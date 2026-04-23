DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie mit größtem Tagesverlust am 22.04.2026

Per Xetra-Schluss vom 21.04.2026 standen im DAX lediglich 12 Gewinner 28 Verlierern gegenüber. Besonders im Fokus der DAX Verlierer stand die MTU Aktie, die mit einem Minus von 6,20 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Bereits am Vortag gehörte das Papier zu den schwächsten Werten im Leitindex.

Neben der MTU Aktie gaben auch Airbus (-3,46 Prozent) und Beiersdorf (-3,44 Prozent) deutlich nach.

► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

⚡ Key Takeaways

Deutsche Telekom Aktie schwächster DAX-Wert: Mit -5,15 Prozent führte sie klar die Liste der DAX Verlierer an.

Mit -5,15 Prozent führte sie klar die Liste der DAX Verlierer an. Technisch klar bärisch: Der Kurs notiert unter SMA20, SMA50 und SMA200, was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert.

Der Kurs notiert unter SMA20, SMA50 und SMA200, was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert. Wichtige Unterstützungen im Fokus: Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei 26,03 EUR und 24,94 EUR.

Am 22.04.2026 zeigte sich ein schwacher Handelstag im DAX: Lediglich 17 Werte konnten Zugewinne verbuchen, während 23 Aktien im Minus schlossen. Besonders im Fokus der DAX Verlierer stand die Deutsche Telekom Aktie, die mit einem deutlichen Abschlag von 5,15 Prozent den letzten Platz belegte. Auch MTU (-3,80 Prozent) und Siemens Healthineers (-2,23 Prozent) gehörten zu den schwächsten Werten im Index.

DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie unter Druck

Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) war damit der größte Tagesverlierer im DAX. Der erneute Kursrückgang bestätigt die anhaltende Schwächephase des Titels, der bereits seit 2025 strukturell unter Druck steht.

Chartanalyse der Deutsche Telekom Aktie (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild hat die Deutsche Telekom Aktie im vergangenen Jahr deutlich an Substanz verloren. Zwar kam es wiederholt zu Erholungsbewegungen, diese wurden jedoch regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Nach dem Jahrestief 2025 bei 25,98 EUR stabilisierte sich der Kurs zunächst, bevor eine Aufwärtsbewegung über die Marke von 28 EUR folgte. Diese wurde jedoch zu Beginn von 2026 wieder abverkauft.

Mit dem neuen Jahrestief bei 26,03 EUR setzte erneut Kaufinteresse ein, das die Aktie zwischenzeitlich über 34 EUR führte. Doch auch diese Bewegung konnte nicht gehalten werden. Zuletzt dominierte wieder Abgabedruck, was sich in mehreren fallenden Handelstagen und einer weiteren roten Tageskerze widerspiegelt.

Technisch besonders relevant:

Der Kurs ist unter die SMA20 (30,52 EUR), SMA50 (31,81 EUR) und SMA200 (29,71 EUR) gefallen

Die Deutsche Telekom Aktie hat sich aktuell unterhalb der SMA200 etabliert

Dies deutet klar auf ein bärisches Chartbild hin. Solange die Aktie unter dieser wichtigen Durchschnittslinie notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursverluste erhöht. Mögliche Zielzonen liegen bei 26,03 EUR sowie 24,94 EUR.

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4-Stunden-Chart: Schwäche setzt sich fort

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Schwäche der Deutsche Telekom Aktie deutlich. Mehrfach scheiterte der Kurs an der SMA200, während weder SMA20 noch SMA50 nachhaltigen Halt bieten konnten.

Erholungsbewegungen wurden zuletzt regelmäßig im Bereich der SMA20 beendet, was die kurzfristige Abwärtstendenz bestätigt. Solange der Kurs unter dieser Marke bleibt, ist keine nachhaltige Stabilisierung erkennbar.

Ausblick auf die Deutsche Telekom Aktie

Die aktuelle technische Lage spricht weiterhin für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und insbesondere über die SMA200 könnte das Chartbild aufhellen.

Tagesprognose: abwärts

Übergeordnete Einschätzung: bärisch

Wichtige Kursmarken der Deutsche Telekom Aktie

Widerstände:

28,46 / 28,79 / 29,71 / 30,52 / 30,87 / 31,03

Unterstützungen:

26,54 / 26,03 / 25,67 / 25,11 / 24,94

Fazit:

Unter den aktuellen DAX Verlierern bleibt die Deutsche Telekom Aktie besonders im Fokus. Die technische Schwäche sowie das klare Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte sprechen kurzfristig gegen eine nachhaltige Erholung. Anleger sollten insbesondere die Reaktion an der SMA20 und SMA200 genau beobachten.

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