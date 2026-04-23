Nasdaq 100 Prognose für heute (23.04.2026): Neue Hochs im Fokus - Nasdaq 100 Analyse mit Trading-Levels

- Aufwärtstrend intakt
- Schlüsselmarke kurzfristig
- Leicht bullische Nasdaq 100 Prognose
- Aufwärtstrend intakt
- Schlüsselmarke kurzfristig
- Leicht bullische Nasdaq 100 Prognose
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.716 Punkten. Der Index lief zunächst in einer engen Box seitwärts weiter. Am Nachmittag setzte der Nasdaq seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Es ging zunächst bis an die 26.890 Punkte und kurz vor Handelsschluss fast bis an die 27.000 Punkte. Der Index hat damit ein neues Allzeithoch formatiert.
Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen nach, der Nasdaq setzte im Zuge dessen bis unter die 26.800 Punkte zurück.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Aufwärtstrend intakt: Die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse bleibt bullisch, solange der Index über der SMA20 im 4h-Chart notiert. Neue Hochs bleiben möglich.
- Schlüsselmarke kurzfristig: Die Zone um 26.864 Punkte entscheidet über die Richtung - darüber weiteres Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Abgabedruck.
- Leicht bullische Nasdaq 100 Prognose: Mit 55 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse überwiegt aktuell ein moderat positives Szenario bei erhöhter Seitwärtsneigung.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 26.716 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts in einer engen Spanne. Am Nachmittag setzte sich die Aufwärtsdynamik fort, wodurch der Index zunächst bis auf 26.890 Punkte anstieg und kurz vor Handelsschluss fast die Marke von 27.000 Punkten erreichte. Damit wurde ein neues Allzeithoch markiert.
Im frühen Handel des aktuellen Tages kam es zu einer leichten Korrektur, wobei der Nasdaq 100 zwischenzeitlich unter die Marke von 26.800 Punkten zurückfiel.
Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index notierte gestern oberhalb der SMA20 (aktuell 26.859 Punkte) und bestätigte diese im Handelsverlauf als Unterstützung. Von dort aus entwickelte sich die Bewegung bis auf ein neues Allzeithoch.
Im Frühhandel fiel der Nasdaq 100 wieder unter die SMA20 zurück, hält sich jedoch weiterhin über der SMA50 (aktuell 26.749 Punkte).
- Oberhalb der SMA50 bleibt die kurzfristige Struktur stabil
- Rückeroberung der SMA20 würde weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren
- Bruch der SMA50 könnte eine Ausweitung der Korrektur einleiten
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
26.640/20 Punkte und 26.440 Punkte
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch bis neutral
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild zeigt sich weiterhin ein klarer Aufwärtstrend. Nach dem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 (aktuell 24.795 Punkte) konnte der Nasdaq 100 deutlich zulegen.
Rücksetzer wurden zuletzt mehrfach an der SMA20 (aktuell 26.720 Punkte) aufgefangen, was die Stabilität des Trends unterstreicht.
- Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das Setup bullisch
- Ein Bruch dieser Marke könnte eine Bewegung zur SMA50 (aktuell 26.262 Punkte) auslösen
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute (Trading-Szenarien)
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 über 26.864 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
26.885/87 → 26.911/13 → 26.931/33 → 26.949/51 → 26.966/68 → 26.984/86 → 27.009/11 → 27.034/36 → 27.054/56
Darüber hinaus:
27.076/78 → 27.099/101 → 27.118/20 → 27.143/45 → 27.160/62 → 27.181/83 → 27.200/02 → 27.219/21 → 27.239/41 → 27.258/60 → 27.283/85 → 27.307/09
Short-Szenario
Scheitert der Index an der Marke von 26.864 Punkten, könnten folgende Abwärtsziele aktiviert werden:
26.841/39 → 26.817/15 → 26.793/91 → 26.776/74 → 26.755/53 → 26.738/36 → 26.719/17 → 26.696/94 → 26.677/75 → 26.659/57 → 26.641/39 → 26.626/24 → 26.609/07 → 26.587/85 → 26.567/65 → 26.542/40
Weitere Ziele darunter:
26.518/16 → 26.495/93 → 26.470/68 → 26.449/47 → 26.428/27 → 26.410/08 → 26.393/91 → 26.372/70 → 26.348/46 → 26.329/27 → 26.308/06 → 26.284/82 → 26.259/57
Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse
Widerstände:
26.895
27.025/49
27.265/98
27.428/93
Unterstützungen:
26.859
26.748/20
26.595/11
26.433
26.397
26.262
26.161
25.957
25.753
25.676
Zusammenfassung der Nasdaq 100 Prognose
Auf Basis der aktuellen technischen Struktur ergibt sich ein leicht positives Gesamtbild:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bearisches Szenario: 45 %
Die erwartete Handelsspanne für den heutigen Tag liegt zwischen:
26.933 / 27.056 Punkten und 26.607 / 26.468 Punkten
Die Nasdaq 100 Prognose bleibt damit kurzfristig leicht aufwärtsgerichtet, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden können.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist leicht bullisch. Solange der Index wichtige Unterstützungen wie die SMA20 verteidigt, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege und neue Hochs.
Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse heute entscheidend?
Kurzfristig ist die Zone um 26.864 Punkte entscheidend. Darüber überwiegt das bullische Szenario, darunter könnten Abgaben in Richtung 26.640 Punkte und tiefer folgen.
Ist der Nasdaq 100 aktuell im Aufwärtstrend?
Ja, die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin einen intakten Aufwärtstrend, insbesondere im 4h-Chart oberhalb der SMA20.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq 100 Analyse?
Die SMA20 und SMA50 dienen als wichtige Unterstützungen. Sie helfen dabei, Trendrichtung und mögliche Wendepunkte im Markt zu identifizieren.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?
Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei etwa 55 %, während ein bearisches Szenario mit rund 45 % bewertet wird.
Welche Tagesrange wird in der Nasdaq 100 Prognose erwartet?
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen etwa 26.468 Punkten auf der Unterseite und 27.056 Punkten auf der Oberseite.
Was sind typische Signale für eine Trendwende im Nasdaq 100?
Ein Bruch wichtiger Unterstützungen wie der SMA20 oder SMA50 sowie fallende Hochs im Chart können auf eine mögliche Trendwende hinweisen.
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