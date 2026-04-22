DAX Verlierer: MTU Aktie bricht um 6,20 % ein - Technische Analyse und Ausblick

- MTU Aktie als klarer DAX Verlierer
- Chartbild deutlich angeschlagen
- Entscheidende Unterstützungszone im Fokus
- MTU Aktie als klarer DAX Verlierer
- Chartbild deutlich angeschlagen
- Entscheidende Unterstützungszone im Fokus
Per Xetra-Schluss vom 21.04.2026 standen im DAX lediglich 12 Gewinner 28 Verlierern gegenüber. Besonders im Fokus der DAX Verlierer stand die MTU Aktie, die mit einem Minus von 6,20 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Bereits am Vortag gehörte das Papier zu den schwächsten Werten im Leitindex.
Neben der MTU Aktie gaben auch Airbus (-3,46 Prozent) und Beiersdorf (-3,44 Prozent) deutlich nach.
► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX
⚡ Key Takeaways
- MTU Aktie als klarer DAX Verlierer:
Mit -6,20 Prozent war die MTU Aktie der schwächste Wert im Index und steht weiterhin unter starkem Verkaufsdruck.
- Chartbild deutlich angeschlagen:
Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) wurden unterschritten, was kurzfristig weitere Abwärtsrisiken signalisiert.
- Entscheidende Unterstützungszone im Fokus:
Der Bereich um 309 EUR (GAP) ist kurzfristig kritisch - ein Bruch könnte einen erneuten Test des Jahrestiefs auslösen.
MTU Aktie unter Druck - Rückblick auf die Kursentwicklung
Die MTU Aktie zeigte in den vergangenen Monaten eine hohe Volatilität. Nach einem starken Anstieg bis über die Marke von 400 EUR im Januar kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. In der Folge verlor die Aktie innerhalb weniger Wochen rund 25 Prozent an Wert.
Erst im Bereich von 300 EUR konnte sich das Papier stabilisieren und einen Boden ausbilden. Eine anschließende Erholung wurde jedoch zuletzt wieder abverkauft, wodurch die MTU Aktie erneut unter Druck geraten ist.
Chartanalyse MTU Aktie (Tageschart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich eine klare Eintrübung des Chartbildes:
- Die wichtige SMA20 (320,92 EUR) wurde unterschritten
- Auch die SMA50 (346,37 EUR) konnte nicht gehalten werden
- Die SMA200 (365,73 EUR) wurde bereits zuvor nachhaltig aufgegeben
Der gestrige Tagesschluss unter der SMA20 ist ein kurzfristig negatives Signal. Sollte sich diese Schwäche bestätigen, könnte die MTU Aktie als einer der zentralen DAX Verlierer weiter unter Druck bleiben.
Mögliche Szenarien:
- Bärisches Szenario:
Rücklauf zum offenen GAP bei 309,20 EUR. Darunter droht ein erneuter Test des Jahrestiefs mit möglicher Ausbildung eines Dreifachbodens.
- Bullisches Szenario:
Rückeroberung der SMA20 und Bestätigung im Folgetag. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 340 EUR denkbar.
Einschätzung (Daily): neutral bis bärisch
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Chartanalyse MTU Aktie (4-Stunden-Chart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt das Bild angeschlagen:
- Rückfall unter SMA20 (332,29 EUR) und SMA50 (322,46 EUR)
- Fehlgeschlagener Ausbruchversuch in der Vorwoche
- Zunehmender Verkaufsdruck nach kurzfristigen Erholungen
Die Dynamik zeigt, dass Erholungen aktuell nicht nachhaltig sind und schnell abverkauft werden.
Mögliche Entwicklung:
- Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit Ziel GAP-Close
- Darunter rückt das Jahrestief erneut in den Fokus
Eine nachhaltige Verbesserung würde erst eintreten, wenn die MTU Aktie die SMA50 zurückerobert und sich stabil über der SMA20 etabliert.
Einschätzung (4h): bärisch
Wichtige Marken der MTU Aktie
Widerstände:
- 320,33 EUR
- 320,92 EUR
- 322,46 EUR
- 331,19 EUR
- 332,29 EUR
- 345,40 EUR (GAP)
- 346,37 EUR
- 354,23 EUR
- 365,73 EUR
- 370,40 EUR (GAP)
Unterstützungen:
- 313,80 EUR
- 309,20 EUR (GAP)
- 293,40 EUR
Fazit: MTU Aktie bleibt einer der schwächsten DAX Werte
Die MTU Aktie zählt aktuell klar zu den dominierenden DAX Verlierern. Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster überwiegen die Abwärtsrisiken. Entscheidend wird sein, ob die Unterstützung im Bereich um 309 EUR hält. Andernfalls droht eine weitere Ausdehnung der Korrektur.
Tagesprognose: abwärts
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