprägte Schwächephase: Rückfall unter 100 EUR

Fortsetzung der Abwärtsbewegung unter 70 EUR

Zwischenzeitliche Erholung über 70 EUR, jedoch mit anschließenden Gewinnmitnahmen Im März wurde ein weiteres Tief gebildet. In den letzten Handelstagen konnte sich die Scout24 Aktie jedoch wieder stabilisieren und über die 70 EUR-Marke steigen. Positiv hervorzuheben: Bruch über die SMA20 (63,34 EUR)

Überwinden der SMA50 (68,78 EUR)

Acht aufeinanderfolgende grüne Tageskerzen Ausblick Tageschart Entscheidend ist nun, ob sich die Aktie nachhaltig über der SMA50 etablieren kann. Gelingt dies, sind folgende Ziele möglich: Schließen des offenen Gaps bei 79,95 EUR

Etablierung darüber als Signal für weitere Kursgewinne

Potenzial in Richtung 85 EUR Risiken: Gewinnmitnahmen könnten einsetzen

Rückfall unter SMA50 möglich

SMA20 könnte als Unterstützung fungieren Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch bis neutral YouTube Trading Videos Chartanalyse der Scout24 Aktie (4h-Chart) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die vorherige Abwärtsbewegung noch deutlicher. Die Scout24 Aktie konnte: über die SMA20 (69,07 EUR) steigen

die SMA50 (66,78 EUR) überwinden Allerdings fehlte die Anschlussdynamik, sodass es zu einem Rücksetzer unter diese Marken kam. Die jüngste Erholung führte den Kurs an die: SMA200 (72,30 EUR) Aktuell konsolidiert die Aktie genau in diesem Bereich. Ausblick 4h-Chart Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gilt: Überwinden der SMA200 erforderlich

Bestätigung durch weitere Kursgewinne notwendig Alternativszenario: Abprall an der SMA200

Rücksetzer zur SMA20 oder SMA50

Bei Bruch der SMA50 droht erneuter Test des Jahrestiefs Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral Tagesprognose für die Scout24 Aktie Kurzfristige Einschätzung: abwärts Widerstände: 75,00 EUR

79,95 EUR (Gap)

84,95 EUR Unterstützungen: 72,30 EUR

71,73 EUR

69,67 EUR

69,07 EUR

68,78 EUR

66,78 EUR

66,38 EUR

66,34 EUR

65,20 EUR Fazit: Scout24 Aktie bleibt im Fokus der DAX Gewinner Die Scout24 Aktie gehört aktuell zu den wichtigsten DAX Gewinnern, zeigt jedoch trotz der jüngsten Erholung noch kein vollständig bestätigtes bullisches Chartbild. Entscheidend wird sein, ob zentrale Widerstände nachhaltig überwunden werden können. Bis dahin bleibt die Lage technisch neutral mit leichtem Abwärtsrisiko. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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