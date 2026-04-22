DAX Prognose für Mittwoch, 22.04.2026 - DAX aktuell: Analyse, Ausblick & wichtige Marken

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zwar aufwärtsschieben, kam aber nicht wesentlich über die 24.600 Punkte. Der Index konnte aber das GAP von Montag exakt schließen. Gegen Mittag gaben die Notierungen nach. es ging sukzessive abwärts. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Erholungen ein, dies hatten aber keine Substanz. Der Xetra Schluss wurde knapp unter der 23.300 Punkte-Marke formatiert; damit wurde ein Xetra Tagesschluss ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst moderat abwärts, zum Handelsschluss gaben die Notierungen dann deutlicher nach. Der DAX ging bei 24.072 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

DAX aktuell stabilisiert sich nach Rücksetzer: Der Index konnte sich im Bereich der SMA200 fangen, bleibt kurzfristig jedoch in einer Konsolidierungsphase ohne klare Trendbestätigung.

Der Index konnte sich im Bereich der SMA200 fangen, bleibt kurzfristig jedoch in einer Konsolidierungsphase ohne klare Trendbestätigung. DAX Prognose mit leicht bullischer Tendenz: Oberhalb von 24.317 Punkten bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen, während darunter erneut Abwärtsdruck entstehen kann.

Oberhalb von 24.317 Punkten bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen, während darunter erneut Abwärtsdruck entstehen kann. Entscheidende Marken im Fokus: Ein Ausbruch über 24.475 Punkte würde das Chartbild deutlich aufhellen, während unterhalb des 23,6 % Retracements weitere Rücksetzer wahrscheinlich sind.

Der DAX startete gestern bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel. Im frühen Xetra-Handel konnte sich der Index zunächst leicht nach oben schieben, scheiterte jedoch daran, sich nachhaltig über 24.600 Punkten zu etablieren. Positiv hervorzuheben ist, dass das offene GAP vom Montag exakt geschlossen wurde.

Im weiteren Handelsverlauf setzte sich jedoch Verkaufsdruck durch. Die zwischenzeitlichen Erholungen blieben schwach und ohne nachhaltige Dynamik. Der Xetra-Schluss lag bei 24.295 Punkten, während der finale Tagesschluss bei 24.072 Punkten festgestellt wurde.

Die Marktbreite zeigte ein klares Übergewicht auf der Verliererseite:

12 Aktien im Plus, 28 im Minus

Stärkste Werte: Scout24 (+1,94 %), RWE (+1,53 %), Allianz (+1,28 %)

Schwächste Werte: MTU (-6,20 %), Airbus (-3,46 %), Beiersdorf (-3,44 %)

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte zunächst über der SMA20, konnte sich jedoch nicht stabil darüber halten. Mit zunehmendem Verkaufsdruck fiel der Index unter die SMA20 sowie die SMA50.

Erst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 24.107 Punkten) stabilisierte sich die Bewegung.

Wichtige Punkte für die DAX Prognose:

Oberhalb von 24.475 Punkten hellt sich das Chartbild bullish auf

Unterhalb des 23,6 % Retracements drohen weitere Abgaben

Mögliche Ziele auf der Unterseite: 23.885 bis 23.690 Punkte

Kurzfristige Einschätzung: neutral

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DAX aktuell: Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild zeigt sich der DAX weiterhin stabil, auch wenn die SMA20 zuletzt aufgegeben wurde. Eine nachhaltige Rückkehr über diese Linie ist entscheidend für weiteres Aufwärtspotenzial.

Bullishes Szenario:

Stabilisierung über SMA20 (24.420 Punkte)

Anschlussbewegung Richtung Tageshoch möglich

Bearishes Szenario:

Rückfall unter das 23,6 % Retracement

Weitere Abwärtsziele wie im Stundenchart

Kurzfristige Einschätzung: bullisch bis neutral

DAX Prognose für heute (22.04.2026)

Der DAX startete heute bei 24.317 Punkten und liegt damit:

229 Punkte unter dem Vortagesstart

245 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 24.317 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:

24.341 bis 24.387 Punkte

24.404 bis 24.446 Punkte

24.462 bis 24.510 Punkte

Darüber hinaus:

24.525 bis 24.592 Punkte

24.609 bis 24.722 Punkte

Short-Szenario

Unterhalb von 24.317 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

24.274 bis 24.210 Punkte

24.187 bis 24.123 Punkte

24.103 bis 24.020 Punkte

Weitere Ziele:

23.998 bis 23.910 Punkte

23.891 bis 23.755 Punkte

23.736 bis 23.715 Punkte

DAX aktuell: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

24.342 bis 24.384

24.420 bis 24.491

24.585

24.644

24.866

Unterstützungen:

24.296 bis 24.200

24.143 bis 24.107

24.029

23.930

23.867

23.759 bis 23.555

23.462

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange & Szenarien

Erwartete Handelsspanne:

Oberseite: 24.404 bis 24.545 Punkte

Unterseite: 24.208 bis 24.121 Punkte

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Markttendenz: seitwärts bis leicht aufwärts

DAX aktuell: Stimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 67 (Gier).

Vor einer Woche: 57

Vor einem Monat: 15 (Extreme Angst)

Die aktuelle Stimmung signalisiert Optimismus, nähert sich jedoch einem Bereich, in dem kurzfristige Korrekturen wahrscheinlicher werden können.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX zeigt sich aktuell in einer Konsolidierungsphase mit leicht bullischer Tendenz. Entscheidend wird sein, ob der Index wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern kann. Kurzfristig dominieren technische Marken das Geschehen, während die Marktstimmung bereits erhöht ist und kurzfristige Rücksetzer begünstigen könnte.

Für Trader bleibt der Bereich um 24.317 Punkte die zentrale Entscheidungsmarke für den heutigen Handel.

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