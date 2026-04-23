DAX Gewinner: Siemens Energy Aktie mit starkem Kurssprung - Analyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy Aktie als stärkster DAX Gewinner

Bullisches Chartbild

Weitere Kursziele möglich

Per Xetra-Schluss vom 22.04.2026 konnten 17 Aktien im DAX Gewinne verbuchen, während 23 Werte im Minus schlossen. Die Liste der DAX Gewinner wurde klar von der Siemens Energy Aktie angeführt, die um starke 7,74 Prozent zulegte. Dahinter folgten RWE mit einem Plus von 4,39 Prozent sowie Infineon mit 3,53 Prozent. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR ⚡ Key Takeaways Siemens Energy Aktie als stärkster DAX Gewinner: Mit +7,74 % führt sie klar die Gewinnerliste an und zeigt starkes Momentum.

Mit +7,74 % führt sie klar die Gewinnerliste an und zeigt starkes Momentum. Bullisches Chartbild: Auf Tages- und 4h-Basis bleibt der Trend aufwärtsgerichtet, solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert.

Auf Tages- und 4h-Basis bleibt der Trend aufwärtsgerichtet, solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert. Weitere Kursziele möglich: Potenzial in Richtung 185 EUR und 197,50 EUR, unterstützt durch stabile technische Struktur. Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesgewinn Die Siemens Energy Aktie (ENR) war damit der stärkste Wert im DAX und konnte sich deutlich von den übrigen Gewinnern absetzen. Der dynamische Anstieg unterstreicht das aktuell hohe Momentum im Markt. Chartanalyse Siemens Energy Aktie - Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich die Siemens Energy Aktie weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend: Nach einem Zwischenhoch im Oktober 2025 bei 110,45 EUR kam es zu einer Korrektur bis etwa 95 EUR

Seit Ende November etabliert sich ein klarer Aufwärtstrend mit sukzessiv steigenden Hochs

Das frühere Jahreshoch bei 124,80 EUR wurde zunächst abverkauft, die Korrektur blieb jedoch begrenzt

Im laufenden Jahr setzte sich die Aufwärtsbewegung fort Nach einer Korrektur unter die 140 EUR-Marke konnte sich die Aktie stabilisieren und in den letzten Handelswochen erneut zulegen. Mit dem jüngsten Anstieg wurde ein neues Jahreshoch erreicht. Technisch relevant: Rücksetzer führten die Aktie bis an die SMA50 (157,99 EUR)

Anschließend erfolgte ein dynamischer Ausbruch über SMA20 (159,62 EUR) und SMA50

Beide gleitenden Durchschnitte verlaufen aktuell eng beieinander und bieten solide Unterstützung Interpretation:

Das Chartbild bleibt bullisch, solange die Siemens Energy Aktie per Tagesschluss über SMA20 und SMA50 notiert. Mögliche Kursziele: 185,00 EUR

197,50 EUR YouTube Trading Videos Chartanalyse Siemens Energy Aktie - 4h Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bestätigt sich das positive Bild: Seit Dezember Aufwärtstrend entlang der SMA20 und SMA50

Korrektur führte bis zur SMA200 (145,24 EUR), wo eine Stabilisierung erfolgte

Anschließender dynamischer Rebound mit GAP über alle relevanten Durchschnitte

Zuletzt klare Aufwärtsdynamik mit Stabilisierung über der SMA20 (170,03 EUR) Interpretation:

Solange die Siemens Energy Aktie über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Setup bullisch. Unterstützungen und Widerstände der Siemens Energy Aktie Widerstände: 185,00 EUR

197,50 EUR

205,00 EUR Unterstützungen: 171,20 EUR

170,03 EUR

169,42 EUR

160,56 EUR

159,62 EUR

157,99 EUR

148,90 EUR (Gap) Fazit: Siemens Energy Aktie bleibt einer der stärksten DAX Gewinner Die Siemens Energy Aktie überzeugt aktuell sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Trend. Als klarer Spitzenreiter der DAX Gewinner zeigt der Wert ein robustes technisches Setup mit weiterem Aufwärtspotenzial, solange zentrale Unterstützungen halten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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